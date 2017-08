Rosana Cueva: Tarea impostergable

El compromiso de una lucha frontal, liderada con convicción, contra la corrupción, es una de las ausencias más notables en el mensaje presidencial del 28 de julio. A PPK le cuesta mucho quitarse el traje de presidente de directorio, enfocado solo en estadísticas económicas, para colocarse en el de un mandatario capaz de recoger la indignación generalizada ante lo que se percibe como un sistema de impunidad generalizada que gana, cada vez, más espacio.

En 2017, luego de cuatro años, según una encuesta del INEI, la delincuencia dejó de ocupar el primer lugar como el problema más preocupante del país, para ceder el puesto a la corrupción (48% de los encuestados).

No se trata solo del efecto del caso de corrupción Lava Jato y las investigaciones abiertas a ex presidentes y ex viceministros, sino del día a día en el que un peruano convive con la corrupción. Según la misma encuesta, el 93.6% de los jefes de hogar asegura haber realizado pagos extras al momento de usar los servicios del Estado.

Las responsabilidades directas, sin duda, recaen en el Poder Judicial y la Fiscalía, lo que no significa que desde el Ejecutivo no se puedan liderar iniciativas. La propia Comisión de Integridad convocada por este gobierno dejó una serie de propuestas, varias de las cuales faltan aún trabajar. Los cambios planteados para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eran parte de esas propuestas, no así la forma, sobre la cual las críticas son también atendibles.

A buena hora el compromiso de reactivar la economía que buena falta hace, pero incluso, para lograr tan ansiada meta, la corrupción es un pesado lastre. Este es el momento: postergarlo podría implicar arrojar un país frustrado a los brazos de un futuro candidato que desde ya ofrece fusilar a los corruptos y, lo que es peor, no a pocos seduce.