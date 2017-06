Rosana Cueva: Poderes crispados

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha decidido enfrentar al fujimorismo. El desafío ha llegado a través de su ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien ha hecho de su caso una cuestión de confianza.

La reacción desde las filas de la tecnocracia marca un hito en la relación Parlamento-Ejecutivo. En menos de un año, la gestión de PPK ha perdido a Jaime Saavedra a través de una censura, figura democrática y constitucional pero, en manos del fujimorismo, también caprichosa. El chat Mototaxi lo confirmó. Luego siguió Martín Vizcarra, quien renunció ante la inminencia de otra censura que, dadas las circunstancias, no golpearía solo al ministro, sino también al primer vicepresidente del país.

Apenas un mes después, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, apareció en la mira. La interpelación ya tiene fecha, miércoles 21 de junio, por un caso, para muchos, forzado.

El caso de Alfredo Thorne no estaba en agenda y, de manera inesperada, algo ha roto la inercia gubernamental.

De manera sorpresiva, el caso Thorne podría ser el punto de quiebre. Por esas paradojas de la vida, su caso es el más difícil de defender. No hay delito, pero sí una falta grave comprobable. Thorne no ha aceptado el error, no ha ofrecido las disculpas y apenas ha desplegado el mínimo esfuerzo por sacar del lío al presidente al mencionarlo en su conversación con el contralor.

El gesto es audaz y proactivo, pero deja todavía algunas dudas. ¿Es parte de una estrategia política clara que contempla los escenarios que seguirán a continuación y las acciones que se pondrán en marcha o es solo una respuesta reactiva a los consejos de voces confrontacionales que, lejos de aportar la serenidad que se requiere, no hacen más que agudizar la crisis? Por el futuro del país, ojalá se haya impuesto finalmente una estrategia política, se apueste por el diálogo y se logre el equilibrio de poderes que genere estabilidad en el país.