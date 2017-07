Rosana Cueva: Un año después, diálogo y cambio de chip

Desde Jauja, el presidente de la República ha enviado dos mensajes a Lima. El primero apenas pisando el valle del Mantaro: “No nos dejemos distraer por escandaletes de quinta”. Apenas un rato después: “Déjennos trabajar, no hagan intriga, no se bajen a ministros cada dos semanas porque así no podemos trabajar. Hagan su trabajo y déjennos hacer nuestro trabajo. Ese es el mensaje que hay que mandar a Lima”.

El destinatario podría ser el Congreso de la República, como todo indicaría, o incluso la prensa. La precisión, sin embargo, no es lo relevante, sino el hecho de que, a casi un año de gobierno, el jefe de Estado no logre entender la complejidad de lo que significa gobernar un país y se persista en apostar por un esquema gerencial de conducción gubernamental bajo el cual todo tendría que caminar de acuerdo simplemente con visiones y criterios técnicos.

El país no es una corporación, mucho menos el Perú, con su diversidad y sinfín de necesidades.

Trabajar como una sola fuerza requiere que se apuntale un proyecto común. De este primer año, excepto el poner todos el hombro en la emergencia de El Niño costero, no se advierten metas consensuadas más allá de las declarativas luchas contra la corrupción o la inseguridad ciudadana.

Sería importante conocer, por ejemplo, después de enterarnos los cuestionamientos ministeriales a determinados proyectos, si estos van a continuar o no. ¿Se va a seguir insistiendo en la modernización de la refinería de Talara o la Línea 2 del Metro? Tratar de imponer Chinchero costó caro y esa lección debería haber sido aprendida.

Keiko Fujimori acaba de extender una mano hacia el diálogo. Bien dicen, más vale tarde que nunca. La cita pondrá a prueba la madurez política que los peruanos esperamos de ambos líderes.