Rosana Cueva: El ajedrez de Keiko

Keiko Fujimori ha sorprendido con un giro insospechado a la hora de la conformación de las candidaturas a diversos cargos en el Congreso. Un dato importante a tomar en cuenta es que cada uno de los nombres dados a conocer ayer no surgió por elección o consenso: durante la última reunión del partido, se aprobó delegar en la presidenta la elaboración de la lista, de tal forma que los perfiles elegidos por la lideresa de FP han sido planteados no solo como una estrategia hacia afuera, sino, y sobre todo, hacia dentro.

Primero, un mayor alejamiento del albertismo: los cargos más notables no recaen en manos de parlamentarios con mayor trayectoria fujimorista. Para la presidencia, el ex pepecista Luis Galarreta, mientras que el vocero titular de la bancada será el ex aprista Daniel Salaverry.

De que ambos han demostrado tener la camiseta keikista bien puesta no queda duda, pero deja también en evidencia que hubo un giro de último minuto, que sorprendió, incluso, a congresistas del círculo más estrecho, para quienes era un hecho que Cecilia Chacón era la elegida.

Otra decisión interna: promover una mayor inclusión de figuras procedentes de provincia entre los que destaca el moqueguano Mario Mantilla para la primera vicepresidencia del Congreso. De las 13 comisiones que presidirá Fuerza Popular, 8 recaerán en manos de parlamentarios nuevos. En ninguna aparece alguno de los que firmaron la carta de apoyo para Kenji Fujimori.

Para afuera, entretanto, la señal es clarísima. Con Luis Galarreta como presidente del Parlamento, la línea de oposición no solo se mantendrá vigente, sino que se fortalecerá. Para FP, Galarreta tiene experiencia y muñeca política suficiente para consensuar pero sin bajar la intensidad de fuego.

Un mensaje en cada candidatura. El tiempo dirá si las decisiones fueron o no las más acertadas.