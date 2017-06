Rosa María Bartra: "Cecilia Chacón y Kenji Fujimori son muy experimentados"

El Congreso le otorgó 360 días más de trabajo a la Comisión Lava Jato. Sobre ello, la próxima Mesa Directiva y la situación de Patricia Donayre, conversamos con la legisladora de Fuerza Popular (FP) Rosa Bartra.

¿Qué faltó indagar en el plazo anterior que tuvo la comisión Lava Jato? – El encargo que ha recibido la comisión es muy grande. Nos han encargado investigar los presuntos sobornos que hubieran recibido los funcionarios públicos y servidores de los diferentes niveles de gobierno, con relación a las concesiones que fueron adjudicadas a las empresas brasileñas y sus consorciadas desde 2004.

¿Y qué han identificado? – 41 megaproyectos por más de S/53 mil millones, con un sobrecosto estimado, a la fecha, de más de S/10 mil millones. Nosotros recibimos la comisión con 3 megaproyectos en formas de línea de investigación: La Línea 1 del Metro, el Gasoducto Sur Peruano y la carretera Interoceánica. Ahora recibimos el encargo de 12 líneas de investigación.

¿Hay un estimado de cuántos podrían estar implicados por la comisión? – En esta primera etapa llamamos a 56 personas, pero esto podría multiplicarse por diez y más. Fácilmente podrían ser más de 600 personas. Y si ampliamos un poco más (el plazo), que probablemente eso ocurra, podríamos llegar a las 1,000.

¿Quiénes serán los primeros citados? – Tenemos pendiente al señor Alan García y al señor Ollanta Humala, y a por lo menos una decena de ministros. También tenemos pendiente la declaración y citación al presidente Pedro Pablo Kuczynski, y la citación a la señora Susana Villarán y al alcalde de Lima, Luis Castañeda.

¿Han hablado con Fiscalía para que comparta más información con ustedes? – Teniendo nula colaboración de la Fiscalía, estamos trabajando en una carpeta que explica cuál es la naturaleza de una comisión investigadora del Congreso, no solo para pedirles información a ellos sino, además, para alcanzarla a la Procuraduría de Brasil y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Van a pedir a las autoridades brasileñas y estadounidense que directamente les envíen información? – Vamos a pedir eso. Así es.

¿Hay posibilidades de que usted continúe en la Mesa Directiva o van a rotar? – En FP hemos conversado sobre la importancia de darle oportunidad a todos los parlamentarios. Lo acordado es que los cargos sean rotativos.

¿Se postula uno mismo? – Por supuesto, y gana el que obtiene la mayor cantidad de voto.

¿Habrá una lista única de FP? – Esa es una dinámica que todavía no definimos.

¿Podría haber dos listas, una de Cecilia Chacón y otra de Kenji Fujimori? – Yo no puedo ni afirmar ni negar eso. Lo que puedo afirmar es que practicamos democracia interna y que los 71 congresistas de FP estamos en condiciones de tentar la presidencia del Congreso. De hecho los dos nombres que acabas de mencionar son congresistas muy experimentados, tienen mucha experiencia.

Pero Luz Salgado dijo que a Kenji le falta experiencia. – Es que en una bancada que tiene libertad para expresarse, todas las formas de pensar deben ser aceptadas. No estoy diciendo que el congresista Fujimori sea la persona idónea para presidir el Congreso, pero tampoco he dicho que no lo sea. Ambos tienen credenciales suficientes.

¿Un requisito para estar en la Mesa Directiva es tener experiencia como congresista? – Eso es relativo. Yo he sido parte de la Mesa Directiva teniendo cero horas de vuelo.

Pero usted no era presidenta y estaba junto a Luz Salgado. – Sí, sin embargo, en mi partido se dio oportunidad para los congresistas nuevos, de provincia. Esta es una muestra de que si en mi partido nos dan la oportunidad, podemos desarrollar el encargo que nos encomiendan.

¿Qué opina de la renuncia de Patricia Donayre a FP? – Las organizaciones son dinámicas, no estáticas. Si alguien no se siente cómodo, está en su derecho de salir. En FP somos una bancada sólida que tiene estamentos, normas que son aceptadas por todos desde el primer día. Si no has comprendido eso, creo que ya no estás en el derecho de irte, sino en el deber.

¿Es decir, está bien que haya renunciado? – Yo no puedo calificar como buena o como mala su decisión.

Dice que son una bancada sólida, pero FP es la única bancada que ha perdido dos congresistas en el primer año parlamentario. Tan sólidos no parecen… – Sí somos una bancada sólida. Es natural que hayamos tenido dos renuncias porque somos una bancada de 73. La bancada de PPK perdió uno y tuvo en proceso disciplinario a dos. La bancada del Frente Amplio tiene serias discrepancias, y las demás son bancadas muy pequeñas.

¿Entonces es previsible que en los próximos 4 años pierdan algún congresista más? – No podría ni negar ni afirmar eso. Más bien, me reafirmo en que las organizaciones son dinámicas, no estáticas.

Autoficha

“Soy primera vicepresidenta del Congreso y presidenta de la comisión Lava Jato. Los nuevos proyectos que investigaremos son Rutas de Lima, Vía Parque Rímac, Chavimochic, Olmos, Alto Perú, la planta de Huachipa, CC de Lima, Chaglla y el Hospital Lorena de Cusco”.

“En esta investigación están involucrados tres gobiernos y una cantidad tan grande de personas que tenemos que ser escrupulosos para analizar con rigurosidad y saber toda la verdad sin manchar honras ni dejar corruptos sueltos”.