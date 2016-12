Rosa Bartra: "La agenda de Fuerza Popular no va a cambiar tras reunión"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Finalizó ayer la primera legislatura del Congreso y hoy su primera vicepresidenta, Rosa Bartra, está de cumpleaños. Dice haber tomado protagonismo en este tiempo debido a que defiende sus ideas espontáneamente, pues no tiene media training. Defiende la gestión fujimorista, pero critica el oportunismo de una de sus figuras más representativas: Kenji Fujimori.

¿Qué balance hace de la primera legislatura de este Congreso, presidido por FP?

Yo diría que fue positiva. Empezó destacando la elección del defensor del Pueblo, que en cinco años no se pudo realizar. Este fue un Congreso dialogante, propositivo, concertador, que prioriza la solución de los problemas del Perú. En este balance positivo, podemos destacar un sinnúmero de propuestas legislativas que ya se convirtieron en leyes.

¿Cuáles destacaría?

La ley que fortalece las bancadas, mal llamada ley antitránsfugas. Hemos aprobado leyes del Ejecutivo, temas de agua y saneamiento, la Ley de Presupuesto, la ley que mejora el salario de la Policía, la ley de IGV justo…

Es justo por la producción de algunas leyes que fueron criticados. Por ejemplo, la exoneración del tope salarial del Estado. ¿El temor de que se aumenten el sueldo no tiene fundamentos?

No existe ni la más mínima intención de que esta modificación esté orientada a elevar las remuneraciones, a pesar de que los congresistas ganamos la mitad de lo que ganan los ministros. Ese es un tema muy sensible, y este Congreso es el más austero de los últimos años.

También es sensible lo que difundió Cuarto poder: los sorteos de los viajes a Punta Cana y Jamaica, incluidos en el beneficio de la canasta navideña. ¿No es innecesario?

A ver. Primero, quiero hablar sobre el tema de los turrones. Yo no he autorizado, no he comprado, no he distribuido. Se trata de una tradición que tiene 20 años en el Congreso. Que si más adelante se debe evaluar que se retire, yo creo que sí. Hay muchos temas de la estructura de gastos y costos del Congreso que deben ser revisados.

¿Ya no se deben dar turrones?

Esa evaluación tendrá que hacerse. Hacerla ahora sería irresponsable y populista. Con respecto a las canastas, nuestra legislación laboral nos obliga al cumplimiento de todo lo que sea producto de un convenio colectivo. No hemos decidido, ni la Mesa Directiva ni los congresistas, la composición de la canasta, en donde están los viajes.

¿En años pasados también se sortearon estos pasajes?

No lo sé, pero entiendo que antes se entregaba incluso el dinero en la mano. Esto viene de muchos años antes, solo que en este Congreso, presidido por FP, pues hay que golpear con todo.

¿Solo porque este Congreso es presidido por FP los critican?

No solo por eso, pero sí especialmente por eso.

Llamó la atención que Kenji Fujimori quiera desprenderse de su canasta. ¿A usted también le sorprendió?

A ver. Los derechos laborales en el Perú son irrenunciables, incluso para los congresistas. Vamos al tema político: el acuerdo de Mesa Directiva de la canasta, que fue aprobado en Consejo Directivo, está colgado en el canal del Congreso desde el 23 de noviembre. Desde esa fecha, todos los congresistas sabían que recibirían una canasta. ¿Por qué no salieron a anunciar su renuncia o donación antes que esto se convierta en un escándalo? A mí me parece bastante desagradable usar de manera personal y con fines populistas algunos temas.

¿Kenji fue oportunista?

Yo rechazo el oportunismo. Entiendo que el congresista Fujimori tiene este mismo gesto todos los años, y lo que hizo es seguir en la misma línea. Yo creo que no debemos hacer proselitismo con algo que debe ser de buena fe. Creo que, como dice la Biblia, si harás algo bueno con tu mano derecha, no necesariamente lo debe saber tu mano izquierda.

¿Quebró el acuerdo de FP de no renunciar a su canasta?

En FP hemos decidido no hacer pública la decisión que tomemos individualmente con respecto a la canasta.

Entonces sí quebró el acuerdo.

Se conoció el documento que él presentó.

Ayer se llevó a cabo la reunión entre Keiko Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cambiará la relación entre FP y el Ejecutivo?

Yo creo que, en democracia, lo que más genera posibilidades de consenso es el diálogo. Y creo que el diálogo entre el presidente de la República y la presidenta de FP, el partido más organizado y con más representación en el país, va a ser saludable.

¿Y si era tan importante esta reunión, por qué no se dio antes?

Antes había un trabajo de FP totalmente de cara a aprobar todo lo que ha pedido el Ejecutivo. Antes la reunión era absolutamente innecesaria, hubiese sido solo para la foto.

¿Tras la reunión, podría cambiar en algo la agenda de trabajo que maneja FP?

La agenda que tiene Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, tiene la solución de los problemas del país. No tiene que cambiar, porque el trabajo que hagamos con el Ejecutivo seguirá siendo el mismo. Nuestra agenda es propositiva, concertadora, de balance, de equilibrio, pero también de control político.

Autoficha

“Soy congresista de Fuerza Popular y primera vicepresidenta del Congreso. Soy farmacéutica, abogada y profesora. Tengo estudios de maestría en Gestión Pública y Gerencia Social. He sido autora de 67 mociones. En esta legislatura hemos aprobado 48 iniciativas legislativas”.

“Por insistencia aprobamos la Ley de Institutos. El domingo, el ex ministro Saavedra dijo que esta ley era el inicio de la gran transformación en un sector olvidado, y esta norma la observó el ex presidente Humala con conocimiento de Saavedra”.

“A Saavedra no se le censuró por venir del gobierno anterior, pero sí es responsable por sus decisiones pre y posdifusión de los actos de corrupción en el ministerio. (…) El presidente tiene la prerrogativa de elegir a sus ministros, nosotros seguiremos siendo propositivos”.