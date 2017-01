Ronald Gamarra Herrera: "Fiscalía está bailando al son de Odebrecht"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala deben ser el eje de las investigaciones sobre el caso Odebrecht. En esta entrevista, Ronald Gamarra desarrolla su posición y critica a la Fiscalía.

El fiscal de la Nación dijo que darán con los ‘peces gordos’. ¿Vamos en el camino para cubrir esa expectativa?

Yo confío plenamente en el fiscal de la Nación. Sin embargo, la investigación la lleva adelante un fiscal especializado (Hamilton Castro), que me parece una persona inteligente y capaz, pero creo que se está equivocando en cómo conduce la investigación.

¿Por qué motivos?

Creo que el Ministerio Público (MP) ha empezado la investigación sobre el tema Lava Jato, y en concreto de Odebrecht, demasiado tarde. Parte con un déficit de, por lo menos, un año de no haber realizado las investigaciones que corresponden. En segundo lugar, la investigación iniciada ha sido bastante débil, no se ha contado con información objetiva por fuente propia.

¿El periodo en el cual la Fiscalía debió investigar y no lo hizo puede haber sido utilizado por los ‘peces gordos’ para limpiar sus nombres?

Esa falta de investigación es lo que ha permitido que diversos funcionarios que debían estar investigados y detenidos se hayan puesto a buen recaudo y algunos se hayan ido del país. También le ha permitido a Odebrecht iniciar una negociación con el Estado peruano absolutamente favorable para ellos.

Pero a raíz del acuerdo al que arribaron con la Fiscalía se logró hacer efectivas las primeras detenciones.

Y eso está bien, pero producto de esa negociación se ha conseguido inicialmente una suma de dinero ridícula en relación con el monto de dinero ilícitamente percibido por la empresa y, en segundo lugar, los datos entregados a la Fiscalía por Odebrecht son bastante menores. Se debió negociar desde el arranque la entrega de información respecto de los tres ex presidentes comprometidos. Los principales ex funcionarios públicos investigados por la corrupción de Odebrecht tienen que ser los ex presidentes.

¿Necesariamente los ex presidentes debieron tener conocimiento de las coimas?

Sí, por el grado de corrupción de Odebrecht, los montos coimeados, tantos años en que impunemente pudo actuar sin ser descubierto, es evidente que los principales beneficiarios no fueron ni el señor Edwin Luyo ni el señor Jorge Cuba. Hay otras responsabilidades que deben investigarse, y la información la tiene Odebrecht.

¿La empresa está decidiendo qué entrega y qué no?

En este momento, la Fiscalía está bailando al son de la música que le toca Odebrecht.

Por la fase en la que se encuentra el caso, ¿se puede pedir ahora alguna medida contra los ex presidentes?

Ese es el problema de la debilidad con que se ha planteado el inicio de la investigación. En este momento, salvo los últimos detenidos, no hay una investigación abierta contra personas plenamente identificadas con nombre y apellido. La investigación que lleva a cabo el MP es contra los que resulten responsables.

Contra los que encuentre en el camino…

Exactamente, y a estas alturas hay personas a las cuales se les debe comprender en la investigación con nombre y apellido: a los funcionarios de Odebrecht, a los representantes de las empresas que formaron consorcio con Odebrecht, a determinados funcionarios peruanos que trabajaron para Odebrecht y a otros ex funcionarios públicos que actuaron durante los años en los que campeó la coima.

Usted señaló que se debe renegociar el acuerdo de la Fiscalía con Odebrecht.

Por supuesto. Yo no entiendo cómo a estas alturas no se ha iniciado investigaciones contra representantes de la empresa y, a partir de allí, de esa formalización, se debe comprender a la empresa como tercero civilmente responsable.

¿Qué debería implicar un nuevo acuerdo?

Entrega de una suma de dinero aceptable para la dignidad del Estado peruano y la entrega de información respecto de los principales responsables peruanos de la corrupción.

¿Se deben allanar las cuentas de Odebrecht en Perú?

Por supuesto. Nada le impide al MP avanzar las investigaciones y tomar las medidas necesarias contra la empresa. Para negociar con un delincuente, primero hay que allanarlo para luego sentarse a conversar con él.

En los últimos días se está involucrando al ex ministro Enrique Cornejo en el caso por sus vínculos con los detenidos. ¿Se debe aplicar una medida contra él?

Creo que debe ser llamado a declarar. La Fiscalía lo debe llamar de oficio u ofrecido por la Procuraduría. Yo insisto en que no me parece mal que se avancen las investigaciones contra funcionarios medios, pero si queremos marcar una diferencia debemos ir sobre los corruptos mayores. La pregunta inicial a Odebrecht debe ser: ¿Tiene información de actos de corrupción presuntamente perpetrados por Alejandro Toledo, Alan García u Ollanta Humala? ¿Sí? Entréguemelos. La Fiscalía se está contentando con lo que le entrega la empresa.

Autoficha

“He sido procurador del Estado y secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Soy abogado, catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ( UNMSM ) y tengo varias publicaciones. Detesto la corrupción en todas sus formas”.

“Hubo una debilidad inicial en el MP. No tenían información suficiente, no podían obtener más datos rápidamente y vieron en el ofrecimiento de una negociación la posibilidad de avanzar en las investigaciones. Quiero creer que así fue”.

“No sé por qué se ha empezado con las detenciones solo de ex funcionarios del gobierno de Alan García y no de los otros dos, de Toledo y Humala. Esto puede ser una decisión de la Fiscalía, de Odebrecht o un acuerdo entre ambos… No lo sé. Eso da para la especulación”.