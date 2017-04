Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El congresista fujimorista Rolando Reátegui firmó el proyecto de ley que pretendía que investigados por corrupción no puedan acceder a cargos directivos en medios de comunicación, así como la creación de una veeduría. A pesar de ello, dice estar en desacuerdo con ambos planteamientos y saluda las últimas modificaciones a la iniciativa. En esta entrevista explica esta dicotomía y expone su punto de vista.

¿Qué opina sobre la controversia en torno a la ley de medios de Úrsula Letona y Alejandra Aramayo?

Yo pienso que la modificación es buena porque, a su vez, hay un principio fundamental que es la presunción de inocencia. Ahora solo se aplicará para sentenciados, y eso implicaría la muerte civil, que debe existir para funcionarios del sector público pero también para el sector privado. Esta no es una cuestión de medios, sino de equilibrio.

¿Por qué de equilibrio?

No puede haber una discrepancia tan grande entre ambos sectores. Si no, en el sector privado se seguirá coimeando, se seguirá haciendo lo que se quiere y no le pasará nada a nadie.

Es decir, usted cree que los condenados por corrupción no deben tener cargos directivos en medios.

Ni en medios ni en ningún lado.

Eso contempla la modificación al proyecto. ¿Cuáles eran los peligros de la iniciativa original?

Podría llevar a una serie de amenazas respecto a la libertad de expresión, pero yo creo que esta iniciativa ha partido de un error. Yo soy firmante del proyecto y lo que se buscaba era que exista una discusión preliminar en la Comisión de Constitución.

¿Usted firmó el proyecto original, pero no está de acuerdo con él?

Yo estaba a favor de la discusión en la comisión.

¿Pero cómo puede firmar algo con lo que no está de acuerdo?

Pero por supuesto. Mira, cuando uno firma un proyecto, no es que se va a dar la ley; se origina un debate. La ley no se da por arte de magia, pasa por un proceso de discusión al interior de la bancada, lo cual no se dio.

¿No habría sido mejor que se dé primero el debate en Fuerza Popular para luego presentar el proyecto?

Pero ahí se produjo todo este problema de la emergencia en el país por las lluvias y huaicos. Por eso ya no nos pudimos reunir en la bancada.

Pudieron aguantar el proyecto hasta reunirse…

Bueno, no sé cuál ha sido la velocidad del asunto, eso ya no me compete. En todo caso, yo creo que este proyecto debe debatirse con todos los sectores, con el Colegio de Periodistas del Perú, con la Sociedad de Radio y Televisión. De repente, después de recoger todas las opiniones, decidamos que el proyecto no va.

¿Es consciente de que el proyecto original pudo vulnerar la libertad de expresión?

Llevaba a una serie de situaciones opinables en contra del proyecto, pero en realidad yo me iba más por la muerte civil.

¿Por qué el fujimorismo presenta una ley sobre medios que despierta fantasmas del pasado? ¿No es políticamente contraproducente?

Yo pienso que también los medios tienen un pasado, de que han sido compradas sus líneas editoriales por las empresas privadas. ¿Entonces de qué libertad hablan? La cuestión acá es que se respete la libertad de expresión y que la prensa también se autorregule, porque nosotros no pensamos hacerlo.

Pero sí se planteaba crear una veeduría.

Eso era también un error, porque quién va a poner la veeduría…

Ese es el proyecto que usted firmó, congresista.

Sí pues, pero, para que un proyecto pueda pasar a discusión dentro de la bancada, debe tener la firma de algunos congresistas. No es que yo haya hecho el proyecto. Por eso, las autoras de la iniciativa son las congresistas Letona y Aramayo.

¿Ellas son las responsables?

Ellas son las responsables del proyecto. Yo firmo para que el proyecto tenga la viabilidad de poder discutirse.

El congresista Kenji Fujimori opinó que debe retirarse este proyecto. ¿Es el sentir de la mayoría de Fuerza Popular?

Yo respeto las opiniones de Kenji, pero creo que cualquier proyecto merece ser debatido. Yo creo que se está haciendo un aspaviento por las puras. El proyecto no ha sido debatido ni hay amenaza de aprobarlo. Tú sabes que los congresistas nuevos tienen esa tendencia a presentar varios proyectos para decir ‘oye, hermano, mientras más proyectos presente, mejor lo voy a hacer’, y ese es un error.

¿Hay una confrontación de liderazgos entre Kenji Fujimori y su hermana, Keiko?

No, lo que pasa es que hay mucha gente y muchos sectores políticos que tratan de lograr una división ensalzando a Kenji.

¿Lo están utilizando?

No sé, pero el señor Kenji Fujimori puede expresarse como quiera, tiene libertad de expresión, puede decir lo que le venga en gana porque la bancada no se ha pronunciado sobre este proyecto de ley. Por eso no pueden decir que la bancada piensa una cosa y el congresista Fujimori piensa otra.

Autoficha

“Soy congresista de la República desde 2006 representando a la región San Martín e integro el partido político Fuerza Popular. En 1987 me gradué como licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. En 1995 fui elegido alcalde de la ciudad de Tarapoto”.

“De ninguna manera. La congresista Chacón no ha cometido ningún delito, ninguna falta ética. Su hermano es una persona mayor de edad y, como tal, debe respetar la ley. Si no lo hizo, eso no es responsabilidad de la congresista Chacón”.

“Yo creo que hay que respetar la presunción de inocencia. Hay que demostrar que uno es corrupto, es delincuente, y no al contrario. Pero la muerte civil debe ser también para el sector privado, porque tú no puedes tener un mafioso allí y que no le pase nada”.