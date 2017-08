Ricardo Narváez Soto: "Yo me hubiera sacado el 70% del gabinete"

No solo los docentes, también los médicos, enfermeras y obstetras estuvieron en huelga durante varios días. El nuevo presidente de la Comisión de Salud, Ricardo Narváez (APP), exige al gobierno poner más atención a este sector.

El próximo miércoles recibirán en la comisión a la ministra Patricia García. ¿Qué preguntas debe absolver?

- Necesitamos escucharla no solo por la coyuntura de las huelgas, sino también porque queremos saber claramente cuáles son los objetivos que se ha planteado la ministra. Después de más de un año de gestión, se tienen que ver resultados y estos se miden en cuán satisfecha está la población.

Y, si hubo huelgas, es porque no hay satisfacción.

- Exactamente. Dentro del pliego que ha presentado el Colegio Médico, han incluido temas como la falta de recursos para el SIS, el tema de infraestructura. No hay medicamentos, no hay equipos, hay un abandono fuerte. El Estado tiene muchas necesidades y, entendemos, no es tan fácil resolver estos problemas, pero en el tema de salud se debe hacer un esfuerzo especial.

Pasó un año de la gestión de García. ¿Qué balance hace de su desempeño?

- Yo pienso que cuando el gobierno entró, incluyendo al sector Salud, no dimensionaron bien lo que estaban recibiendo porque cuando informaron en el Congreso, parecía que todo estaba bien. Pasaron los meses y estallaron los problemas, no solo los de corrupción, sino las falencias económicas, sobre todo en Salud. El presupuesto del SIS ha ido bajando en los últimos años y la atención llega solo al 65% de la población que necesita ese servicio.

Pero cuando uno llega a un puesto, lo primero que hace es, justamente, evaluar lo que está tomando. ¿Cree que no estaban preparados?

- Seguro le encargaron el trabajo a técnicos y los ministros lo habrán leído. O es que les ha faltado la parte política. Lo cierto es que ya ha pasado más de 1 año y la población exige resultados. No hay que olvidar que el presidente entró con mucha expectativa por su experiencia, un presidente de lujo, con un buen equipo a su lado. Pensábamos que íbamos a resolver rápido los problemas del país. Pero ahora les escuchamos decir que recién se dan cuenta de que cada sector tiene tremendos problemas.

¿Está decepcionado del gobierno?

- Yo creo que son buenos técnicos, han estudiado en las mejores universidades del mundo, pero no conocen la realidad del país. No saben del problema de fondo del Perú profundo. Además, les faltan operadores políticos.

El 59% está en desacuerdo con que la ministra Patricia García siga en el gabinete, según Datum.

- Es que tiene que haber goles y la población no los siente. Desde la comisión, vamos a ir a Ica lo más pronto posible para ver cómo está el servicio de salud después del terremoto (de Pisco en 2007). Si vemos que las cosas están casi igual o peor, ya sabemos lo que puede pasar en los próximos años. Yo soy de Áncash; en Huarmey el hospital fue totalmente inundado (luego de El Niño costero) y dijeron que iba a ser construido rápidamente y todavía no lo hacen.

¿Qué nota le pondría a la ministra en cuanto a su labor en medio de las huelgas?

- Nosotros, como APP (Alianza para el Progreso), nos reunimos con ella en plena huelga y le ofrecimos mediar para que se solucione el tema. Le sugerimos que el ministro de Economía, que también es premier –y ese es otro problema–, los reciba (a huelguistas). Ellos decían que la ministra ya les había ofrecido el incremento del salario, pero quien maneja la plata es Economía.

¿La ministra tuvo buenas y oportunas reacciones durante las protestas?

- Yo creo que ella hizo todo un esfuerzo para resolver el problema. O sea, ¿ha tenido interés? Sí, lo ha tenido. El problema es que se ha alargado (la huelga) porque cuando ellos exigían un diálogo con un nivel más alto, es decir con el ministro de Economía, demoraron mucho.

Algunos congresistas, como Segundo Tapia, piden la renuncia de la ministra. ¿Qué opina de ello?

- Como estoy empezando esta gestión como presidente de la Comisión de Salud, prefiero el diálogo. Hay que escuchar y luego analizar. Respeto mucho la opinión del congresista Tapia, pero creo que el gobierno necesita que se le ayude. Pienso que hay que ser propositivos, pero si vemos que las cosas no caminan, es necesario que los ministerios sean refrescados.

¿Faltaron cambios ministeriales en Fiestas Patrias?

- Bastantes. Yo me hubiera sacado el 70% del gabinete y no porque sean malos, sino porque la situación del país lo exige. Eso es política.

¿En ese 70% está incluida la ministra Patricia García?

- Como la he invitado, no quiero pronunciarme.

Dice que hay que ayudar al gobierno. ¿Eso significa que APP no apoyará una interpelación, de ser necesaria?

- No, no solamente apoyaríamos una interpelación. De ser necesario, vamos a censurar. Pero lo que nosotros pensamos es que debemos escuchar. Si las cosas están mal en el sector y APP tiene que censurar, lo censuramos, no nos hacemos ningún problema porque primero es el país y los ministros son fusibles.

Autoficha

“Soy ingeniero egresado de la Universidad Agraria de La Molina. He sido presidente de la región Áncash en dos oportunidades. En el 87, cuando era Corde Áncash, y después, en 2004. En mi región, todos los ex gobernadores están presos. Yo soy el único que está libre”.

“Fui candidato a gobernador de Áncash en las últimas elecciones de 2014. Gané en primera vuelta, pero, en la segunda, perdí contra Waldo Ríos, quien ofreció dar S/500 por familia si ganaba. Muchas parejas se casaron para acceder a ese beneficio”.