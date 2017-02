Ricardo Lago: No se hagan los suecos, lo de Odebrecht se sabía

Parafraseando a Beto Ortiz, en su magistral radiografía de la hipocresía criolla (http://peru21.pe/opinion/beto-ortiz-democracia-algo-relativo-2264629 ), podríamos decir que la corrupción es algo relativo.

Lo de que Odebrecht era la empresa más corrupta del planeta claro que se sabía. Todos los que cuentan lo sabían. Ahora que no vengan con que no sabían, políticos, abogados, economistas, periodistas, publicistas, profesores y rectores de universidad que se vendieron a una empresa cuyo principal negocio era el robo.

Sí que hubo quien no quiso venderse. Por ejemplo, a Aldo Mariátegui le visitó un funcionario de Odebrecht ofreciéndole dar conferencias al precio que él pusiera y no solo le respondió que no aceptaba, sino que lo contó en su columna del día siguiente. Está en la hemeroteca.

Debajo unos párrafos de una columna que yo publiqué en Correo en 2011 (http://diariocorreo.pe/historico/tristeza-nao-tem-fim-felicidade-sim-394667/).

_“En 2008 Odebrecht tenía ingresos de casi 18 mil mill de dólares de los cuales poco más de la mitad provenían de Brasil, y el resto de fuera. La media naranja fuera de Brasil se origina en América del Sur; las plazas fuertes son primero Perú y segundo Venezuela. Perú es donde Odebrecht hizo su primera incursión internacional en 1979… el negocio en el Perú representa alrededor de 5%. Sigo la pista del viejo refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres”, y hago el siguiente ejercicio. La ONG Transparencia Internacional (TI) realiza sondeos anuales sobre coimas y corrupción en 175 países. Con las respuestas, TI elabora el Índice de Percepción de la Corrupción, que va de 0 (corrupción total) a 10 (nada de corrupción). Según el índice del 2009, el país menos corrupto era Dinamarca (con 9.3), y el más corrupto Somalia (con 1). En el 2009, el Perú ocupaba el puesto número 75 (con un índice de 3.7).

Dejo de lado la operación de Odebrecht en Brasil. Para el resto de los países, defino dos grupos: países de baja y alta corrupción. Tomo como punto de corte al Perú; es decir al Perú o a cualquier otro país con un índice menor al del Perú, les asigno al grupo de baja corrupción. El resultado es que el 83% del negocio internacional de Odebrecht es en países de alta corrupción, y solo el 17% en países de baja corrupción. Son los magos del proyecto caro y/o de trasladar casi todos los riesgos al Estado. ¿Cómo lo consiguen? En todos los países que operan están con casi todos los agentes económicos y políticos que cuentan”._

Se sabía, pero repitamos con Beto Ortiz que la corrupción es algo convenientemente relativo.