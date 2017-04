Ramón Bogado Tula: "Reducir la criminalidad es una tarea hercúlea”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El jurista y juez argentino Ramón Bogado Tula ha entregado varios años de su carrera a juzgar a jóvenes con conflictos legales. En su periplo por Perú, nos deja un mensaje humano de la perspectiva de la justicia. “Un juez es un servidor público, nos debemos a nuestros conciudadanos”, dice. Con él, analizamos varios casos de criminalidad de nuestro país.

¿Cuáles son los principales problemas que arrastran a los jóvenes a la criminalidad?

El primero es la inequidad. Tenemos muchos jóvenes que no tienen un tejido familiar que les brinde afecto. También debemos trabajar y luchar duramente contra elementos que atacan nuestra vida en sociedad, como la droga. Hay un porcentaje creciente de jóvenes en conflicto con la ley penal que tienen algún tipo de adicción a una sustancia.

En el Perú, cada vez está bajando más la edad de inicio en las drogas de los jóvenes.

En Argentina sucede lo mismo. A través de la droga se incorporaban a la senda del delito porque quieren conseguir más.

¿La droga es el principal conductor del delito en jóvenes?

Yo creo que tiene una trascendencia muy ponderable. Ahora los jóvenes se han incorporado a algún tipo de eslabón del negocio de la droga, porque las penas son más gravosas para los mayores que para los menores.

¿Cuál es la solución?

La presencia del Estado, que debe generar las condiciones para que los derechos de estos jóvenes sean respetados y preservados. Tienen que actuar todos los estamentos de la sociedad. Debe haber una política de Estado con las organizaciones civiles y los padres de familia.

¿En la medida que el Estado atienda a la sociedad en su conjunto, se reducirán los índices de criminalidad?

Así es. Es una tarea hercúlea, un desafío gigante, pero debemos actuar con la convicción y firmeza que estos tiempos exigen.

Hasta marzo, 136 menores fueron intervenidos en Lima con armas de fuego. ¿Qué solución plantea?

Los menores tienen acceso a las armas, que incluso se alquilan. Debe haber un control exhaustivo a través de los organismos institucionales y estaduales pertinentes, y se debe procurar desde las fuerzas de seguridad todo lo atinente al decomiso y al secuestro de estos armamentos.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público dio a conocer que en los últimos ocho años se han registrado 946 víctimas de feminicidio en el Perú. Solo en 2017 son 21 casos.

En el tema de violencia de género hay unos índices alarmantes que están creciendo muchísimo. Muchas veces hay víctimas que por la situación de extrema indefensión en la que viven no pueden denunciar. Cuando logran hacerlo, todos los mecanismos del Estado deben actuar.

¿Las leyes no protegen a las mujeres?

Las leyes están promulgadas. Lo que hay que hacer es perfeccionar el sistema. Yo trabajo para la reinserción de los jóvenes porque defiendo la vida humana.

Por los constantes casos de violación con posterior asesinato, se habla cada cierto tiempo de la pena capital. ¿Cuál es su postura?

La pena de muerte es una cuestión de principios, de creencias. Yo estoy en contra. Y en mi actividad jurisdiccional también creo que no es la solución. Lo que sí se debe hacer es cumplir con todas las prerrogativas de un proceso penal. Muchas veces se trata de denostar a las víctimas o a sus familiares.

En Perú, un sujeto violó a una mujer inconsciente en una discoteca. Al publicar la noticia, varios usuarios criticaron más bien a la joven, diciendo que no debió pasarse de copas, etcétera.

Nada más alejado. La víctima no es la culpable. A una persona mujer que la violaron, una niña, un niño, ¿es culpable? A una víctima de violación la administración de justicia, las fiscalías, deben recibirla, no volver a victimizarla. Y para los violadores se deben invertir los recursos necesarios para tratar de rehabilitarlos, extremando el control.

¿Pero cómo rehabilitar a un violador de niños? En Argentina una bebé de 14 meses fue violada y ahogada.

Esa es la aberración más grave, el ataque más furibundo que puede hacerse hacia la humanidad. Estas son cuestiones que escapan a la ciencia del derecho.

¿Debe bajar el mínimo de edad para sancionar con cárcel? En Perú y Argentina es a partir de los 18 años.

Los jóvenes de 16 a 18 años en conflicto con la ley penal pueden estar privados de libertad en centros cerrados. Cumplida la mayoría de edad, pueden ser derivados a centros penitenciarios. Yo creo que bajar la edad no es la solución, pero en los casos de delitos contra la vida, contra la integridad sexual, la extorsión, robos con armas, debe haber alguna respuesta del sistema.

En los últimos días hemos visto asesinatos luego de encuentros sexuales que se inician con el uso de redes sociales, como Tinder o Manhunt.

Todos los ciudadanos tienen acceso a la hiperconectividad. Eso genera un avance, pero también riesgos. Hay que saber tener reservas de privacidad, pero, primero, hay que tener una decisión política para enfrentar todos estos flagelos.

Autoficha

“Soy juez de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, docente y miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la ciudad de San Martín. Vine al Perú a participar en seminarios y congresos sobre derecho penal en Arequipa y Puno”.

“En Argentina se está debatiendo un nuevo régimen penal. El anterior data de la década del 80, de un gobierno de facto. Desde 2016, el Ministerio de Justicia viene llevando a cabo encuentros, seminarios. Para eso me convocaron”.

“Hay que trabajar para evitar la injerencia del poder político en el Poder Judicial. Así se afianza el pleno imperio de la ley. Después se deben aceitar las herramientas de selección y promoción de los magistrados. Los mecanismos de selección deben ser perfeccionados en el tiempo”.