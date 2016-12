Rafael Vela: “Se necesita presupuesto peritos y fiscales”

Fabiola Valle @valmenfa

La Fiscalía de Lavado de Activos –cuyo coordinador es el fiscal superior Rafael Vela–, que tiene a cargo las principales investigaciones del país como el caso Orellana, el financiamiento de los partidos FP, el Apra y el Partido Nacionalista, entre otros, hace un llamado al Gobierno para que dote de recursos a su institución a fin de enfrentar las investigaciones con éxito. Vela habló con Perú21 sobre este y otros temas, como la situación de Nadine Heredia.

¿No es una exageración que el fiscal Germán Juárez, a cargo de investigar a Nadine Heredia, haya pedido prisión preventiva…?

El fiscal pidió prisión preventiva como consecuencia de la violación de una serie de reglas de conducta que interpuso el juez. No es un pedido de prisión preventiva regular dentro de los presupuestos del Código Procesal Penal, sino más bien de uno que deviene del incumplimiento expreso de las reglas de conducta que interpuso el juez.

El ex fiscal Avelino Guillén y el ex procurador Christian Salas consideran que solo le correspondería a Heredia el impedimento de salida…

Esa es una opinión. Nuestra posición es que el incumplimiento de normas de conducta tiene una intervención judicial a tal punto que su revocatoria puede ser incluso de oficio.

Doctor, pero el abogado Eduardo Roy Gates asegura que ustedes sabían que ella iba a viajar a Ginebra.

No hay ninguna resolución expresa del juez dándole permiso. Ninguna decisión del juez se puede dar fuera del contexto de la legalidad. Con una entrevista no se puede obtener un permiso expreso del juez. El fiscal Juárez esperaba que ante ese pedido hecho al juez se corra traslado a él para dar su punto de vista. Solo fue una entrevista personal pero no se puede decidir nada.

La Sala Superior decidirá en breve si le dictan impedimento de salida del país a la ex primera dama. ¿Qué esperan ustedes?

Esperamos que se analicen los argumentos de nuestra impugnación y se resuelva de acuerdo a ley.

Muchos han criticado la labor de la Fiscalía en el caso Lava Jato porque consideran que hay lentitud…

Todo lo contrario. La investigación está impulsada y los fiscales a cargo del caso tienen una conducta proactiva. La investigación es reservada y no podemos revelar las cláusulas. Es un trabajo silencioso que puede tener un costo mediático, pero nosotros tenemos que priorizar en ser defensores de la legalidad para que se realice un debido proceso. Lamentablemente, el costo del silencio genera ese nivel de opinión pero no significa que estemos inactivos.

A grandes rasgos, ¿nos puede informar cuáles son estos avances?

Este caso le pertenece a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Lo que sí estamos haciendo por disposición del fiscal de la Nación (Pablo Sánchez) es sumarnos en un esfuerzo conjunto. Es decir, estamos haciendo una coordinación permanente entre los coordinadores nacionales y los fiscales que tienen los casos relacionados. Estamos avanzando.

¿Quiénes forman parte del equipo?

Hemos incluido en las primeras reuniones de coordinación a los fiscales que han demostrado interés en realizar esas coordinaciones como Lizardo Pantoja, Germán Juárez, Hamilton Castro y Reynaldo Abia.

¿Cuándo se lanza el equipo?

El equipo no necesita ser lanzado. Ya estamos trabajando en ello. Cada vez que es necesario nos juntamos para trabajar el caso.

¿Por qué, hasta el momento, no se ha denunciado a los funcionarios de Odebrecht?

Odebrecht está siendo sujeto de investigación. Depende de los marcos, procesos. En el nuevo marco procesal, el fiscal es quien dirige la investigación y como tal ya no emite una denuncia sino que ahora califica una denuncia con contenido delictivo con la presencia de un juez. Él ya está haciendo su trabajo.

Varios fiscales han manifestado que no tienen las condiciones necesarias para trabajar debido a que no cuentan con personal ni logística…

Sí, necesitamos más presupuesto, peritos y fiscales. Unos 20 como mínimo en lavado de activos. Actualmente, contamos con 28 que atienden a los tres subsistemas: crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activos.

Pese a ello, han obtenido varios logros…

Hemos logrado incautar diversos bienes en oro y dinero como resultado de las investigaciones. Este año se ha incautado US$2 millones 267 mil 193 y 81 kilos de oro.

¿De dónde proviene ese dinero que han recuperado?

De los casos relacionados a las investigaciones de la red Orellana, minería ilegal y de la compra de computadores del Ministerio del Educación. El dinero proviene de un congelamiento de cuentas de ese caso. Alrededor de dos millones de dólares.

¿Qué espera del Gobierno?

Esperamos que se comprendan nuestras necesidades, que están insertas dentro de un esfuerzo colectivo en la lucha contra la gran criminalidad organizada, para poder realizar mejores investigaciones.

Autoficha

“Inicié mi carrera como juez anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima. También he sido juez superior provisional de la Sala de Apelaciones. Luego decidí postular al Ministerio Público y ahora soy coordinador superior de la Fiscalía de Lavado de Activos”.

“Nuestra Fiscalía ve casos de lavado de activos vinculados a organizaciones criminales. No olvidemos que vemos todo tipo de delitos previos al lavado de activos como narcotráfico, corrupción de funcionarios, minería ilegal y otros”.

“En la Fiscalía de Lavado de Activos tenemos ahora ocho despachos provinciales, tres fiscalías superiores y aun así tenemos insuficiencia de fiscales y personal, porque la realidad nos ha sobrepasado. Estamos, en gran parte de las investigaciones, en estadios avanzados”.