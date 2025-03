¡Quedas limpiecito con PineSol!

-El diario La República de los Mohme pontifica mucho sobre los problemas de otras empresas con sus sindicatos. Recomiendo a mis lectores que entren al link para que vean cómo el sindicato del Grupo La República se queja allí de muchos maltratos laborales por parte de los Mohme, de estos socialistas de mansión en San Isidro, casa de playa en Totoritas y departamento en la Trump Tower de Sunny Isles en Miami. ¿Los comunistas Mirko Lauer y Sigrid Bazán habrán visto esa página web? ¿Los columnistas progres, rojos, caviares y fujicaviares como RMP, Diego García Sayán, Indira Huilca, Marisa Glave, Maritza Espinoza, Jorge Bruce, Cecilia Méndez, Eliana Carlín, José de Echave y otros de esos no condenan esa conducta antiobrera? ¿Estos zurdos no tienen ninguna solidaridad con este proletariado solo por miedo a Mohme?

-Reitero mi desacuerdo con esta suspensión impuesta ayer a Salvador del Caviar. No simpatizo un átomo con él; nunca me cansaré de reiterar lo nefasta e infantil que fue su actuación de zamparse al Congreso en ese día (digna solamente de payasos metidos a políticos, tipo Gino Costa) para interrumpir una votación legítima con una falacia, además de prestarse de ser así una marioneta del golpista, pero esta inhabilitación política contra este actorcito del montón que llegó demasiado lejos es arbitraria, desmesurada y, peor aún, innecesaria: Salvador del Caviar no fue un golpista como el otro asqueroso.

-¡Qué buena esa chapa que le han puesto en las redes a Sol Carreño! La han apodado “PineSol” porque siempre deja bien limpios a caviares, gorritistas, vizcarristas, fiscales y otros así con complacientes entrevistas. ¿No podía hacerle por lo menos una pregunta incómoda a la fiscal Espinoza este domingo pasado? ¿Sol no ha escuchado de las andanzas de Gorriti, Pérez, Vela, Zoraida y Sánchez? ¿Para qué se meten entonces de periodistas si más parecen relaciones públicas?