Pepita García Miró: "El municipio de Lima es un desastre absoluto en cultura"

Lleva 22 años dedicada a la música. Hoy invierte el 100% de su tiempo en este arte, aunque no como la cantante que es sino en la otra orilla: produciendo. Creadora del Festival 7 Mares, sigue remando incansable. En esa barca lleva el proyecto Giramos, alista una sorpresa con PromPerú, impulsa la productora Cernícalo y sueña con el regreso del festival en 2018. Pese a que a veces no navega con el viento a favor, es consciente de que estamos en el momento preciso para lograr que la música peruana llegue a buen puerto.

¿Qué existe en el Perú: movidas musicales, un movimiento o una industria?

- Lo que hace a una industria es generar mucho movimiento económico. Por un lado, tenemos algo de eso, pero por otro lado, aún falta una serie de cosas para ser una industria sólida.

¿Qué falta?

- Organizarnos. Hay muchos movimientos independientes, pero quizá falta aglutinarlos de alguna manera, acercarlos más.

El nuevo proyecto que está emprendiendo se llama Giramos y, precisamente, busca ordenar la casa.

- Los artistas que quieren viajar por el Perú no tienen idea de qué hay o con qué se van a encontrar. Giramos es identificar locales, saber capacidad, si tienen o no permiso de Defensa Civil, cómo es el trato, conocer los rider técnicos de luces y sonido, qué personal tienen, etc. Lo otro es prensa: cómo difundir la gira de un artista, qué personas son las responsables en los medios. Ahora, también vamos a identificar los principales mercados en el extranjero y los festivales a los cuales los músicos pueden aplicar. Hay muy poca presencia de la música peruana afuera.

¿Toda esa información dónde va a estar alojada?

- En una página web y queremos ver la opción de hacer una aplicación que sea suficientemente dinámica. Tenemos de acá hasta fin de año para la identificación de los locales. De ahí, hasta setiembre de 2018 limpiaremos el material y en octubre de ese año se lanzará la herramienta.

¿Cómo impacta en el público Giramos?

- El público no sabe lo que está pasando musicalmente porque no se está difundiendo en radios. Y en el Perú alrededor del 70% escucha radio. Es el tema que tenemos en contra los músicos. No se termina de entender la razón. Dicen que se guían por la sintonía. Claro, viene Bruno Mars, te atiborran de su canción día y noche y entonces obviamente va a ser un hit porque todo el tiempo te la ponen. Dicen tener temor de que la sintonía baje con los nacionales, pero cuando es un tema de afuera que viene con plata pierden el temor. Eso te da mucho que pensar, salvo honrosas excepciones.

¿Desde el sector privado qué se debe hacer por la música?

- Hay un par de marcas de autos que están apostando por la música. Es una señal de que se está viendo que la música tiene un impacto superfavorable para las marcas. Hay una aerolínea, empresas de ropa, compañías de taxi que notan que la música les da una imagen positiva.

¿En el Estado conocen realmente qué pasa con la música en el país?

- La nueva administración de PromPerú está aterrizada y escucha. Las personas que están trabajando ahora ahí son dinámicas, inteligentes y dispuestas a escuchar lo que está pasando.

¿Qué pueden hacer el Ministerio de Cultura, los municipios y las regiones?

- El municipio de Lima actual es un desastre absoluto en cultura. Le importa un pepino. Y eso es incomprensible. Ahora, en algunos casos también hay que cambiar el chip de los vecinos, que se den cuenta de que un festival una vez al año en su distrito puede ser un elemento superpositivo. ¿Qué nos pasa? En otros países la gente se junta en los festivales.

Otra tarea pendiente es la formación de públicos.

- Todos tenemos que despertar. Para que el Perú mejore, cada persona debe hacerlo. Por ejemplo, en el Festival 7 Mares, una de las razones por las que me fue difícil continuarlo es porque realmente una parte del público prefiere colarse, no pagar. ¿Cómo no vas a pagar por lo que recibes? ¿Cómo crees que algo se sostiene?

¿Desde el Ministerio de Cultura qué falta hacer?

- Si PromPerú y el Ministerio de Cultura trabajaran más cerca en lo que es preparación de los grupos musicales como tema de exportación, de presencia del Perú afuera, esto se potenciaría.

¿Qué responsabilidad tiene el artista en este proceso?

- Muchas veces el músico peruano no ha sido muy disciplinado.

¿Falta calidad musical?

- Lo que falta es trabajo, que las personas talentosas practiquen su instrumento. Hay muchas propuestas nuevas y muy peruanas. Creo que estamos preparándonos para sorprender. Estamos arreglando la casa para la gran fiesta. En dos o tres años creo que podemos dispararnos.

Y hay que estar listos cuando llegue ese boom.

- Hemos hablado con PromPerú para una posible sorpresa para el próximo año, en verano.

¿Piensa en retomar 7 Mares?

- Sí, lo pienso todos los años (risas). Sufro por 7 Mares, porque realmente era un trabajo que me encantaba hacer. Si Dios quiere, el próximo año podría volver.

Autoficha

“Soy productora y cantante. Gestora cultural. Cernícalo lo fundamos en 2001. Hemos publicado como 24 discos. Como cantante he sacado un disco que se llama Alas de viento. Y luego dos discos con Encantos Andinos y tres producciones con Tribal, el grupo Manongo Mujica”.

“Terminé el colegio y todo lo demás ha sido un aprendizaje autodidacta. He llevado algunos cursos y he asistido a unos 15 mercados culturales. Desde 1995, trabajo activamente en la música. Ya tengo 58 años y espero tener más tiempo para cantar”.