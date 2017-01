Pedro Salinas: "¿El fiscal de la Nación tendrá la cara para llamarnos?"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

La indignación del periodista Pedro Salinas es grande. Le parece increíble que una investigación que inició de oficio el Ministerio Público, a raíz de la denuncia plasmada en su libro Mitad monjes, mitad soldados, haya quedado en nada. Acusa al fiscal de la Nación de haber elegido a dedo a una fiscal incompetente y desinteresada en el caso. Cree que Pablo Sánchez se ha comportado como un político más, actuando para la tribuna.

¿Qué cree que motivó a la fiscal para que archive el caso? ¿Pudo haber presión de un sector de la Iglesia católica?

No, en el caso de la fiscal hubo una mezcla de cucufatería, desidia e incompetencia. Esos tres elementos son los que, presumo, han hecho que la fiscal concluya en esta decisión insólita que escandaliza y es indignante.

Usted dijo que la fiscal era abiertamente religiosa y que mostró desidia durante el proceso. ¿Nunca intentaron cambiar a la fiscal del caso?

No, porque hubo una aparente indagación; han hecho la finta. Las tres únicas personas en este país que se atreven a sostener que Luis Fernando Figari es inocente son el mismo Figari, Armando Lengua Balbi (su abogado) y María del Pilar Peralta Ramírez (la fiscal del caso), porque ni Alessandro Moroni, que es el superior general del Sodalicio, considera inocente a Figari.

Armando Lengua Balbi dice que no se acreditaron pruebas de los abusos.

Lo que Lengua Balbi quiere es que le enseñen un video en el que Luis Fernando Figari está abusando sexualmente de un menor rodeado de tres o cuatro testigos a los cuales les está salpicando el semen. Esa es la prueba que está buscando. No, pues. Lengua Balbi y Figari, tal para cual. La misma vileza, la misma crueldad para aproximarse a las víctimas. No tienen ningún sentido humanitario.

¿Qué es lo que más le indigna del archivo, que no hubo una investigación exhaustiva o que no se haya hecho justicia con los denunciantes?

Nosotros no presentamos una denuncia fiscal, la Fiscalía actuó de oficio tras la investigación periodística en octubre del 2015. Ese mismo día el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en un gesto populista, para la platea, dijo que eso lo tenían que investigar, y nos llamó a su oficina a Paola Ugaz y a mí para decirnos que abriría la investigación y lo haría por el lado de los abusos sexuales. Se le advirtió que en esos casos se iba a aplicar la prescripción, que, dicho sea de paso, me parece una canallada que se aplique para estos casos. El fiscal Sánchez dijo que no, que vamos adelante, y eligió a dedo a la fiscal Peralta porque era su amiga.

¿Luego del archivo del caso han hablado con el fiscal de la Nación?

¿Tú crees que después de esta vergüenza nacional Pablo Sánchez va a tener cara para llamarnos? Yo creo que a estas alturas ha quedado clarísima la intención del fiscal de la Nación en el caso Sodalicio. Tuvo un gesto populista, demagógico, como el de cualquier político tradicional. En esta historia, Sánchez se ha comportado como el Yonhy Lescano del Ministerio Público.

¿Qué paso judicial prosigue?

Nuestra motivación, con Paola Ugaz, siempre fue periodística. Tengo entendido que nuestros abogados van a presentar lo que se llama un recurso de queja, que es una suerte de apelación, para ver si es que este caso pasa a otro fiscal más competente. Veremos qué pasa, pero, honestamente, ya no espero nada del Ministerio Público.

¿Figari podría volver al Perú a tomar de nuevo el control del Sodalicio?

Eso es casi imposible después de todo este escándalo. Pero la fiscal le ha puesto en un paquete de regalo la salida para que vaya al Vaticano y ellos le digan que cerrarán su caso en Roma. Figari seguirá siendo sodálite hasta el día en que se muera.

¿Cómo se siente la comunidad sodálite?

Dentro del Sodalicio hay gente que se está yendo porque no se han tomado decisiones radicales. El problema no es únicamente Figari, él es la punta del iceberg, no sé si la sociedad peruana se ha dado cuenta. Figari es solo un síntoma de la podredumbre de toda la institución que acaba de cumplir 45 años y más de la mitad de su vida ha estado dedicada a practicar el abuso del poder, el abuso físico, psicológico y sexual. Ha estado marcada por esta cosa diabólica y aberrante de proyectar una imagen de santidad hacia afuera, de crear una organización de fachada para que unos pocos perpetraran este tipo de crímenes. ¿Eso no lo pudo ver la fiscal?

¿El Sodalicio era una organización diabólica?

Yo no creo en el diablo ni en Dios. Lo que digo es que el Sodalicio es una organización que se creó como una fachada religiosa para que unos pocos perpetraran crímenes sexuales. Tienes testimonios de abusos desde antes de la creación del Sodalicio. En Caretas, noviembre del 2015, se publica una entrevista a Jacques Bartra. Él dice que antes de crear al Sodalicio, Figari, con el pretexto de formar a chicos para la universidad, se los llevaba por dos meses a su casa de San Bartolo. Ahí pasaba de todo. Eso fue antes del año de creación del Sodalicio. ¿Entonces para qué creó Figari la institución, porque Dios se le presentó, se le apareció la Virgen en la ducha? No. Ese móvil de abusar de los chicos ya existía desde antes. ¿Tú crees que la fiscal llamó a su despacho a Jacques Bartra?

Autoficha

“Soy periodista y autor del libro Mitad monjes, mitad soldados. En la investigación fiscal del caso, que duró como un año y medio, la fiscal Peralta dice 3 o 4 absurdos para salir del tema y dejar la cosa impune. Interrogó a 11 personas además de los denunciantes, pero no valoró nada”.

“Todos hemos pasado por la trituradora. San Bartolo era un sistema perverso supuestamente de formación en el que las técnicas de coerción, manipulación psicológica y el rigor físico extremo eran diarios durante años hasta anular tu voluntad”.

“La comisión ad hoc del Sodalicio estuvo conformada por el doctor Manuel Sánchez Palacios, la doctora Rosario Fernández, el obispo de Lurín, Miguel Humberto Aguirre, y una psiquiatra. Todos católicos, todos conservadores. A pesar de sus credos, llegaron a un informe devastador”.