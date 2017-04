Paulina Facchin Arp: "Cada día estamos más cerca del cambio"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Reconoce que en más de una oportunidad se le han salido las lágrimas antes de empezar una entrevista. En cada una de ellas comenta sobre la represión que se vive en Venezuela. Con una mezcla de alegría y angustia, la abogada Paulina Facchin ve a sus compatriotas defendiendo con coraje y valentía lo que sería un mejor país. “Luchamos por la Venezuela donde quiero que crezcan mis hijos, donde quiero envejecer”, nos dice. Sus padres están allá, y se preocupa de saber que son vulnerables de que la dictadura allane sus casas sin ninguna orden judicial. La preocupación no termina, pero tampoco la lucha.

¿Hacia dónde se dirige Venezuela?

Nuestros objetivos son muy claros: obtener el reconocimiento del planeta, es decir que entiendan que el Parlamento venezolano es legítimo y tiene poder; que se abra un canal humanitario porque tenemos una crisis; que se liberen los presos políticos que son más de 150; y que se convoquen a elecciones generales.

¿Hasta cuándo seguirán las protestas?

El pueblo venezolano va a continuar en las calles en resistencia frente a la dictadura de Nicolás Maduro. La oposición cumplió el año pasado todos los requisitos para tener un referéndum revocatorio. Se nos prometió eso a través del diálogo con Unasur y con la Iglesia, y el diálogo fue una burla para el pueblo en general que está enardecido porque se siente engañado. Es muy triste escuchar a la gente decir: “Yo prefiero que me mate una bala a que me mate el hambre o la falta de medicina o la violencia”. Prefieren morir luchando por el país, por la democracia, por una Venezuela mejor, que por el hambre.

Se intentó el diálogo de varias maneras, pero no se ha concretado. ¿Hoy está agotado? ¿Ya no es una opción?

El diálogo es de las personas que son decentes, que tienen principios y que creen en la política como la mejor forma para corregir, cambiar, trabajar socialmente. En un país donde existen presos políticos en procesos amañados y sin pruebas, donde se violan los derechos humanos, no podemos hablar.

La protesta en Venezuela no tiene fecha de vencimiento y estas se pueden agudizar. ¿Se acerca el país a una guerra interna?

La respuesta es sí. Esta semana veíamos cómo Nicolás Maduro armaba a civiles venezolanos (milicias), y ya tenemos los grupos paramilitares que son armados, financiados y protegidos por el Gobierno. ¿Qué pretende Nicolás Maduro armando a la sociedad civil? ¿Que nos matemos entre venezolanos?

¿Maduro está propiciando una guerra civil?

Nosotros creemos que Nicolás Maduro, a través de estas actitudes, está propiciando una guerra civil entre hermanos.

Él ha dicho que va a convocar elecciones. ¿Es un saludo a la bandera?

Nosotros no creemos en las palabras de Nicolás Maduro. Si él espera que con esas palabras la gente va a dejar de salir a manifestar, está equivocado. El día que la presidenta del poder electoral en Venezuela convoque a elecciones y publique el cronograma electoral, ahí cesarán las protestas y nos pondremos a trabajar todo el país en promover unas elecciones justas.

¿De qué manera los organismos o instituciones extranjeras pueden apoyar a cambiar la situación en Venezuela?

Nosotros tenemos tres objetivos de lucha: el pueblo en la calle resistiendo, nuestros parlamentarios que representan a 14 millones de venezolanos, y los organismos internacionales que deben proteger la democracia y los derechos humanos.

¿Es una posibilidad que un país extranjero intervenga en Venezuela?

El único país que ha intervenido es Cuba, y lo ha hecho hasta en el Ministerio de Defensa. Ha intervenido negativamente en nuestra política, en la economía, y en muchos aspectos de Venezuela. Si algún país hermano quisiera actuar como mediador entre la comunidad y el Gobierno, yo creo que no habría ningún impedimento siempre que ambas partes lo reconozcan y acepten.

El pueblo venezolano busca que Maduro deje el Gobierno. ¿Para ello cuánto falta?

El problema de Venezuela no tiene tres o cuatro años, sino 18 años, es un sistema que se denomina socialismo del siglo XXI, que como lo definió Fidel Castro no es otra cosa que el comunismo del siglo XXI. Hugo Chávez tuvo presos políticos que siguen presos, pero que a pesar de eso tenía un liderazgo y se sometía a procesos electorales y siempre alardeaba que salía victorioso. ¿Por qué Nicolás Maduro no quiere someterse a un proceso electoral? Porque sabe que perdió con el pueblo, sabe que la crisis humanitaria es incontrolable.

Pero sí tiene a las Fuerzas Armadas de su lado…

Eso ha ido cambiando porque las Fuerzas Armadas venezolanas también son pueblo, también tienen familia. El problema es que los altos mandos militares siguen recibiendo muchos beneficios y tienen muchos delitos de lesa humanidad, narcotráfico, y les da temor retirarse del régimen porque son delitos que no prescriben.

¿Cuándo cambiará la situación en Venezuela?

Yo creo que cada día estamos más cerca de que en Venezuela veamos el cambio y participemos en él.

Autoficha

“Soy abogada y activista por los derechos humanos. Soy magíster en Derecho Tributario y tengo estudios en Derecho Internacional Económico. Cuando uno guarda silencio frente a una dictadura represiva y sangrienta como la que existe en mi país, se convierte en cómplice”.

“Agradezco la posición del Congreso de la República del Perú, que muestra su solidaridad con la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo en Venezuela, que hoy en día es desconocida por la presidencia de la República del dictador Nicolás Maduro”.

“Tenemos una lucha fuerte ante la OEA (Organización de Estados Americanos) y hemos logrado un pronunciamiento histórico del secretario Luis Almagro. También hubo pronunciamientos importantes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)”.