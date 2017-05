Patricia Teullet: Solución de mercado

Hay cantidad de mujeres solas en restaurantes y bares, cualquier día de la semana. En edades entre 30 y 60 años, la primera pregunta que viene a la mente es: “¿y dónde están los hombres?

La respuesta rápida es: “con chicas de 20”. Esto revela un problema de mercado: debido a convenciones sociales, está bien que un hombre esté con una mujer mucho menor, pero no es aceptable que una mujer tenga como pareja un hombre menor. Lo que ocurre, entonces, es que, a medida que transcurre el tiempo y la edad avanza, la oferta de hombres mayores “disponibles en el mercado” se hace menor, mientras la “oferta de parejas mujeres y jóvenes” sigue aumentando.

Hasta no hace tanto, las mujeres necesitaban un hombre proveedor de bienes y seguridad y, sin pareja, su vida social se veía limitada. Hoy, muchas mujeres tienen independencia económica y no necesitan un hombre que las mantenga ni que las acompañe a actividades sociales. Hasta cierto punto, así como en los años 50, las mujeres eran exhibidas como un accesorio, para más de una mujer, ese es el rol que cumple su pareja hoy… aunque él no lo sepa.

En términos de oferta y demanda, las mujeres estaban dispuestas a ceder mucho (equivalente a pagar un alto precio) para encontrar pareja; más aún al pasar el tiempo y acumularse los años. Hoy no lo están: la curva de demanda no se desplaza a la derecha indicando que, con el tiempo, las mujeres están dispuestas a dar más para ‘adquirir’ pareja.

Por el lado de la oferta, sabemos que esta es inelástica y puede llegar el punto en el cual la oferta ya no responda a un “mayor precio” (nuevamente, en términos de concesiones).

Afortunadamente, los tiempos cambian y ya se vislumbra la solución: si el presidente de Francia se enamoró de una mujer 20 años mayor, ¿por qué debieran las demás conformarse con hombres mayores? Estos se agotan (también físicamente). ¡Hacia los mercados en expansión!