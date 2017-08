Paloma Noceda: "El gobierno fracasó en el manejo de la huelga"

La congresista de Fuerza Popular Paloma Noceda asumió ayer la presidencia de la Comisión de Educación del Congreso. El primer acuerdo al que llegaron es realizar una sesión extraordinaria este miércoles, a las 2 p.m., para recibir a la ministra del sector, Marilú Martens.

¿Qué es lo que debe explicar la ministra el miércoles?

-En principio, nos preocupa toda la crisis que hay en el sector Educación. Por eso, vimos conveniente citar a la ministra para que nos explique sobre las acciones que va a tomar para que esta huelga no se prolongue.

El gobierno decidió aplicar descuentos y despidos a maestros que no asistan a clases. ¿Cree que esa decisión fue adecuada?

-Como en cualquier sector, cuando tú no vas a trabajar, te descuentan. Cuando haces un abandono de trabajo, es decir cuando te pasas de los tres días de falta, corresponde que te descuenten y, luego, te despiden. Eso me parece acertado. Aparte, según la Ley de Reforma Magisterial y la Ley de Trabajo, es lo que corresponde.

¿No lo ve como una amenaza, como dijeron los maestros?

-No, no lo es. Cualquier empleado público sabe que esas son las medidas en caso de que se ausente de su trabajo. Aquí se debe tener en cuenta que el derecho a la huelga nunca va a ser superior al derecho a la educación. En este momento se está perjudicando a 3 millones de niños que no pueden acceder al derecho a la educación.

¿Entonces, para usted, fue positiva la labor de la ministra, del sector y del gobierno en medio de las huelgas?

-No, me parece tardía. En realidad, como gobierno, han fracasado en el manejo de la huelga. El Ministerio de Educación debió solucionar este tema cuando empezó en el Cusco. No debió dejar que se expanda por todo el Perú y que llegue a estas magnitudes.

¿Las medidas drásticas, como los despidos, debieron aplicarse antes?

-El control lo tienes que ejercer desde un inicio. No lo de los despidos, sino llegar a acuerdos, ver que las mesas de diálogo funcionen. Todo eso se debió hacer desde un inicio. Si con eso no se solucionaba, debió intervenir la PCM, que tiene un área de solución de conflictos. Pero, imagínate, esto ha trascendido hasta al presidente de la República. Me parece que hubo un pésimo manejo.

Pero la ministra sí intentó reunirse en varias oportunidades con los gremios. Solo que estos cambiaron constantemente de demandas.

-Lo que pasa es que este debe ser un trabajo permanente del sector. Este problema no ocurre hace dos meses. Ya se veía venir. Las mesas de diálogo tienen que ser permanentes, sobre todo en un sector donde sabes que hay tantos gremios que pueden generar conflicto. Ha faltado diálogo desde mucho antes, ha faltado la acción preventiva.

¿Fue correcto que el presidente Kuczynski reciba en Palacio de Gobierno a algunos gremios magisteriales?

-No fue adecuado porque, si son gremios regionales, a quien le corresponde atenderlos es al gobernador regional. Que eso haya llegado hasta el presidente de la República ocasiona que ahora cualquier persona que en este momento tenga un reclamo o alce la voz está en todo su derecho de querer conversar con el presidente.

¿Por intervenir, la responsabilidad del mal manejo de la huelga también lo afecta?

-En general, a todo el Ejecutivo, porque debió haber una gestión más coordinada entre la ministra de Educación y el ministro del Interior, que si ya conocía algunos datos de posibles infiltrados del Movadef, que es la excusa que ponen ahora por el fracaso del diálogo en la huelga, debió decirlo y coordinar con el Minedu.

¿Cree que la infiltración de miembros del Movadef en las protestas es una excusa del gobierno?

-En cierto modo, sí. No podemos generalizar y decir que en todo el magisterio hay gente del Movadef. El magisterio se siente ofendido en estos momentos, porque hay maestros a los que estás catalogando de terroristas y no lo son.

En medio de estas protestas, algunos congresistas, como Mauricio Mulder, pidieron que la ministra renuncie o, de lo contrario, sería interpelada. ¿Usted qué opina sobre esas voces?

-A mí, como presidenta de la Comisión de Educación, me corresponde invitar a la ministra, citarla, para que rinda cuentas, y si luego se procede a una interpelación, será un compromiso de la bancada. Tenemos que debatirlo en la bancada.

¿Luego de escuchar a la ministra el miércoles, se definirá si se le interpela?

-Eso dependerá de cada bancada, no de la comisión.

¿Qué más podría hacer su comisión para ayudar a solucionar la huelga?

-En principio, tenemos que escuchar a los gremios de docentes, sobre todo a los reconocidos por el Estado. Todavía no hemos fijado la fecha para invitar a los gremios a la comisión. Vamos a coordinar una sesión conjunta con la Comisión de Inteligencia para invitar al ministro del Interior, Carlos Basombrío, para que, en una sesión reservada, nos dé más información sobre estas declaraciones de los posibles infiltrados del Movadef.

Autoficha

“Soy ingeniera industrial titulada de la Universidad de Lima. Estudié una maestría en Emprendedurismo en la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Estudié una maestría en Administración de Agronegocios en ESAN. He sido tres veces campeona mundial de motos acuáticas”.

“Quedó pendiente en la legislatura anterior el proyecto de la Ley General de Deporte. Esperamos que sea uno de los primeros temas que podamos debatir en la comisión. Permitirá poner candados contra la corrupción en el deporte”.

“Creo que debemos limitar ese tipo de proyectos (que declara de interés la creación de universidades). Limitarlos en el sentido de que esperemos justamente que esa ley (de moratoria) vence en diciembre. Quizás después del receso parlamentario podemos debatir estos proyectos”.