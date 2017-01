Pablo Secada: ¿Y la economía?

El gobierno acaba de sincerar su estimado de crecimiento. Este año se generarán S/6.5 mil millones de valor menos. ¿Por qué no crecemos más?

Por dos razones fundamentalmente. Primero, porque la productividad cae desde el 2008. Cada año hacemos un poco menos con lo que tenemos. Segundo, porque la inversión privada disminuye desde inicios de 2014, el periodo más largo desde 1983, en medio de la crisis de la deuda y un El Niño devastador.

El gobierno acaba de aprobar 112 decretos legislativos, que el Congreso está revisando, y constituyen reformas a diversos sectores. La productividad debería aumentar gracias a estos. Eso no se ve mañana. Mañana no se ve mucho, en realidad: solo el 26% de los encuestados por Ipsos Apoyo sabe de los decretos. Las expectativas no se moverán por ellos.

Las tasas de interés corporativas siguen bajas, pero suben cuando los bancos van asumiendo riesgo. Este gobierno tampoco parece muy interesado en asignar y fortalecer los derechos de propiedad, o aplanar el piso para que el mercado de capitales compita con los bancos. Las tasas para los que no tienen activos que prendar, imprescindibles para que bancos de otro siglo presten, son excesivas.

La inversión privada es alrededor del cuádruple de la pública. En promedio, tiene mayor calidad. Para crecer tiene que rebotar, como también lo estima el BCR. Hacer reformas que abaraten el financiamiento es un camino. Actuar de manera estratégica y decidida para generar un clima de confianza es lo otro.

Ya saben mi opinión. Tiene que asumir el costo político de los errores. Y aprovechar Odebrecht.

Y, claro, están las reformas de infraestructura. Sería ideal que empiecen a convocar a concursos públicos internacionales y traer asesores integrales para el transporte urbano, el transporte fuera de las ciudades, la energía incluyendo Camisea y Talara, los planes urbanos, etc. Se puede hacer una revolución diseñando bien para atraer competencia e integrar a nuestro país.