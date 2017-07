Pablo Secada: Sube, sube, Petetá

Así decía Tomás en la campaña. El discurso no fue como para inspirarnos sobre el futuro de nuestros hijos. Pero creo que fue bueno.

Empiezo por lo que faltó: política. Se había optado por dejar a Zavala a cargo de la PCM y el MEF, pese a que no es un buen interlocutor para parte del Congreso. Y pasar a Molinelli de su segundo viceministerio a un ministerio, con el costo político que ya es obvio. Debió recordar el diálogo con Keiko, y otros líderes, y sus implicancias. Pero no quiso aprovechar la audiencia y el momento para ganar algún espacio.

Hizo bien en entregar una memoria del primer año de gestión y en presentar cinco proyectos de ley: simplificación de la obtención de predios, autoridad del transporte urbano para Lima y Callao, reforma del CNM, tratamiento de aguas residuales, mejora de Sunafil. Entiendo que algunos fueron parte del diálogo.

El reto en la política es claro. Marketeros y comunicadores no lo van a resolver. Necesitan estrategia, aliados y operadores. Se perdió parte importante del primer año por esa tremenda carencia política, esa frivolidad que no parecen haber reconocido. Pero también hicieron bastante, lo que nos quedaría más claro si no estuviéramos tan pendientes de la politiquería.

Digan lo que digan, y hagan lo que hagan los politiqueros, las reformas y la gestión se empezarán a notar.