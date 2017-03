Pablo Secada: Si manejas mirando por el retrovisor…

Te pueden ocurrir dos cosas. Primero, puedes chocar. En medio de la tormenta perfecta, algunos empresarios deben pensar que eso es probable. La productividad, que creció a la cuarta tasa más dinámica del mundo gracias a las reformas de los noventa, cae desde 2008. Tuvimos a Humala, el peor gobierno desde Alan I o Fuji II, con lo que el crecimiento se redujo a la mitad; su herencia es pesada. El MEF ajustó

innecesariamente. Se acabó el Súper Ciclo. No hay ni grandes proyectos mineros ni de infraestructura por entrar. De hecho, el mamarracho de Chinchero sería el único. La incapacidad política de este gobierno quedó clara de entrada. Y ahora tenemos la telenovela de Lava Jato.

Segundo, pueden pasarte otros carros. Creo firmemente que este es el escenario más probable. Pero hay más. Empresarios asustados porque el presidente sea involucrado directamente en el escándalo de corrupción y el fantasma de la vacancia. La confianza empresarial se ha reducido, hasta cinco puntos debajo del mejor momento de este gobierno, y haber estado bajo el agua a fines del previo. Este indicador anticipa el crecimiento de la inversión por dos trimestres. Los estimados de crecimiento también se han recortado, localmente y entre los bancos de inversión globales.

Todo esto es mirar por el retrovisor, sin embargo.

No hay restricciones fiscales ni financieras. Están por publicarse los reglamentos de las reformas a los programas de infraestructura. Ojalá se contraten asesores integrales de primer nivel mundial. No, las consultoras internacionales que operan acá no están en esa liga, como creen algunos servidores públicos. Ni cerca. El MEF cambió de posición fiscal. El Central está cómodo con la desinflación.

El smart money está invirtiendo. De acá y otros países. Para eso trabajamos en el fondo. Eso les recomendamos a nuestros clientes. Estamos poniendo nuestro dinero donde está nuestra boca, como dicen los gringos. Les sugiero que hagan lo mismo.