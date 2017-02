Pablo Secada: “Si el contrato es basura, metes a los Odebrecht”

Fabiana Sanchez @Fabianasd

La economía y la política peruana están atravesando una de las etapas más difíciles de este gobierno. Al respecto, el economista Pablo Secada señala que no es el presidente Pedro Pablo Kuczynski el que debe “salir con su pizarra a responder”.

¿Considera que se tiene que cancelar el contrato del aeropuerto de Chinchero (Cusco)?

Todas las concesiones mal hechas en los últimos años se deben acabar incluyendo a Chinchero. Andino Investment Holding (socio del consorcio con la Corporación América) es una empresa chiquita que tuvo problemas para listar en la bolsa, que no tiene experiencia para administrar aeropuertos. Si quieres que vengan los expertos ingleses, de Estados Unidos u otro de los grandes, tienes que armar un plan y no hacer la tontería que hicieron con esta obra.

Pero lo que se ha hecho ahora es solo una suspensión…

Con la obra como está, el Estado da plata a la empresa para que haga el trabajo y esto no es correcto, por eso deben irse, y si te quieren enjuiciar que lo hagan, les pagas y les dices “adiós”.

Hay congresistas y ex candidatos que plantean que el proyecto lo haga el Estado.

Son payasadas porque hay mucha corrupción en la obra pública. Yo he conocido gente que se dedica a la obra pública y se hace millonaria. No los contrataría para que hagan mi casa. Insisto, se requiere que vengan los top del mundo. Estoy seguro de que si el presidente habla con un operador como el del aeropuerto de Londres y le explica el proyecto, vienen y lo hacen. Además, el Congreso hace investigaciones solo para buscar rédito político.

¿No le pareció correcto, entonces, que el presidente salga a explicar el por qué de la adenda del proyecto?

No es responsabilidad del presidente salir y hacer eso, porque para eso tiene a un ministro de Economía. El presidente Pedro Pablo Kuczynski debe, sí, hablar con la gente, con los líderes de Cusco, en este caso, discutir el tema, y entrar en la parte política, pero no salir con su pizarra, tampoco ir a todas las inauguraciones del Estado o eventos como el aniversario de la banda de una fuerza militar.

Menciona a otros proyectos que deben volver a concesionarse, ¿como cuáles?

Yo haría una nueva concesión de la Refinería de Talara, la Línea 2 del Metro de Lima, y menos mal ya el proyecto del Gasoducto del Sur lo han suspendido porque también lo cambiaría. Si el contrato es basura, solo terminas metiendo a los Odebrecht y no inversionistas de talla mundial.

¿Cuál cree que es el error en esos contratos?

Los contratos son una porquería, y todo lo que no sirve te lo bajas. Los peruanos no tenemos por qué cargar con un contrato con una empresa financiera que no puede ni listar en la bolsa. No hay una persona que yo conozca que ha participado en el diseño de esos proyectos que la hayan contratado en algún fondo internacional o una empresa especializada en ingeniería. Todos son unos genios, pero los contratan solo los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

¿Pero cancelarlos no generaría un menor crecimiento económico para el país?

Son excusas. La productividad cae desde 2008, entonces tienes un problema estructural. También tienes que las compañías se han quedado con exceso de capacidad, más el superciclo que se acabó. Yo pensé que Kuczynski entraba a marcar cuatro o cinco puntos para que la economía arranque antes, y uno de esos puntos relacionados con infraestructura, pero si sale con pizarra a explicar un contrato que debería bajarse, no tiene ningún impacto en la expectativa.

¿Qué hacer para revertir el menor avance?

Sí hay un impacto, quizá mayor al estimado por el gobierno (en el gasoducto), pero no pondría excusas. A mí, por ejemplo, me han acusado de favorecer a Odebrecht cuando era regidor y yo varias veces he dicho que la empresa es corrupta. Se tiene que marcar un después de lo de Odebrecht y dar un mensaje a la nación que señale algo como “tengo informes legales del Ministerio de Economía que sugieren suspender los contratos, y sé que sorprende, pero como son contratos que no sirven, vamos a trabajar para que el gas llegue al sur, el norte y la selva. A los cusqueños les digo que llegará antes de lo que hubiera llegado con el gasoducto”. Un mensaje así da buenas señales.

¿El Gasoducto del Sur debe continuar como lo señala el contrato actual?

El problema ahí es que el gasoducto es muy grande porque se hizo para transportar gas para generar electricidad y un polo petroquímico, pero nadie te dice si el polo es viable en el Perú. Yo creo que se necesitan tubos más pequeños.

A su parecer, ¿Odebrecht tiene que salir del país?

No tienes un marco legal para sacarlo, pero si promueves Asociaciones Público Privadas competitivas, los corruptos no van a ganar ni una sola concesión que se dé. Si Proinversión trabaja como debería, ellos sabrán quiénes deben ser tachados. Se necesitan asesores elegidos por concurso público internacional, consorcios liderados por bancos, y que los reguladores vean los precios, el Ministerio de Economía diseñe el contrato y vea que tenga lógica económica, Proinversión ayude al diseño y los promueva, y los asesores también colaboren con ese trabajo.

Autoficha

“Actualmente laboro en Tucán Inversiones, que es un fondo inmobiliario, y soy socio de Opportunity Investments, una boutique de finanzas corporativas. También me he desempeñado profesionalmente en políticas públicas en el Instituto Peruano de Economía ( IPE ).

). “He laborado en la Municipalidad de Lima, así como en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Congreso, y en el Ministerio de Hacienda de Chile. He sido docente en la Universidad del Pacífico, la Universidad San Martín de Porres, Centrum, entre otros.

“En el ámbito académico cuento con un máster en Políticas Públicas con una concentración en finanzas y finanzas públicas, el cual lo obtuve en la Universidad de Chicago (Estados Unidos), y tengo un bachiller de Economía de la Universidad del Pacífico”.