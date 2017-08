Pablo Secada: Recuperándonos ¿Sin política?

Hay más evidencia para afirmar que el segundo trimestre fue el último de este periodo gris.

La caída de la productividad desde 2008 fue el primer campanazo en el sentido de que no se podría sostener la mejora del bienestar. La productividad ha seguido cayendo según The Conference Board. Lejos están los años en que explicó tres puntos porcentuales del crecimiento. Después tuvimos el gobierno de Humala, en el que los votantes nos salvaron de la Gran Transformación, pero no de la Gran Deformación.

A este gobierno lo golpearon el caso Lava Jato y el fenómeno El Niño costero. La economía se irá recuperando en la medida que ambos choques queden atrás. Algunos “analistas” obvian algo tan evidente.

Pero también lo golpeó su ausencia de estrategia y de aliados, así como de operadores políticos (decentes). No parece interesarle el tema. De hecho, hay menos interlocutores en el gobierno para hablar de política que antes del último mensaje a la Nación.

Se encontraron con una tregua. Deberían ser mucho más ambiciosos para aprovecharla; es decir, deberían conversar, diseñar, e intentar aprobar reformas mucho más relevantes como un Fondo Soberano de Riqueza, por ejemplo. Un Fondo así es un atajo a una institucionalidad más sólida y contribuiría a reducir nuestras desventajas competitivas, o a diversificar la economía.

No es muy responsable no trabajar en su principal debilidad, la política. Pero parece que así siguen estando las cosas. Y da la impresión de que insistir es arar en el mar.

Creo que esto describe el escenario que enfrentamos. Y pienso con más convicción, tras revisar algunos datos, indicadores líderes, hablar con colegas y algunos empresarios, que la actividad se empezará a acelerar.

Cambien de chip. Hagan como el gobierno: ignoren la política. Inviertan.