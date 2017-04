Pablo Secada: Reconstrucción, sin cambios politiqueros

Estuve en el Congreso cuando se deformó el proyecto de ley de FORSUR. Debieron llamarlo FrankenSur, porque eso es lo que hicieron: un monstruo remendado, fuera de control. Ciertamente no fue la primera ni será la última vez que veo a los mercas y politiqueros en acción. Es mucho más inmoral que usualmente, sin embargo.

Hay 155.7 mil damnificados y 885.5 mil afectados, en 14 regiones, 109 provincias, y 874 distritos en emergencia. El 59% y 46% de los distritos donde viven los damnificados y afectados están en Piura y Lambayeque, respectivamente. Hay 46 mil personas en 182 albergues.

Es moralmente inaceptable que el Congreso deforme la “reconstrucción con cambios”. Es cierto que el Gobierno no sabe trabajar con el Congreso, en nuestra “democracia” sin partidos. Es un hecho que todos los asesores consultados por colegas a los que respeto mucho tienen peros al proyecto. Como lo es que no se puede dialogar con Fuerza Popular. Pero no podemos permitir que el lunes se vuelva a desvirtuar el proyecto de reconstrucción. No es aceptable que intereses menudos de politiqueros y jugosos de corruptos impidan una mejora del bienestar de tantos peruanos.

Me atrevo a hacer algunas sugerencias, e insistir en otras. Debemos apuntar a hacer bien el país, no a reconstruirlo con cambios. El presidente y el primer ministro nos deben vender una ilusión. Las emociones, no la razón, movilizan a los ciudadanos, especialmente en eventos así.

Se deben incluir los planes urbanos en el proyecto. Las ciudades son un desastre. La zonificación discrecional y corrupta y el tráfico de tierras nos han pasado esta factura dolorosa.

Se debe incluir APP para operación y mantenimiento. Si asesores integrales diseñan las APP, estas podrían complementar el programa diseñado. ¿Qué esperan para contratarlos?

Por lo demás, el proyecto es el primero que veo que es realmente consistente con la calidad de los tecnócratas que nos gobiernan.