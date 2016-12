Pablo Secada: Querido niño Manuelito, por favor...

Recuérdale a todos los peruanos que nosotros seguiremos avanzando. Si dependiera de los políticos usuales, no lo estaríamos haciendo, por el contrario. Conversemos con nuestros mayores y preguntémosles cuánto más injusto era nuestro querido país. Los jóvenes nacidos en estabilidad en un Perú que se integra llegarán aun más lejos.

Recuérdanos que la diversidad es nuestro mayor activo. Que no solo no debemos discriminar sino que debemos conocer nuestra herencia, difundirla con orgullo y proyectarnos al futuro a partir de la misma. Ilumina a las autoridades para que se asesoren para diseñar el plan y el instituto de investigación que merecemos. Podemos hacer pastillas, cosméticos y súper alimentos, pero insistimos en ser un mendigo sentado en un banco de biodiversidad sin biotecnología.

Ilumina a PPK. Siempre ha delegado. En un país de política antropomorfa, no puede delegar eso. Que comparta más su visión, como lo acaba de hacer en la selva, que recuerde más esos sentimientos, que ilusione más. Los peruanos de buena voluntad lo queremos ver lidiar con quien le tocó bailar.

Ilumina a los congresistas y políticos de buena voluntad, para lo que te sobra un paquete de velitas misioneras. Que hablen, coordinen, que se la jueguen, que en esta política hay que dejar la piel en la cancha y las divisiones ideológicas en el cajón. Mafias muy bien organizadas obstaculizan el desarrollo. Business as usual en FormaliCutriLandia no sirve para nada.

Ilumina a los emprendedores. Ahora es cuando se compran activos. Ahora se invierte. No se maneja mirando por el espejo retrovisor. La incertidumbre económica no va a descarrilar una recuperación sostenida. Y el crecimiento se acelerará cuando los empresarios se den cuenta de que somos unas de las pocas economías emergentes que quedan en el mundo. Solo creciendo a 4.1% seríamos la sétima economía más dinámica del mundo, según los estimados que publica The Economist.