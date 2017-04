Pablo Secada: Un poco más

“Ya empezaron a soplar los vientos de la Humboldt”, me contaba anoche un amigo biólogo que vive y trabaja en Órganos. Está empezando a reducirse el calor excesivo. Su laboratorio de semilla de concha se inundó. Su casa no. Está trabajando para recuperar el laboratorio. Sus clientes de Sechura han perdido todo. Pero la vida continúa. Personas como él están preparadas para seguir.

Los que menos oportunidades tienen no, sin embargo. El gobierno sigue trabajando a marchas forzadas. La gente lo reconoce. Dengue en Piura o zika en Chincha son la principal amenaza en adelante. Pero no todo es color de rosa.

Me pareció indignante leer a un asesor del gobierno regional de Piura, desde la gestión previa, pedir que se rompa un dique para inundar la parte de la ciudad donde viven personas de menores oportunidades, en vez de las de mayores. Y ya me pareció propio del estado surrealista que tenemos enterarme de su trayectoria. Dicho gobierno seguirá siendo un actor determinante en la etapa de hacer el país que queremos, no reconstruir este caos inhumano. Al menos debería dar explicaciones de sus mensajes al grupo EMERGENCIA COER de WhatsApp, y de su interacción con una de las constructoras que ya no queremos en nuestro país, jamás.

El alelamiento político del gobierno ya es increíble. El presidente no ha dado un mensaje a la Nación. Los ministros siguen hablando de reconstrucción. No se dirigen a los peruanos a partir de una estrategia. No aprovechan el momento político. No ganan espacio, que se irá cerrando, para poder hacer el país que queremos.

Un grupo de profesionales estamos intentando contribuir al diseño de las políticas público privadas que necesitamos para hacerlo. No pasan por planes diseñados y ejecutados en el Estado, ni gremios o colegios asegurándose negocio. Ojalá podamos. Predicamos entre conversos hasta ahora.