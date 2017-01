Pablo Secada: ¿DDL?

El gobierno aprobó más de una centena de decretos legislativos, adoptando reformas importantes en formalización e infraestructura, especialmente agua, y reduciendo los costos de lidiar con el Estado. Si bien el Congreso solo puede anularlos si son inconstitucionales o si exceden el ámbito de la delegación, solo he escuchado a congresistas de la oposición opinando sobre la conveniencia del cambio legal. Todo vale en SinInstitucionaLandia.

Algunas ideas para después de los decretos.

Primero, segundo y tercero: la política. La luna de miel fue corta e intensa. Los próximos meses son claves. En la medida que se acerquen las regionales y locales, no se podrá avanzar. Y el ambiente seguirá enrarecido ahora que la corrupción parece reducirse a Odebrecht. El presidente tiene que liderar este esfuerzo. Tienen que apartar a los gorgojos, por favorcito. Explorar alianzas. Y reclutar políticos y operadores.

Tercero: la reforma electoral. La propuesta por Transparencia y otros actores incluye mucho más de lo usual para iniciar un debate. ¿Se animan a volver a pedir facultades? Regresando a los tres puntos previos, ¿diseñarán y ejecutarán una estrategia política para conseguirla?

Cuarto: ¿más reformas? Los principales cargos de confianza en Palacio, PCM y el MEF tendrán tiempo; dedicaron mucho a los decretos. La Comisión de Seguridad Social que han formado es de primera. ¿Iremos a una reforma de fondo de pensiones, financiamiento de la salud y desempleo? ¿Y de provisión de la salud?

Quinto: APP y destrabar. Varios ministros tendrán que enfrentar a la corrupción y la burocracia para sacar las APP y otros megaproyectos. Con APP no me refiero a esos Frankenstein que hicimos por dos décadas y, qué raro, no atraían muchas pretendientes. Casi solo venían los de la corrupción institucionalizada desde su gobierno, los españoles y los locales. Cómo sea es la prueba de fuego. En enero debe caer el contrato del pésimo gasoducto que diseñaron. A ver si hacemos Camisea, por fin.