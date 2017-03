Pablo Secada: A construir bien, no reconstruir el caos

El gobierno está íntegramente dedicado a paliar la emergencia. Es hora de pensar en construir de nuevo, bien, no reconstruir pésimamente el desorden fruto de la inmoralidad o incapacidad. Son dos momentos.

En el primero se espera construir infraestructura básica y viviendas. La obra pública y obras por impuestos serán los mecanismos más utilizados. Ya se había anunciado un programa de vivienda social.

El MEF debe asumir una actitud proactiva. Invierte.pe, que tampoco prioriza, está empezando a ser utilizado. Entiendo que ningún ministerio ha calculado sus brechas. Coincido con que es un retroceso que ya no haya evaluación social. El MEF no puede quedarse sentado a esperar que los sectores no sepan utilizar la herramienta nueva. Tiene que salirse del libreto.

Expongo mi conflicto de interés. Haré negocio si el gobierno inafecta del IGV a los fondos que quieran financiar créditos hipotecarios. Se aplanará el piso con el poco competitivo sistema bancario. Habrá un boom de hipotecarios a tasas un par de puntos porcentuales menores. La demanda de vivienda dará un salto.

Pasemos a construir bien. Eso empieza por planes urbanos y de ordenamiento territorial. Los alcaldes roban mucho más zonificando y otorgando permisos discrecionalmente que con puentes que se desploman. Esto restringe la inversión inmobiliaria. E impide programas de vivienda social de verdad.

Vayamos, por último, a un programa de APP (Asociaciones Público Privadas) ambicioso, que busque cerrar todas las brechas de infraestructura en el largo plazo. Tiene que ser diseñado por asesores integrales por clases de activos elegidos por concurso público internacional. Creo que ha sido un grave error empezar por la reestructuración de Prodiversión. Esto es una receta para la parálisis y la intriga.

Por favor. Por nuestros hijos. Por los muertos y heridos de un país que vive entre el medioevo y el siglo XXI.