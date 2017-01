Pablo Secada: Aprovechen Odebrecht

El gobierno tiene que sacudirse su alelamiento político. Y Odebrecht le da una oportunidad de oro para hacerlo. Criticar a los gobiernos recientes es ingenuo. Según la última encuesta de Ipsos, el 94% cree que las altas autoridades del gobierno de Toledo recibieron coimas de Odebrecht, frente al 96% y 95% durante Alan II y Humala.

A mí, como ex regidor, me han metido en el saco de la corrupción asociada a Odebrecht por enfrentar una emboscada del entonces congresista Spadaro, escudero de Kouri y su peaje en kilómetro y medio. Y eso que hablé abiertamente de la corrupción de esta y muchas empresas brasileñas. Hasta intentaron que me callen en el IPE, infructuosamente. Y eso que propuse APP competitivas, en vez de IP asignadas al postor (OAS por Lucho que admitió el trámite Odebrecht; Graña y OHL por Susana, que firmó con Odebrecht; los tres proyectos con mi voto en el Concejo).

Al ex primer ministro y ex ministro de Economía de Toledo, que aceleró el dispendio de recursos de IIRSA Sur, más aun cuando la Carretera Central está colapsada, se la están guardando porque es presidente y no es liso. Nada más.

Ni PPK, ni Fernando, ni Alfredo, ni la gran mayoría de ministros coimean. ¿Por qué no empiezan a usar las manos limpias a su favor? Casi todo el resto de actores políticos está embarrado. O por coimas, o por financiamiento de campaña, o por las agendas.

¿Qué tal si vamos a una estrategia mejor pensada y mucho más audaz, entonces? El gasoducto se cae en una semana. Háganlo bien. Entierren como sea. Electroperú le debe a la hidroeléctrica Chaglla de Odebrecht. Entiendo que le recomendaron al presidente que haga una demostración de fuerza. Vemos presos en Colombia y oficinas intervenidas en República Dominicana. Nada acá. Chaglla puede ser un símbolo importante.

Y, claro, está la política ausente. Estrategia, alianzas, voceros coordinados, etc. Solo el 26% sabe de los decretos. ¿Qué tal si dedican la décima parte del esfuerzo a esto?