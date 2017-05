Oswaldo Zapata Corrales: "Ollanta Humala era el ‘capitán ‘Carlos’"

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

El coronel EP en retiro Oswaldo Zapata no alienta más especulaciones en torno a la participación de Ollanta Humala en el caso Madre Mía y asegura que el ex presidente —y ex amigo suyo— debió estar al tanto de las ejecuciones extrajudiciales.

¿Hay alguna manera de que el entonces capitán Ollanta Humala no estuviera al tanto de las presuntas ejecuciones en Madre Mía?

Las cosas que sucedieron en el año 1992 en la base de Madre Mía eran de conocimiento del comandante, del oficial de inteligencia, de todos los que tenían un alto cargo. Ollanta Humala era capitán y no hay manera de que él no supiera de la existencia de ejecuciones extrajudiciales.

Según los testigos, fue el capitán ‘Carlos’ el que ordenó las torturas y asesinatos contra Natividad Ávila y Benigno Sullca.

El capitán ‘Carlos’ era Ollanta, así se hacía llamar él mismo. No había otro. Solo podía haber un capitán en ese batallón (Coronel Pablo Arguedas N° 313) y ese era Humala.

El entonces comandante Leonel Cabrera Pino era el jefe del batallón, pero hubo denuncias que señalaban a Humala como el militar que comandaba en Madre Mía.

En los juicios contra Ollanta Humala por este caso, Leonel Cabrera señaló que, durante la época en la que se habrían cometido estos excesos, Humala no estuvo al frente de la unidad en Madre Mía. Es su versión. Pero si uno quiere consultar una fuente oficial, tendría que revisar el legajo del ex presidente. ¿Y dónde está el legajo? Se perdió.

En 2006, Humala señaló que él contaba con copias de los tres informes de eficiencia que se extraviaron. Ante ello, el ministro de Defensa, Marciano Rengifo, dijo que eso era ilegal…

Eso no es tan cierto. Los oficiales no solemos pedir copias de nuestro legajo, lo que no significa que no se puedan solicitar. Si Humala los tiene, sin querer está reconociendo que tiene en sus manos el legajo que se perdió.

¿En esos informes se especifica lo hecho por el ex mandatario en Madre Mía?

Así es. Ahí debe decir que el capitán ‘Carlos’ —es decir, Ollanta Humala— se desempeñó como jefe de la base contrasubversiva de Madre Mía.

Entonces, los testimonios que señalan a Ollanta Humala como el que lideró las aparentes ejecuciones extrajudiciales sí tienen sustento.

Claro que sí. En Madre Mía no se podía mover ni una sola paja del suelo sin conocimiento de Humala. Él tenía el rango de capitán en ese tiempo, y en las bases contrasubversivas los jefes o comandantes son capitanes. Y solo puede haber un capitán por unidad.

¿Y no hubo alguna investigación de parte del Ejército para aclarar si se cometieron delitos en Madre Mía?

Inteligencia tiene que haber sabido lo que sucedía en la base, si se habían registrado hechos anómalos. No he sabido de algún reporte que especifique las actividades que se realizaron allí. No existe.

¿Cuándo conoció usted a Ollanta Humala?

Nosotros fuimos muy amigos desde el año 80, cuando integrábamos la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle. Egresamos en 1984.

¿Y Humala nunca le comentó sobre lo que hizo en la base de Madre Mía?

A él yo lo vi años después de 1992. Pero en esas conversaciones no me contó qué hizo en Tingo María, donde estaba ubicada la base.

¿Notó que Ollanta Humala cambiara de discurso para liderar el levantamiento en Locumba (Tacna) contra el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000?

Se ha hecho un sobredimensionamiento de lo que hizo Ollanta Humala en Locumba. Si él hubiera querido levantarse contra el régimen de Fujimori, ¿por qué no lo hizo en Madre Mía?

*

Tal vez se sentía identificado con la lucha antisubversiva en ese instante…*

Pero Humala no era un ente aislado en ese momento, era parte de la antipolítica del fujimorismo. Fujimori, por ejemplo, desterró los partidos políticos para darle paso a una nueva generación. Cuando se lanza como candidato presidencial, Humala toma referencias de esa política fujimorista y propone un antisistema. Luego se compromete a hacer la gran transformación. Al final, vimos que él no asume ninguna de las dos alternativas que planteó. Lo que hace es la gran continuación.

¿Cree que el levantamiento de Locumba fue una farsa?

Fue un falso levantamiento. Humala nunca se rebeló contra el régimen fujimorista. Lo que hizo con eso fue capitalizar su momento, esperando su oportunidad para el lanzamiento de su candidatura en 2006. ¿Por qué, entonces, no hizo nada concreto desde el año 2000 hasta su postulación?

¿Cree que estaba evaluando en ese tiempo ver si era viable su candidatura?

Sí. Humala es un falso valor. Si él era ascendido a coronel entre el 2000 y 2005, que es cuando pasa al retiro, él no habría postulado a la Presidencia. Y si hubiera logrado ese rango antes del 2000, no habría realizado

ese falso levantamiento en Locumba.

Autoficha

“Soy Oswaldo Zapata, coronel del Ejército en retiro. Además, soy doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica, y en Gobierno y Políticas Públicas. Fui amigo de Ollanta Humala, con quien siempre tuve una buena relación. En su gobierno se me impidió ascender y se me pasó al retiro”.

“La relación de Ollanta Humala con su promoción del Ejército siempre fue pésima. Nadie lo acompañó cuando estuvo en desgracia. Después del levantamiento en Locumba, todos se apartaron de él. Era visto como un oficial fuera de contexto”.

“El bastón de mando que le regaló la promoción a Humala, cuando fue electo presidente de la República, fue un gesto de sobonería. Pese a esto, nadie quiso dar un sol para comprarlo. Mi sobrino Óscar López Meneses fue el que me prestó dinero para mandar a hacerlo”.