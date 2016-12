Óscar Fernández: “Hay infraestructura inútil como el Estadio Nacional”

Mijail Palacios Yábar @mijailpy

Velocista, abogado, dirigió la Federación Peruana de Atletismo y ahora es presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Conversamos con Óscar Fernández sobre los panamericanos –asegura que sí llegamos– y también del momento deportivo y dirigencial del país. Advierte que “no tenemos cultura deportiva” y que “nos faltan dirigentes de calidad”.

Ha entrado a una carrera complicada.

Si no hubiera Juegos Panamericanos, quizá yo no estaría en el IPD, porque no hubiese sentido la motivación de que el tema deportivo se reactive en el Perú.

Sus antecesores han tenido serios cuestionamientos, incluso de orden legal.

Los errores del pasado no deben repetirse. Hay que enfocarnos en convertir al IPD realmente en el ente rector del deporte. Debe tener capacidad normativa y sancionadora. Por ejemplo, hay organismos públicos que invierten en deporte, como los gobiernos regionales, y quiero que esas iniciativas estén engarzadas bajo el liderazgo del IPD, porque eso me permite la tan ansiada masificación del deporte y una cultura deportiva planificada.

Por lo pronto, el reto mayor son los Juegos Panamericanos. ¿En estas semanas que tiene en el cargo ya evaluó el tema?

El encargo para el IPD es que el equipo peruano tenga una buena presentación en los Panamericanos. Y ya he encontrado un trabajo encaminado. En relación con las instalaciones, eso lo ve el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de 2019 (Copal). Lo que he visto es que ya casi faltan las pinceladas finales.

¿Sí llegamos con las obras listas para la inauguración de los Panamericanos?

Sí… Si algún retraso hubo, fue en el gobierno anterior. Las obras que se van a hacer para los juegos son cuatro principales y no es nada que no se pueda acabar en año y medio, dos años.

¿Y hay presupuesto?

Como te dije, esos anuncios me gustaría que los haga el jefe del proyecto especial. Pero creo que el presupuesto está siendo utilizado óptimamente y quizá hasta va a haber una gran reducción.

¿Con cuántas disciplinas vamos a los Panamericanos?

Con 38. Creo que vamos a superar las medallas que hemos obtenido en Toronto y en la historia del deporte peruano.

¿El IPD orienta sus esfuerzos en función a los logros de cada disciplina?

Hay 14 deportes priorizados. Y entendemos que a nivel nacional tenemos que masificar la práctica del deporte. Todavía no hemos sido capaces de mover nuestro potencial deportivo a nivel nacional. Uno de los motivos es que creo que el IPD no ha sido el ente rector.

¿Por qué?

Porque no podemos nombrar y sancionar. Por ejemplo, si en Iquitos hay un proyecto del gobierno regional, este puede financiarlo y sacarlo adelante, pero la idea es que el IPD lo regule dándole el soporte técnico. Si no, ves que un gobierno regional hace un coliseo de vóley y no sirve porque no se ajusta a las normativas. Tenemos mucha infraestructura inútil, como el Estadio Nacional, que tenía una pista atlética de ocho y ahora tiene de seis, y no me sirve de nada, no es la característica oficial. Precisamente, una de mis metas es que la infraestructura que haga el IPD debe ser con los estándares internacionales.

¿Esa reforma para que el IPD tenga poder de nombrar o sancionador está en camino?

Sí, va a pasar por una ley del deporte, que la debo presentar la primera semana de enero.

¿Cómo logrará visibilizar otros deportes que traen medallas, pero que no tienen suficiente apoyo?

Estoy rodeándome de un equipo de profesionales en gestión pública y deporte. Ya tenemos detectados deportes en los que el Perú tiene talento con el que destacamos. Pero también hay que buscar recuperar los estándares internacionales que tuvimos con el vóley.

¿Cómo lograr entrar en la alta competencia, al nivel de Colombia, Cuba, Brasil?

Como país no tenemos cultura deportiva. Debemos resaltar los resultados de los muchos deportistas talentosos que tenemos y generar el ambiente en las familias de que practicar deporte es sano.

Una de las críticas a los dirigentes deportivos es que no apoyan adecuadamente a los deportistas talentosos.

El IPD da hoy mucho más apoyo. ¿Alcanza? No. Hay que sumar a la empresa privada. Ahora, las federaciones mal hacen en que el IPD les dé recursos, ellas tienen que buscar los suyos. Pero quiero que esta nueva ley permita al IPD que si la federación no da los resultados, uno pueda canalizarlos a los mismos deportistas. Y ese es un problema que vemos en los Cori en el ajedrez: el presidente no hace un buen trabajo y ellos no pueden ir a ningún lado, y yo estoy amarrado por no poder dar recursos al deportista. Otra de las debilidades es que nos faltan dirigentes deportivos de calidad.

¿Esta nueva etapa como presidente del IPD es como una carrera de 100 metros o una maratón?

De 100 metros, porque tenemos los Juegos Panamericanos. Pero el futuro del deporte peruano es de largo aliento, una maratón lenta que tenemos que completar.

Pero en esa carrera de largo aliento no hay que marearse por la corrupción, ¿no?

No tiene que haber corrupción. Yo me voy a basar en la transparencia y ordenar un poco a las federaciones.

Autoficha

“Empecé en el atletismo en 1986, en la Liga de Barranco. Rápidamente destaqué en la prueba de 100 metros planos, logrando ese mismo año el récord nacional juvenil con 10.6 segundos. Ser el mejor velocista de la época me llevó al Mundial de Atletismo de Roma 1987”.

“En este mundial quedé en la sexta posición en el heat 4 con 11.04 segundos. El canadiense Ben Johnson se impuso con 9.83, nuevo récord mundial. Paralelamente al atletismo, estudié Derecho. Como abogado asesoré a gobiernos locales”.

“En el 2013, recibí el llamado de amigos del atletismo para apoyar la formalización de la Federación Peruana de Atletismo, acéfala desde el 2005. En mi gestión, 21 atletas lograron marcas clasificatorias para asistir a Río 2016, algo sin parangón en el último ciclo olímpico”.