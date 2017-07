Omar Chehade: “Ollanta y Nadine saben que han cometido actos delictivos” [ENTREVISTA]

Por Mariella Balbi

Fue vicepresidente de Ollanta Humala y tuvo que renunciar por un episodio irregular que llevó a su hermano a prisión. Como abogado penalista, valida la prisión preventiva para Humala y Heredia. Asegura que si no se hubieran fugado del país. Recuerda que a Humala le esperan otros procesos judiciales difíciles.

El presidente dijo que le parece triste lo que ocurre con Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Comparte esto?

-Creo que se ha hecho justicia en el caso del ex presidente Humala y su esposa. Más allá de las tristezas o alegrías de los personajes de la vida política nacional, muy respetables, el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Germán Juárez Atoche han hecho prevalecer la ley, la justicia y el derecho. Esto debe predominar también en la Corte Superior y el Poder Judicial. Es triste por el país, tenemos dos ex presidentes en prisión y otro fugado. Se ha actuado de conformidad a ley. Cuando era parlamentario pensaba que, ante el incremento de la carga probatoria contra Nadine Heredia (NH) y Ollanta Humala (OH), el fiscal pediría la prisión domiciliaria, sobre todo para la señora Heredia.

La prisión preventiva dictada por el juez Carhuancho tiene sus antecedentes.

-Antes de que dejen el gobierno, en junio de 2016, el juez Carhuancho dio un impedimento de salida del país contra la señora Heredia. Este debió ser renovado en octubre de 2016, pero el fiscal Juárez retrocedió y no pidió al juzgado que renueve por cuatro meses más el impedimento de salida contra NH. Ahí se equivocó. La señora aprovechó este hecho y realizó una fuga técnica.

¿Se refiere al trabajo que se consiguió Heredia en la FAO?

-Organizó con sus ‘amigotes’ de Brasil, de quienes luego supimos recibió US$3 millones, el contrato de trabajo en la FAO en Suiza para irse del país. En Suiza tendría otro estatus, no solamente político sino diplomático, obteniendo una inmunidad funcional diplomática y ver las cosas desde lejos. Tanto así que pide firmar el cuaderno de control del consulado peruano en Suiza. Ante esta fuga técnica de NH, el fiscal Juárez comprende que se había equivocado al no pedir la renovación del impedimento de salida del país. Además, NH no calificaba para el trabajo en la FAO. Su antecesora tenía méritos académicos y profesionales que no detentaba la señora Heredia.

¿Por eso el fiscal Juárez Atoche pide la prisión preventiva en ese momento?

-Sí, pero el juez Carhuancho no se la acepta. Sentencia que si en 10 días perentorios NH no regresa al país, dictaría la prisión preventiva, dándole una comparecencia restringida, pedir permiso cuando quiera viajar. Ella retorna a los cuatro días. Además, cuando se fue a Suiza, no lo comunicó por escrito al juzgado.

Su defensa afirmó que al no tener impedimento, no estaba obligada.

-Esa es una polémica jurídica, sus defensores la favorecen. Pero evidentemente tenía que informar al juez porque este podría decirle: ‘Estamos en diligencias importantes, no se vaya, señora’. No solo es informar sino que el juez dé permiso. Esa es la primera luz de alerta que tienen el fiscal Juárez y el juez Carhuancho en el caso NH. Ella apela la pequeña medida de comparecencia restringida y en abril de 2017, la sala Superior, a cargo del juez César Sahuanay, lejos de mantener la comparecencia restringida, la libera de ello, dándole comparecencia simple, vigente hasta el jueves pasado. Hasta hace unos días la señora Heredia podía salir del país libremente sin siquiera informarle al juez. Solo tenía que firmar el cuaderno cada 30 días.

Pero Ollanta Humala dijo que habían entregado sus pasaportes.

-Los entregaron el jueves pasado, en plena audiencia. Lo dicho por Ollanta fue un argumento efectista y desesperado de la defensa de NH.

Algunos dicen que las pruebas contra Humala y Heredia no son sólidas.

-La ley exige que el fiscal Juárez presente ante el juez Carhuancho que la carga probatoria contra Humala y Heredia se ha agravado y que existía peligro de fuga y obstaculización de la justicia para que el juez cambie la medida cautelar por la prisión preventiva.

Heredia tenía comparecencia simple gracias a la Sala Superior, ¿OH también?

-OH la tenía restringida, debía pedir permiso al juez para viajar. Más allá de las críticas, el fiscal Juárez demostró el agravamiento de la pruebas contra Humala y Heredia. Con quién comenzamos.

Con quien guste.

-Para NH, el fiscal presentó tres o cuatro pruebas que analizadas de manera independiente pueden ser un poco flojas, pero viéndolas integralmente son muy sólidas. Estaba visto que ellos querían cambiar de estatus ya sea a un refugio o asilo político y politizar el tema. NH le da a su prima, esposa de Gastañadui, poder para sacar a las hijas del país, las termina sacando la abuela, Rosa Alarcón. Cuando el fiscal Juárez va al colegio de las hijas, la directora le informa que el viaje a Chicago de las chicas no tiene que ver con el currículum del colegio. Segunda alerta.

El juez Carhuancho desestimó esto para la prisión preventiva.

-Lo ha desestimado de manera independiente pero no en su conjunto. Acepta la declaración de Barata (Odebrecht) que le dio US$3 millones a OH y NH, Marcelo Odebrecht y las otras versiones. Lo confirma el cuaderno fedatado de la Policía de Curitiba, Brasil, donde aparece que OH recibió en 2011 ese dinero de Odebrecht. Todos coinciden en la misma cifra. Esto no se había acreditado en la audiencia de noviembre de 2016, es una prueba muy importante. El juez Carhuancho dijo que esto le demuestra que Humala y Heredia lideraban una organización criminal. Por primera vez en el país, el Poder Judicial dice Ollanta Humala y Nadine Heredia lideran una organización criminal en lavado de activos. Son palabras mayores, no cometieron circunstancialmente actos ilícitos.

¿Son los arquitectos, quienes construyeron el tinglado para lavar dinero?

-Sí, pero el juez también dice que el fiscal le ha demostrado que Nadine Heredia mintió, teniendo una conducta procesal perturbadora, no colaborativa. El procesado no está obligado a decir la verdad, pero no puede, con engañifas, sorprender a la administración de justicia, diciendo NH que no eran sus agendas, ni su letra. Durante cuatro meses se lo negó al fiscal y luego lo reconoce.

Pero eso ya se sabía.

-La solicitud de prisión preventiva del fiscal Juárez no es un pedido per se, sino porque NH entorpeció la justicia con actos contra el debido proceso. Se fue del país a la FAO, en complicidad con sus ‘amigotes’ de Brasil. Negó lo innegable, diciendo que no eran sus agendas, escribió con otra letra en el peritaje de las agendas y encima quiso invalidarlas como pruebas. Para el juez, NH tiene una actitud perturbadora y eso lo hace en condición de libertad. Además, Concepción Carhuancho observa que en libertad frustraron una diligencia. Lo relevante es que el juez toma las pruebas como un conjunto y las asocia a los dos, como jefes de una organización criminal.

¿Y en el caso de Humala?

-Lo más inteligente del fiscal Juárez fue señalar algo que la defensa de Humala y Heredia no sabía. El artículo 269 del Código Procesal Penal vigente señala que el juez evalúa el peligro de fuga, para calificarlo debe tener en cuenta la gravedad de la prueba presentada. Si la carga probatoria se agrava y es cada vez más fuerte, es lógico pensar que la posibilidad de huida de los imputados es mucho mayor. Por ello, merecería un cambio en la medida cautelar. Lo segundo es el inciso 4, artículo 269. Indica que para calificar el peligro de fuga el juez debe tener en cuenta el comportamiento del imputado en el procedimiento o en otro procedimiento.

¿El caso Madre Mía?

-Es un inciso clave porque en noviembre pasado no conocíamos lo de abril de este año: el caso Madre Mía. El juez dijo que los audios escuchados indicarían la compra de testigos, que perturbó la acción de la justicia y hubo desaparición de personas que no pudieron intervenir en el proceso Madre Mía. Humala se convierte en una persona peligrosa para la sociedad. Pero más peligrosa aún para la actividad procesal. Concluye el juez que Humala, estando en libertad, puede actuar en este caso de lavado de activos como en el caso Madre Mía: comprando testigos, perturbando la actividad probatoria, mintiendo y traficando con las pruebas. Por lo tanto, para cautelar el libre desenvolvimiento del proceso judicial, es importante tenerlo detenido. Para mí, este planteamiento fue la bala de plata del fiscal Juárez durante la audiencia. A Humala no lo hunde Madre Mía por el caso en sí, sino por su conducta en este.

¿Humala está más comprometido judicialmente que Heredia?

-Si le ratifican la prisión preventiva, se pudrirá en la cárcel. Tiene el caso Madre Mía, la muerte de Fasabi y tal vez la de su sobrino.

El fiscal presenta como incremento de la carga probatoria las cuentas a nombre de las hijas de OH. Eso no es nuevo.

-No lo sé, pero sí lo saca a relucir ahora. El fiscal sí descubre algo que no se sabía en noviembre y que puede perturbar la actividad probatoria; hace pocos meses le pasan a una de las hijas el departamento del Armendáriz. El fiscal sostiene que están protegiendo su patrimonio para obviar una posible reparación civil. Si sé que me van a condenar y tendré que pagar, transfiero mis propiedades. Por eso el juez lo toma en cuenta. No lo conocíamos.

¿Por qué el juez no tomó en cuenta que el viaje de las hijas no estaba vinculado a la actividad escolar y además su oneroso costo?

-Me parece que el juez, por un tema de estrategia, no ha querido golpearlas ni hacer eco de la actitud de victimización de la defensa de Humala y Heredia indicando que se están metiendo con las hijas. A pesar de que sus actitudes indican que OH y NH estaban apuntando a un refugio o asilo. Se suma al trabajo en la FAO. El proceso no toca el tema del dinero, tampoco las pruebas para condenarlos, solo se refiere a la medida cautelar. Pero si criticamos a Fujimori sobre cómo costeó el estudio de sus hijos, también podemos incluir a Humala y Heredia en esto. Cómo pagan ese curso, cómo pagan un colegio costoso con un sueldo de 15 mil soles de OH.

El fiscal Juárez mencionó la entrega de dinero a Humala y Heredia de la empresa OAS.

-Pocas veces en mi trabajo como abogado he visto tanta carga probatoria como la de OH y NH. Podría firmarle que si mañana ocurriera la sentencia contra ellos, serían condenados. El juez tiene mucha carga probatoria como para condenarlos. Por eso creo que el fiscal Juárez debería presentar pronto su acusación.

¿Por qué no lo hace?

-A veces hay una mala costumbre del Ministerio Público: contar con la mayor evidencia probatoria. Cuanto más pruebas hay, mayor es la posibilidad de condena.

Tiene razón y lógica.

-Sí, pero ya tienen suficientes pruebas. Para qué esperar, para que la defensa presente recursos dilatorios o que alguien no quiera declarar más. En unas semanas el fiscal debería acusar, no solamente a Humala y Heredia, también a Ilan Heredia, Rocío Calderón (personajes claves), Antonia Alarcón. Es un caso de lavado de activos y de asociación ilícita para delinquir.

¿Los consideran integrantes de la organización criminal?

-Sí. Cuando llegaron al poder no conocíamos estos actos delictivos, recién sabemos. Sí percibíamos que eran muy reservados y que quien manejaba los fondos era Ilan Heredia. Lo relevó Julio Torres, sin formación para ser contador de un partido. Era chofer, recepcionista, servía café, alguien muy humilde. OH lo maltrató más de una vez, lo carajeaba. Vi cómo lo golpeó por no usar el camino que quería OH. Poco se menciona a Rocío Calderón, ella era del directorio de la OSCE, las compras estatales. NH, al igual que Montesinos, tenía gente de su extrema confianza repartida en los principales organismos donde podría haber ilícitos: los ministerios de Transportes y de Vivienda, Proinversión.

¿Si Jorge Barata decide no declarar más perjudica este proceso?

-Él ha declarado suficiente, que dio dinero y las circunstancias de la entrega a NH, que esta pedía celeridad, que fue a la casa de Armendáriz, que fueron cuatro o cinco armadas. Hay demasiadas pruebas que ya mencioné, hasta el PDF de la contabilidad de Odebrecht donde figuran los US$3 millones. Además están las agendas, los colaboradores que señala la cifra. Las pruebas se analizan en su conjunto, no independientemente.

¿Las agendas de Humala y Heredia son un libro abierto de su actividad delictiva?

-Es un registro delictivo de la ruta del dinero de los jefes de la organización criminal. No total porque llegan a 2011.

Dicen sus defensores que no está tipificado como delito el recibir dinero para la campaña electoral.

-Eso no es cierto. Si el dinero es lícito, lo declaras. Si sospechas que es ilícito, no lo declaras porque quieres salvar tu responsabilidad ya que están en política. No es un tema administrativo, de ley electoral, sino penal. La ley señala que para el lavado de activos hay que saber que el dinero es ilícito o presumir que viene de actividades ilícitas. Por algo te callas. Además Humala y Heredia lo usaron para beneficio personal. No llegó al partido. A nosotros nos obligaron a hacer polladas. Los congresistas diezmábamos nuestro sueldo, cerca de 1,800 soles mensuales.

Si le revocan la prisión preventiva ellos se van a ir

-Sí, es un riesgo. Creo que hay candados suficientes, pero la justicia peruana es muy voluble. Si ya flexibilizó las medidas a Heredia, por qué pensar que el mismo juez, Sahuanay, continúe con la prisión preventiva.

¿Hay que tener ojo con ese juez?

-Así es, la Sala falló 2 a 1. En el caso Moreno, la misma sala falló a su favor. La vista de la causa en la Superior puede durar un mes. Deben transcribir las actas de la audiencia, que fue muy extensa. Dependerá también de la carga procesal del juzgado.

¿El argumento de OH de que hay persecución política es por fastidio o está bien pensado?

-No es una reacción hepática ni mucho menos. Es bien elaborada. Ollanta y Nadine saben que han cometido actos delictivos, no solo lavado sino enriquecimiento ilícito. Saben que están cercados por la justicia. La única opción que ven para salvarse es victimizarse y politizar el caso judicial y fugarse, irse del país. Venezuela, Bolivia podrían darle asilo. Ellos han sacado pasaporte italiano.

¿Cree que buscarán el asilo?

-Es una opinión dura, pero estoy convencido de que si ayer el juez Carhuancho no dictaba la prisión preventiva, ellos se iban a refugiar en alguna embajada o tratar de salir del país. Su única salida es politizar el tema, como lo está haciendo Toledo.

Pero el presidente ha dicho que EE.UU. tiene sus normas y que el abogado del Perú es puesto por el Departamento de Justicia…

-El gobierno tuvo dos errores en el caso Toledo. Anunciar recompensa de 100 mil soles como a un delincuente hizo que hablara de persecución política. Lo más grave es no poner abogado. El presidente está desinformado, hace tres días el Perú ha contratado un abogado. Decir que nos los imponen es una barbaridad de la ministra de Justicia, a quien aprecio.

¿Toledo no viene?

-Será extraditado en dos años. Pero Humala-Heredia están siguiendo la misma estrategia porque se ven perdidos. Si le revocan la prisión preventiva, ellos se van a ir. Más aún cuando han probado la cárcel.

¿Se equivocó usted como abogado de Humala en el caso Madre Mía?

-Nunca pensé que me mentía. Lo defendí de 2008 a 2010. No sabía que se compraron testigos, lo consideré un amigo y confié en él. Siempre reconoció que fue el capitán Carlos, pero dijo que había tres capitanes así. El Ejército del gobierno aprista dijo que los registros se perdieron.

¿Conversó con los jueces?

-En las agendas de Nadine Heredia no está mi nombre. Sí conversé con los jueces porque soy abogado. El fiscal Cubas fue clave en la absolución de Humala, retiró su acusación, qué podían hacer los jueces.

Usted organizó una reunión con altos jefes policiales para hacer lobbys, su hermano fue a prisión…

-El fiscal de la Nación me investigó seis meses y archivó mi caso. Mi hermano fue a prisión. Cuando declaré en contra del gobierno de Humala, lo trasladaron al penal de Chincha, injustamente.

Sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia

¿Cómo describiría a Nadine Heredia y Ollanta Humala?

-Ella es una persona fría, falsa, muy ambiciosa, hambrienta de poder y dinero. No era así al inicio. El poder la volvió calculadora. Se rodeó de obsecuentes, eran sirvientes de NH. OH es más previsible. Tuve amistad, pero se dejó envenenar por NH, nos distanció a varios. OH es muy inseguro y dubitativo. NH aprovechó bien esto, lo llenó de miedos y de enemigos. A él también le gustaba el dinero y el poder, pero la directora de orquesta era ella. Ambos aún no sopesan el nivel de hundimiento en el que están. Es como cuando se recibe un balazo. Al enfriarse la bala, comienzan dolores terribles. En la soledad, OH se dará cuenta de los problemas que causó NH.