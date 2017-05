Omar Chehade: "Ollanta Humala nos traicionó de la peor forma"

El ex nacionalista es uno de los más indignados con la gestión de Ollanta Humala. Plantea no solo alternativas para reabrir el caso Madre Mía, sino también para establecer prisión preventiva a su ex líder político.

Dijo que, como abogado, se sintió estafado por Ollanta Humala al no saber de la compra de testigos. ¿Cómo podría no haberlo sabido?

Entro como abogado de Humala el 4 de marzo de 2008 y, para entonces, habían transcurrido dos años del proceso penal. El juicio de Madre Mía dura cuatro años. Yo entro casi al tercer año. Las retractaciones de los testigos fueron en julio de 2006 y en esa época yo era procurador anticorrupción y estaba extraditando a Fujimori. No podía conocer un hecho que se dio un año antes de que entrara al proceso.

Le fue leal a Ollanta Humala hasta 2012 y en 2011 ya había un video que mostraba a Amílcar Gómez pagando un soborno. ¿Eso no lo deja como una persona poco perspicaz?

Yo no vi el video. Recuerdo que en la campaña electoral vi una nota de Perú21, tal vez una fotografía que no era clara, pero yo no vi el video. Leí la nota dentro de una campaña que fue absolutamente asquerosa por todos los frentes. Pensé que era una campaña política contra Ollanta Humala. En 2011, yo era miembro de la campaña, no abogado. No me detuve en esa información como no se detuvo mucha gente decente, como Vargas Llosa.

Saltemos en el tiempo. Luego del gobierno de Humala usted fue de los más críticos.

Yo lo fui en pleno gobierno.

Está bien, desde la segunda mitad. ¿La participación de Nadine Heredia es lo que más le fastidió de la gestión?

Muchas cosas. En primer lugar, me fastidió la forma de gobernar de Humala. Se suponía que iba a ser un gobierno a favor de los sectores más pobres. Íbamos con una izquierda moderada, pero luego nos traicionó de la peor forma. Luego empezó a desvincularse de todas las personas que estábamos en la primera línea del partido.

Por aquel entonces aparece el famoso tuit de Nadine Heredia diciendo: ‘¿Tan difícil es caminar derecho?’

Exactamente.

¿Cuánto lo afectó en su carrera política?

Creo que bastante. Cuando Nadine se da cuenta de que yo era un político joven, en ascenso, que había luchado contra Alberto Fujimori, que tenía buena oratoria, que a diferencia de su marido sabía expresarme e iba aprendiendo rápido, todo eso originó muchos celos en Nadine Heredia. Por lo tanto, ella aprovecha un error político mío para atacarme y sacarme de la escena política.

¿Es decir, ella sentía celos de cualquier cuadro de su partido que progresara?

No tengo la menor duda.

Sobre el caso Madre Mía, se acaba de abrir una investigación con los nuevos testimonios, pero no implica la reapertura de lo que se juzgó. ¿Cree que hay elementos para levantar lo archivado?

Sí, hay varias líneas. Se tendría que reabrir el juicio del soborno de testigos de 2011, un proceso que implicó a varias personas. Además de Gómez Amasifuén, estaba Cynthia Montes y obviamente Humala, quien ordenaba y daba dinero. Ahora, con los nuevos testimonios, la Corte Suprema puede reabrir el caso por cosa juzgada fraudulenta. El otro camino es que el Estado peruano, con sus procuradores, envíe esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que haga lo mismo que en el caso Barrios Altos, que invalide el archivamiento.

Desde el Congreso ya se pide una prisión preventiva para Humala. ¿Cree que hay elementos para eso?

Hay elementos en varios casos. Los hay en el tema Madre Mía y en el caso de corrupción. Por los US$3 millones que vinieron antes de su gestión, se cumplirían los requisitos para una prisión preventiva o una detención domiciliaria. Es decir, la pena es mayor de cuatro años, hay cada vez más pruebas del delito y el peligro de fuga. Todo esto configura peligro a la actividad probatoria.

¿No está de acuerdo entonces con la actuación judicial sobre los Humala-Heredia?

Hay un doble rasero judicial muy claro. Por casos muy parecidos hay prisión preventiva para Félix Moreno, para una voleibolista como Jéssica Tejada y para Alejandro Toledo, pero a los Humala-Heredia no.

Hablemos de extradiciones. ¿Cómo le parece que se está manejando el caso Toledo?

Lo que creo es que fue muy inteligente en irse del país porque sabía lo que se venía. Los que tienen recursos políticos, económicos y sociales saben elegir los países a los que van. En el caso de Toledo, eligió un país en el que tenía ciertas ventajas. Estados Unidos es muy legalista. Mi pronóstico es que Toledo será extraditado, pero esto va a demorar, y si Toledo consigue dilatarlo, lo podrá demorar tanto que quizá nos aburrimos del asunto.

Hace 10 años lideró el equipo que extraditó a Alberto Fujimori. Hoy que el tema está en portadas, ¿lo indultaría?

Si su salud es grave o está en una fase terminal, sí. Solo en ese supuesto. Pero no indultaría solo a él, porque hay casos peores.

¿Ha descartado su regreso a la política?

Estoy muy contento en mi estudio de abogado.

Más información

“Estudié Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Fui congresista del Partido Nacionalista y segundo vicepresidente de la República durante seis meses en el gobierno de Ollanta Humala. Lideré el equipo de la procuraduría que extraditó a Alberto Fujimori”.

“Mis dudas acerca de la defensa en Madre Mía vienen cuando matan a Emerson Fasabi. Estoy absolutamente convencido de la intervención de Palacio de Gobierno en ese caso y que a Fasabi lo matan por el tema de las agendas”.

“Decidí no postular a la reelección congresal por un acto de contrición. Pensé que si me equivoqué en patrocinar a sinvergüenzas y delincuentes como el señor Humala, debía reflexionar. Pero si volviera a la política, no lo haría con el fujimorismo ni con la izquierda radical”.