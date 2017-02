Mónica Delta: TRUMP-PPK

Alejandro Toledo con pedido de prisión preventiva y con paradero extraoficialmente conocido, en San Francisco, a la espera de que un juez gringo determine si lo traen o no de regreso. Alan García llegó a dar su testimonio en la Fiscalía por el Gasoducto y “exigió” que no lo “metan en la pandilla de los ex presidentes”. Con las mismas se embarcó de regreso a la Madre Patria. Ni 24 horas pasaron y Humala salió de su mutismo y dijo que “no es de los ex presidentes prófugos, que viven fuera del Perú”.

Sobre Nadine, se sienten pasos. Keiko Fujimori fue incluida en una investigación por lavado de activos en las pesquisas al ex secretario general de su partido. Nadie tiene corona, se asegura. La procuradora Julia Príncipe en entredicho por una foto al lado de Moisés Tambini, actual presidente del Tribunal Electoral del APRA. Y a Pedro Pablo Kuczynski se le ve sonriente en otra fotografía, celebrando con aportantes de campaña, y aparece Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Kuntur Wasi, empresa que construye el aeropuerto de Chinchero, cuestionada por una adenda que, dicen, es lesiva para los intereses del país.

En este contexto, Kuczynski sostendrá mañana una reunión oficial con Donald Trump. ¿Qué ganamos con esa visita? ¿Fortalece la Alianza del Pacífico, cuando Trump ha sido tan duro con los mexicanos? Estamos en una semana en la que Trump anunció medidas más restrictivas para el control migratorio. ¿Es oportuna cuando se habla de deportaciones masivas de latinos? ¿Es bueno ponernos en el mapa de Trump? La cereza de la torta: ¿Cuál será la lectura cuando PPK ya nos ha dicho que habló por teléfono con Trump y le pidió que expulsara a Toledo? ¿Esto ayuda al ex presidente fugitivo a decir que es un perseguido? Siempre hay un contexto adecuado en política interior y exterior.

Lo último, PPK justamente no estará cuando “el justiciero de Brasil”, Sergio Moro, está en el Perú. ¡¡Esa foto sí le hubiera convenido!!