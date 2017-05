Mónica Delta: Titulares en PPK TV

La ministra de Salud, Patricia García, confunde ‘psicosocial con epidemia grave en Piura’. Martín Vizcarra es interpelado por el Congreso, ¿la razón? La adenda aprobada en este gobierno en contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco. Fuerza Popular prepara la interpelación de Carlos Basombrío, ministro del Interior. Mientras tanto, el ex gobernador del Cusco Jorge Acurio es detenido por haber cobrado US$3 millones en supuestos sobornos de Odebrecht por la Vía de Evitamiento de esa ciudad.

A Wilfredo Oscorima, el ex gobernador de Ayacucho, acaban de soltarlo tras condenarlo a 5 años de cárcel. Son al menos 11 ex gobernadores investigados, procesados o sentenciados. El Ministerio Público asegura que en el caso de Félix Moreno y otros funcionarios de la región Callao habrían causado un perjuicio económico por casi S/100 millones por indebidas ampliaciones y adendas otorgadas en la construcción de la avenida Néstor Gambetta, la venta del ex Fundo Bocanegra y la construcción del sauna en el Pentagonito.

La Contraloría, además, ratifica la inhabilitación en cargos públicos por 4 años de su reemplazante, el Gral. ® Walter Mori, quien sigue gobernando la región Callao.

Y si queremos agregarle script al programa de TV estrenado por el presidente, la ciudadanía clama por una decisión efectiva del Estado para atrapar a los tiburones señalados por la avalancha Odebrecht porque siente que la justicia está persiguiendo peces no tan gordos y dejando a los escualos más grandes en otras aguas.

Otro titular que está en la agenda del programa Perú es que los nuevos testigos de Madre Mía sean protegidos para que la justicia determine si efectivamente el tan mentado ‘Capitán Carlos’, Ollanta Humala, estuvo involucrado en desapariciones forzadas en 1992 durante la guerra contra el terrorismo. Como podemos apreciar, hay mucho menú televisivo que podemos compartir con el recién estrenado programa presidencial en PPK TV.