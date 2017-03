Mónica Delta: El otro huaico...

Mientras la ciudadanía y los medios seguimos concentrados en los miles de afectados, damnificados y el daño de El Niño costero, hay quienes se frotan las manos por que la emergencia continúe y mantenga al país ocupado con las tragedias.

Nos referimos a los peces gordos acusados de corrupción, cuyo caso más patético es Alejandro Toledo. Hace 48 días sigue prófugo luego de que se le dictara 18 meses de prisión preventiva por haber recibido US$20 millones en sobornos, de acuerdo a Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht. Toledo, por lo que se sabe, sigue su vida personal y social en California. ¿Por qué el pedido nacional no pasa del Departamento de Estado a un juez federal de EE.UU. para que se ejecute la orden del juez peruano? Una respuesta es que se trata de un proceso de extradición que toma tiempo. Otra es que no estaría bien sustentada la investigación enviada por los fiscales y que las autoridades gringas son más rigurosas cuando se trata de ciudadanos o residentes (caso del ex mandatario). En tercer lugar, se habla de un “paraguas académico y político” que favorecería al ex presidente. Para PPK, traerlo o no es una papa caliente, pues fue parte medular de su gobierno.

Otros que tratan de pasar piola son los Humala Heredia. En los últimos días aparecieron entregando donación y, con tuit, “poniéndose a disposición” del jefe de Estado “para ayudar”, pero una decisión judicial los sigue obligando a pedir autorización para ausentarse del país. Ni Ollanta ni Nadine pueden variar su domicilio legal y eso pone más lejos a la ex poderosa primera dama de “un conveniente” puesto en la FAO. Con Toledo en el círculo que se cierra entre Ecoteva y Odebrecht, los Humala Heredia buscando excluir las agendas de la investigación de lavado de activos, y los ex funcionarios encarcelados del gobierno aprista, aún desconocemos si nuestras instituciones podrán con el huaico de corrupción. Lo que sí queremos es que se lleve a los culpables a la cárcel.