Mónica Delta: ¿Con horas contadas o contando horas?

¿Control de daños? ¿Estrategias de gobierno para prevenir escándalos políticos o, al menos, olerlos? Prácticamente ninguna. ¿Cambio de discursos del presidente Kuczynski? ¡Muchos! Los malosos dicen que depende de si se levanta con humor inglés, francés o español. En el último periplo europeo pasó de decir que “el Perú es ingobernable” a asegurar “que efectivamente hay pullas con la oposición pero se puede gobernar”. ¿El horizonte inmediato? Muy complicado. Al ministro Thorne la mayoría parlamentaria lo está exhortando a que renuncie antes que ir a una interpelación por la revelación del íntegro del contenido del audio grabado el 17 de mayo durante su reunión con otra autoridad cuestionada, el contralor Edgar Alarcón. El gobierno no debería esperar la agonía de sus ministros ni el “corte de cabezas” de los mismos. Thorne puede ser muy preparado, simpático y hasta bien intencionado, pero sugerir, condicionar un presupuesto a un determinado comportamiento de otra autoridad, en una reunión de alto nivel, es muy grave. Tendrá consecuencias. Evidentemente quien grabó y filtró la conversación no puede haber sido el titular de Economía porque sería un suicida. Es claro que el interés de descolocar a Thorne no era de Thorne, era de la contraparte. Alarcón tampoco debe quedarse. En dos semanas sabremos si la comisión especial del Congreso lo destituye o lo protege.

Insisto en que el Ejecutivo debería aprovechar para hacer un cambio de perfil en el gabinete antes de 28 de julio, para empezar con mejor oxígeno el segundo año de gobierno. Estos primeros 11 meses han sido desgastantes, no hemos despegado y no hemos renovado ni la esperanza ni la alegría. Muchos investigados por corrupción y ningún sentenciado. Solo bulla. Toledo sigue paseando por EE.UU. a diferencia del ex presidente de Panamá y veremos qué pasa con Madre Mía, ahora que la Fiscalía vuelve a investigar las ejecuciones extrajudiciales en los tiempos del ‘Capitán Carlos’.