Mónica Delta: Hasta quemar el último cartucho…

En una semana en la que la suerte de un contralor cuestionado será decidida en la Comisión Permanente, por cargos como la compra y venta de autos usados (que la ley prohíbe para funcionarios de su rango), adquisición de terrenos del Estado en subastas públicas (conflicto de intereses) y el pago de montos indebidos a ex trabajadora vinculada a Edgar Alarcón. En estos días en que se enfrentan el Ejecutivo y la Contraloría, en los que se graban conversaciones de donde se desprenden presuntos chantajes y estilos mafiosos; en estos días en los que se puso en bandeja la cabeza de un vicepresidente de la República, premian a la vice que se encargó de promover y firmar la adenda en cuestión del contrato que nació mal para la construcción del aeropuerto de Chinchero.

En estos días en que se ha decidido que el acusado de corrupción Félix Moreno no siga en prisión preventiva para seguir su juicio en casita, con las manos libres para tratar de desaparecer lo que lo complica en el caso Odebrecht (eficiente su abogado defensor, Eduardo Roy Gates). En días en los que la mayoría legislativa busca disciplinar a su congresista Patricia Donayre por acusar a Miguel Torres de frustrar la reforma electoral ‘por órdenes de su jefa’; en la misma semana en la que nos enteramos por las autoridades en Panamá que un grupo empresarial peruano nos ha estado engañando con su vaquita en la etiqueta que NO da leche; en la misma semana en la que decidirán la interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío; en tiempos en los que las cifras de feminicidio siguen aumentando; precisamente en esta semana que recordamos nuestro símbolo patrio, la bandera, me vuelvo a detener en la última carta del coronel Francisco Bolognesi a su adorada María Josefa: “Dios va a decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapaz conducta, la sentencia que nos aplicará el enemigo”. Qué poco ha cambiado.