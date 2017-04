Mónica Delta: Espérame en abril

Nadine sin restricciones. Ollanta envalentonado porque su esposa podrá salir del país sin permiso judicial. Las delaciones de Barata y Odebrecht no son suficientes para configurar un delito, asegura de manera sorpresiva el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, mostrando un incomprensible adelanto de opinión sobre la investigación que se le sigue al ex presidente Humala por la supuesta recepción de 3 millones de dólares durante su campaña del 2011. Nadie más ha tenido la suerte de un comentario tan auspicioso de quien ostenta el máximo cargo de la institución que se encarga de impartir justicia en el Perú.

Otra de abril fue la pataleta de Galarreta. FP parece tener una mala lectura del momento actual. Llamarle “montesinito” a Fernando Zavala exaspera innecesariamente el contexto político. El lunes, el premier estará en el Congreso tratando de tender puentes para buscar algún consenso en la tarea post emergencia climática. El país ha percibido que el gabinete y PPK han respondido en el momento del desastre; la subida en la popularidad del presidente así lo demuestra. Entonces, ¿por qué los voceros fujimoristas buscan hacerle la bronca? Pésima táctica de los fujis.

El país no gratificará esa postura, menos aún cuando la prioridad es una reconstrucción nacional, una oportunidad de mostrar que en la tragedia están unidos en la misma dirección. El mundo de los “troles” en cualquier bando es paralelo y no alcanza a los miles de compatriotas que hoy esperan más concordancia entre el Gobierno y la oposición. Keiko, o sus voceros con apariciones en tonos de confrontación y agresivos, parece seguir con “el ojo cargado” por la derrota y lo que está logrando no es positivo, ni para ella ni para el Perú. En el momento actual se requiere de la “buena voluntad de las mayorías”, no escenarios que reproduzcan piconería pura y dura. Ponerse a la altura es lo que da el nivel de liderazgo y eso no lo está haciendo el fujimorismo. ¡Reaccionen!