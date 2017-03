Miguel Torres: "Un tuit no nos va a mover la agenda"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Acostumbrado a responder preguntas técnicas sobre la Comisión de Constitución, esta vez Miguel Torres también opina sobre cuestiones políticas, como la interpelación al ministro Martín Vizcarra y la fallida investigación del Sodalicio en el Congreso.

¿En qué estado se encuentra la revisión de los decretos en la Comisión de Constitución?

Hubo un retraso porque pensamos que en febrero íbamos a terminar. Lamentablemente el día a día nos ganó. Sin embargo, el grupo de trabajo dirigido por Úrsula Letona ya concluyó la revisión de estos decretos. Queremos terminar con esto para entrar a todo lo referente a la reforma electoral.

¿En qué tiempo estima que empezarán a ver estos temas?

En dos semanas, calculo.

¿Qué reformas son urgentes?

Empezamos por la reelección de los alcaldes. En Fuerza Popular hay dos posiciones, vamos a discutirlo y decidir. También tenemos que ver otros temas, como la norma de entrega de dádivas.

¿Qué le responde a quienes dicen que Fuerza Popular quiere censurar al ministro Martín Vizcarra?

Que es una locura porque no es nuestra forma de proceder. Nosotros queremos una interpelación porque existen inquietudes que no han sido esclarecidas. Queremos que el Congreso llame al ministro y le diga “más allá de las entrevistas que dé, queremos respuestas concretas”.

Pero el ministro ya dio explicaciones en la Comisión Permanente…

Bueno, yo no formo parte de la Comisión Permanente y tengo el derecho de querer escucharlo en vivo y hacer alguna réplica.

Carlos Bruce señaló que hay preguntas fuera de contexto. ¿No se excedieron en el pliego interpelatorio?

Pero yo veía la votación y me sorprendió que el partido de gobierno no defendió a su ministro sino que se allanó y votaron (en abstención) permitiendo que se dé la interpelación. Quiero pensar que es en aras de la transparencia y no que le están mandando algún mensaje indirecto.

¿Cree que hay congresistas oficialistas que quieren fuera al ministro Vizcarra?

No tengo que creerlo cuando hay opiniones directas, hay congresistas que dicen que preferirían una renovación. Y dicho sea de paso, eso sería lo saludable.

Habrá una interpelación, pero si Vizcarra no satisface al Congreso, se puede llegar a un escenario de censura. ¿Una segunda censura desestabilizaría al gobierno?

Si me preguntas si dejaríamos de censurar porque eso podría desestabilizar, yo te diría que nosotros vamos a censurar si corresponde censurar. Si no estamos satisfechos, vamos a tener que asumir esa responsabilidad, aunque no sea lo más popular.

En el tema del Sodalicio, ¿antes de la votación del Consejo Directivo hubo una reunión de bancada de los 72 fujimoristas?

Habíamos estado en una reu-nión de los 72, pero no se había tocado ese tema. Hoy (ayer) ya hemos tomado una decisión a solicitud de nuestra lideresa, quien nos pidió que reconsideremos la decisión adoptada.

¿Keiko Fujimori estaba a favor de crear la comisión investigadora del Sodalicio?

Ella siempre ha estado a favor de la investigación. Nosotros hemos explicado que aunque el 100% de congresistas fujimoristas estuviésemos de acuerdo con hacer una investigación, existen algunas normas que debemos respetar. Las comisiones investigadoras tienen como función principal investigar a funcionarios, autoridades. Ahí varios nos preguntamos: ¿cómo podría sancionar el Congreso?

¿El Congreso estaba atado de manos para investigar?

No sé si atado de manos, pero estaba obligado a encontrar una fórmula más efectiva. Lo que me duele es que se diga que nosotros no tenemos interés en ayudar a investigar. Demoraría dos años el trabajo de una comisión, ¿qué ganaríamos en ese tiempo?

¿Escuchar a las víctimas?

Perfecto. Si eso queremos, seamos más creativos y utilicemos a plenitud todas las herramientas que nos da la Constitución. Ahí es donde entra la Defensoría del Pueblo. También se está creando un subgrupo dentro de la Comisión de Justicia para que haga el seguimiento al tema y este subgrupo puede desarrollar las audiencias que quiera. Pero lo más importante es que el Congreso también va a tomar cartas en el asunto legislando.

Luego de que en el Consejo Directivo votaron a favor del archivo, no hubo un pronunciamiento de revisión de esa decisión sino hasta después del tuit de Kenji Fujimori…

La revaluación, la reflexión, no se dio después del tuit. Nosotros hemos estado conversando con Keiko desde altas horas de la mañana viendo qué otras alternativas tenemos porque sentíamos que teníamos que hacer algo más. A nosotros un tuit, sea de nuestro grupo o sea de un tercero, no nos va a mover la agenda. A nosotros un tuit no nos va a definir cuáles son nuestras obligaciones.

¿Sea de quien sea?

Sea de quien sea. Yo respeto las opiniones que puedan tener cada uno de mis compañeros, pero más allá de opinar algo, a nosotros nos gusta involucrarnos en la solución.

Autoficha

“Soy congresista por Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Soy abogado especialista en Derecho Tributario, Administrativo y Responsabilidad Social Empresarial, y docente en los cursos de Derecho Tributario y Derecho Comercial”.

“Si vamos a regular el financiamiento privado de partidos, una de las formas de hacerlo es poner límites en los tipos de gastos. No puede ser que se gaste tanto en medios. Un mecanismo de control podía ser poner topes o usar únicamente la franja”.

“Creo que hay muy buenos congresistas de Peruanos por el Kambio (PpK) y podrían aportar muchísimo en el gobierno. Me parece que les deberían dar más espacio para aportar. Puede ser dándoles un ministerio, pero no necesariamente. Escucharlos ya sería bastante”.