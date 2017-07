Miguel Torres Morales: "Indulto no descalifica a Alberto Fujimori a hacer política"

Recién culminada la reunión de Fuerza Popular (FP) de tres días, el congresista Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, conversó con Perú21 para comentar sobre este y otros temas.

¿En el cónclave de FP trataron la reforma electoral?

- Por supuesto, es un tema que para nosotros avanza. Tenemos un compromiso firme.

¿Lo tocaron a propósito de lo que sucedió con la parlamentaria Patricia Donayre?

- No. IDEA Internacional, dentro de su participación, consideró oportuno recalcar la importancia de continuar con esta reforma electoral integral y lo que manifestamos fue que estábamos en el mismo camino, que para nosotros la reforma electoral va sí o sí.

¿Por qué cree que, en cuanto a reforma electoral, el diagnóstico que hace usted de la labor en Constitución dista del que hacen otros legisladores de otras bancadas que pertenecen al mismo grupo?

- Es que no quieren escuchar. Ya lo hemos repetido una decena de veces: vamos a ir avanzando con las modificaciones urgentes. Cuando terminemos eso, haremos una integración para lograr nuestro código electoral.

¿Cuándo se logrará eso?

- No tengo una bola mágica para decirte. Creo que es un terrible error que alguien deslice que la reforma electoral no va. Yo me remito a las pruebas, que son que nosotros ya hemos avanzado. Si bien yo no voy a estar como presidente de Constitución este nuevo año, me voy a mantener como miembro de la comisión.

¿Es un acuerdo de FP?

- Es mi plena intención, salvo que mis compañeros me retiren (risas). Yo deseo mantenerme dentro de la Comisión de Constitución y, como subsecretario general de Fuerza Popular, cargo que también ostento, para mí hay un compromiso fundamental con la reforma electoral.

¿Dejará la presidencia de Constitución para ser vocero de la bancada?

- (Risas) Eso no lo sabemos.

¿O para postular a la presidencia del Congreso? ¿No descarta esas posibilidades?

- No lo descarto porque todavía no hemos tomado una decisión. Yo estoy feliz de trabajar en el Congreso y en cualquier encargo que me encomienden daré mi mejor esfuerzo. Creo, humildemente, que en Constitución todos los congresistas y el equipo técnico han logrado algo muy importante, que es recuperar el prestigio que la comisión había perdido en los últimos 5 años.

¿Cuándo definen comisiones, presidencias, vocería?

- Yo me imagino que en un par de semanas estaremos conversando sobre el tema.

El presidente Kuczynski dijo que antes de fin de año definirá el indulto a Alberto Fujimori. ¿Es bueno ya tener un plazo?

- Yo haría una invocación al presidente para que solo toque el tema del indulto cuando ya lo tenga definido. No juegue, por favor, con los sentimientos de una gran cantidad de peruanos.

Lo nuevo es que ya hay un plazo para definirlo.

- Ojalá que en la siguiente declaración, el presidente no cambie de parecer, porque lastimosamente nos tiene acostumbrados a eso.

Úrsula Letona dijo que, en caso se indulte a Fujimori, él debería optar por ya no hacer política. ¿Coincide con ella?

- Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero me animo a pensar que el ex presidente Fujimori está buscando la libertad para compartir con su familia.

Porque el indulto, en caso se dé, sería por un tema humanitario, no es un perdón por los delitos que cometió.

- Esa es la parte que a mí no me gusta del indulto. Yo preferiría a un Alberto Fujimori libre a través del Poder Judicial.

¿Indultarlo humanitariamente lo descalifica para hacer política?

- No creo que lo descalifique, no veo una incompatibilidad al respecto, pero no creo que esa sea su intención (hacer política). En todo caso habría que preguntárselo a él directamente.

Kenji Fujimori dice no saber por qué tiene un proceso abierto en Fuerza Popular. ¿Usted le puede responder?

- Me llama la atención porque hemos conversado en más de una oportunidad estos días respecto al proceso disciplinario que se le ha abierto. Hubo muchos congresistas incómodos con sus expresiones, por referirse al Congreso como un circo, como un coliseo, hablando de que somos leones. Y, peor aún, calificar un acto como nauseabundo.

En la encuesta de Datum, el presidente cae siete puntos en su aprobación; sin embargo, dijo que este sondeo se refiere a una percepción atrasada. ¿Qué opina?

-(Risas) A mí me queda clarísimo, por todo lo que ha estado sucediendo y la sensación que tiene la población, que el presidente es el autor de su propia desaprobación. Yo creo que hay que pedirle más reflexión, humildad y ánimo de enmienda. La población está reclamando que cumpla con tener un gobierno que verdaderamente gobierne.

¿Me dirá que Fuerza Popular lo hubiese hecho mejor, como alguna vez señaló Keiko Fujimori?

- Evidentemente el plan de gobierno que nosotros teníamos era muchísimo más consensuado con la realidad del Perú.

Autoficha

“Soy congresista de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Constitución y desde el 18 de enero de 2017 también soy subsecretario general de mi partido, que es el más importante del Perú. Por ello, entenderás que mi compromiso con la reforma electoral es firme”.

“Ha sido agitado el trabajo en Constitución. Tuvimos 42 sesiones, 33 proyectos dictaminados, 155 convenios internacionales, 9 decretos de urgencia, 110 decretos legislativos, 4 opiniones consultivas y nos encargamos de la ley de reconstrucción”.