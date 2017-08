Miguel Torres Morales: "El caso de Humala y el de Keiko son distintos"

Keiko Fujimori vuelve a estar en el radar del caso Odebrecht . El fiscal Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, dijo que existiría información de que es real la anotación de Marcelo Odebrecht en la que se menciona “aumentar Keiko para 500 y yo voy a hacer visita”. Esa referencia fue confirmada después por los fiscales brasileños. Sobre este nuevo panorama, entrevistamos al congresista fujimorista Miguel Torres.

Se confirmó que existe esta anotación de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori. ¿Qué pasará ahora?

- Que yo sepa no ha salido ninguna comunicación oficial de la Fiscalía. Me parece irresponsable que el fiscal (Peña Cabrera) haya salido a dar una declaración sin elementos probatorios. Eso no corresponde a una entidad como el Ministerio Público, que creo que le debe a la población seriedad y nada lo habilita a dañar la honra de las personas. En el caso negado que existiera una anotación, ¿cree que ese es un elemento suficiente para poder manifestarse en ese sentido? Me parece igual de irresponsable.

¿La irresponsabilidad de la Fiscalía en este caso también la reconoce en los otros procesos en los que ha acusado a líderes en el caso Odebrecht?

- No te podría decir con precisión si es que en otra oportunidad han actuado de esta manera. Me parece sospechoso que lo hagan respecto a Keiko Fujimori. Lo que sí sé es que en otros procesos lo que hay es una investigación abierta en donde se ha llegado a determinadas conclusiones y, como consecuencia de eso, la Fiscalía ha actuado, pero lo ha hecho bajo pruebas.

¿En los otros casos sí actuó de manera responsable y ahora no?

- No voy a calificar eso porque no conozco el detalle de cada proceso. Lo que sí te puedo decir es que en el caso que ha sucedido hoy (ayer) es evidentemente irresponsable porque no tiene ningún elemento probatorio.

Tras la declaración del fiscal Peña Cabrera, ¿es posible comparar los cuestionamientos a Keiko Fujimori con las acusaciones contra Alejandro Toledo y Ollanta Humala, uno prófugo y el otro preso?

- Es inadecuado (comparar) porque son situaciones distintas. Yo no creo que estemos buscando a Alejandro Toledo o que el ex presidente y la ex primera dama estén en prisión solo por un trascendido o un “habría”, sino porque existen otros elementos probatorios que están evidenciando la situación irregular en la que ellos han actuado.

A Humala, entre otras cosas, se le acusa de recibir plata para su campaña presidencial. ¿Si se confirmase lo mismo en otro partido, su líder tendría que ir preso?

- Si se confirma, por supuesto que sí. Y si hay riesgo de poner en juego el proceso, con una tentativa de fuga o de evadir la justicia, pues se deben tomar las medidas que corresponden.

En el caso de Humala, hubo una diferencia de si ello configuraba un delito penal o administrativo.

- Esa es la gran distinción. El ex presidente hablaba que eso fue para la campaña, que era algo administrativo… Nosotros hemos sido tajantes. Hemos dicho que ni Keiko Fujimori ni Fuerza Popular han recibido dinero de las empresas brasileñas. Es más, hemos olvidado que Keiko pidió acudir a la comisión Lava Jato.

Bueno, Humala también asistió a las audiencias fiscales y citaciones congresales.

- Sí, pero nunca de una manera voluntaria. Creo que estamos en casos sumamente distintos. Lo más importante que hay que distinguir es que acá la Fiscalía no tiene absolutamente ningún documento ni lo tendrá porque nunca se ha recibido dinero de empresa brasileña.

Hace unos días, desde Estados Unidos, usted dijo que Fuerza Popular se preparaba para postular en 2021 a Keiko Fujimori. ¿El tema Odebrecht no será una piedra en el camino?

- Lo que señalé en Nueva Jersey no es ninguna novedad. Todo fujimorista y todo miembro de FP anhela ver a Keiko como la futura presidenta en 2021.

¿Todo fujimorista?

- Sí, yo estoy convencido de eso.

¿Los que no quieren que sea la candidata no son fujimoristas?

- Yo me imagino que cuando uno se considera fujimorista, simpatizante de FP, encuentra una sintonía con la propuesta.

Pero es la propuesta del partido, no de Keiko. Fuerza Popular podría postular a otra persona.

- Sería bien raro encontrar a un fujimorista que no la quisiera ver a ella presidenta. Podría aparecer (otro liderazgo), pero ahora su liderazgo es único. Sobre lo otro, sería un traspié, un obstáculo, si es que existiera esa relación (con Odebrecht). Como estamos tan confiados de que esto no existe, va a ser más de lo mismo. Serán agravios que no mellarán la figura de Keiko Fujimori.

¿No tendría que resarcirse del monstruo Odebrecht antes de postular en 2021?

- No, porque no tiene ese monstruo. Yo me imagino que esto también pasa por la desesperación de otros partidos políticos que sí están relacionados con el escándalo de Odebrecht. Yo espero que tampoco el gobierno esté involucrado ni el Poder Judicial.

Autoficha

“Soy congresista de Fuerza Popular, ex presidente de la Comisión de Constitución y desde el 18 de enero de 2017 también soy subsecretario general de mi partido. Soy abogado especialista en Derecho Tributario, Administrativo y Responsabilidad Social Empresarial”.

“Los ministros están cansados. Ya no están conectando. Si en algún momento tuvieron una buena reacción, ahora ya no la tienen. Me preocupa ver a un primer ministro cansado que, además, se encarga de la cartera de Economía y Finanzas”.