Miguel Romero Sotelo: "Desde los años 80' no hay visión en las autoridades de Lima"

Lima está próxima a cumplir 482 años de fundación, el 18 de enero, y aún está lejos de ser la ciudad que todos queremos. En esta entrevista, el arquitecto Miguel Romero Sotelo expone los planes transversales que, a su juicio, podrían cambiarle la cara a la capital e impulsar su desarrollo económico.

¿Qué medidas necesita Lima para mejorar como ciudad?

Lima ahora está en el foco económico del mundo, debido a que el Perú está en una nueva posición geopolítica por el APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Se debe comenzar a conceptualizar planes territoriales transversales. Lima no puede diseñar su plan de desarrollo únicamente en su área administrativa de jurisdicción.

¿Cómo aprovechar la relación con otras regiones para el desarrollo de Lima?

Por ejemplo, se va a hacer el Tren de Cercanías que va a agarrar Barranca en el norte e Ica en el sur. Allí los elementos fundamentales son la estructura de los ferrocarriles y los puertos de Marcona (Ica), San Martín (Pisco), de Lima y Callao y de Chancay. Estos puertos serán muy importantes para el desarrollo de Lima. También hay que ver que en la parte alta de Lima colindamos con Junín y Cerro de Pasco, y ahí está el gran desarrollo minero que llega a Lima a través de varias rutas.

¿Dirigirse a los polos de desarrollo para visualizar a Lima de otra manera?

Yo quiero cambiar la mirada. No quiero que Lima sea únicamente el pedazo de costa que tenemos con los tres ríos: Chillón, Rímac y Lurín. También quiero ver el río Mala y el Chancay. ¿Por qué? Porque estos ríos, a diferencia de los otros, son constantes y por ahí puedo hacer trasvases para poder verdear.

¿Falta visión?

Visión y acción. Tenemos un capital humano muy operativo. Sabe hacer las cosas pero no las piensa. Tenemos un vuelo de gallina, no de un cóndor.

¿Cuáles serán los beneficios de integrar a Lima con otras regiones?

Lima va a desarrollarse. Ya no puede ser una pecerita. Veamos los planes que tiene el Instituto Metropolitano de Planificación. Todos circunscritos al área administrativa. Quienes manejan el desarrollo de Lima están pegados a reglamentarismos, inhibidos de tener una visión mayor.

¿Qué otros problemas observa en Lima?

El agua y el desagüe. Creo que Lima debe prever un manejo de tres fuentes: la del ande (todo lo que viene de la cordillera), los desagües de Lima hay que tratarlos, y la fuente del mar, el agua desalinizada.

¿Eso último no es muy caro?

¿Pero qué es más caro, tener niños que mueren intoxicados o pagar un poco más para que el agua sea de calidad? Por un real que pago de agua desalinizada me ahorro dos en hospitales. Ese sentido común es lo que falta. Mi propuesta para Lima es que Sedapal proponga al sector privado poner una desaladora y poner otra empresa para que haga el reuso de las aguas servidas. El agua desalinizada puede usarse en asentamientos populares.

¿En seguridad?

Lima tiene penales grandes. Todos vemos con indignación las fiestas que se dan allí y cómo los familiares llevan celulares. ¿Por qué los terrenos donde están las cárceles no los vendemos para que se hagan escuelas, parques, viviendas, y las cárceles las tiramos a 4,000 metros de altura?

¿En Lima no debería haber penales?

Solo en la parte alta de Lima. En Oyón, Ambar… Los penales no deben estar ni en la costa ni en la Amazonía, tienen que estar en el ande. Con eso el que quiera cometer un delito sabe que estará a 4,000 metros, donde la naturaleza lo va a castigar.

¿Esa sería tarea del alcalde o del Gobierno?

Aquí hay un detalle importante: El Perú está en crisis, y cuando la casa está incendiándose todos tenemos que ayudar. Lo peor que puede ocurrir es la inacción porque no te corresponde, porque no está en tu ámbito. El alcalde, aunque no sea su rol, tiene que promover este cambio.

¿Desde cuándo no ve un alcalde con visión en Lima?

Yo creo que desde los 80 no hay visión, y si no hay visión no hay nada. Un estadista ve el largo plazo; un politiquero ve el corto plazo. En Lima tenemos gente con ambición de quedarse, de reelegirse.

¿Cómo potenciar la recreación pública en la capital?

Lima es la única capital de Latinoamérica que está frente al mar y tiene un conjunto de playas magníficas, que son la mejor recreación.

¿Y cuánto se ha hecho en las playas?

Muy poco. Ese borde de mar tenemos que trabajarlo completo. Por el norte hasta Chancay y hacia el sur irnos hasta Pisco. El Estado tiene que poner ahí canchitas de fulbito, baños, duchas, tachos de basura. Pero, nuevamente, no hay visión.

¿Y en el transporte?

Se debe privilegiar todas las iniciativas privadas de transporte público, no de transporte privado donde ya tenemos demasiada infraestructura. Mucha gente habla de la bicicleta, pero eso es después, se debe potenciar cuando ya tengamos transporte público. Como en Medellín, se puede poner teleféricos pero para la gente pobre, no de manera turística.

Autoficha

“Soy arquitecto de la UNI , con estudios de maestría en Urbanismo en el Centro de Estudios Urbanos de Madrid. Fui viceministro de Vivienda y decano del Colegio de Arquitectos. Decano de la Facultad de Arquitectura de la USIL . Soy presidente honorario de Corporación SUYO”.

“Bogotá ha crecido porque ha tenido alcaldes filósofos, con visión. El transporte público debe ser una prioridad en Lima, el privado no porque hay demasiadas carreteras. En Chile consumen agua desalinizada hace 25 años”.

“Hay un problema cultural en Lima. ¿Qué pasaría si en algunas plazas de los distritos, los fines de semana, salen algunas bandas a tocar temas del ande, de la costa, de la Amazonía? Eso generará identidad con el territorio. Nos falta identidad y la música puede ayudar”.