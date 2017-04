Michel Wieviorka: "No hay nuevas ideas fuertes de derecha ni de izquierda”

Mijail Palacios Yábar @mijailpy

El reconocido sociólogo francés Michel Wieviorka (París, 1946), director de Estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, llegó a Lima para dar una conferencia en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Es experto en terrorismo, racismo, democracia y multiculturalismo. Temas claves en la agenda político-social mundial. A continuación, un acercamiento tangencial.

Usted dice que la paz no es el final de los problemas…

Es el inicio de otros problemas. Un historiador francés dijo en 1989 que en ese momento la Revolución francesa recién se acabó, 200 años después. Los procesos de antes y nuevos procesos pueden hacer que nuevas formas de violencia, o formas renovadas ocurran.

¿Qué implica la reconciliación?

No se puede hablar de reconciliación si no se habla de justicia y paz. La reconciliación significa que la gente acepta vivir en el mismo país de manera democrática y considera que no es necesario reiniciar formas de violencia. Pero es muy difícil reconciliarme contigo si tú has matado a mi esposa. Es muy difícil reconciliarme con gente que yo pienso que es criminal.

¿Se negocia con terroristas?

Si los terroristas aceptan negociar, hay que negociar. Eso no significa aceptar todo lo que ellos quieren. La política no se hace únicamente con amigos sino también con enemigos.

¿La reconciliación con ese pasado de violencia de un país también incluye a ex mandatarios corruptos que han sido señalados por crímenes de lesa humanidad?

Yo hablo de la reconciliación con los actores de la violencia. En el caso peruano sería Sendero Luminoso y el contraterrorismo, la violencia de Estado. El comportamiento político frente al terrorismo es una cosa y el comportamiento frente a la corrupción es otra. La reconciliación no debe ser necesariamente total. Por eso no acepto la idea de perdonar, tan fácilmente, a quienes son parte del Estado y que actúan de manera terrorista.

¿Qué tanta xenofobia y racismo hay en Europa?

Bueno, en Francia hay un proceso electoral muy importante donde un partido racista tiene tal vez 35%, 38% de los votos, hablamos del Frente Nacional. Es una situación muy grave. Y el tema central del frente es el islam y los migrantes, pero creo que es un tema un poco mítico, porque no entran muchos migrantes en Francia y la casi totalidad de los que sí ingresan no tienen nada que ver con el terrorismo ni el islamismo radical. Entonces, solo existe el discurso político.

Es curioso porque Marine Le Pen ha llegado a la segunda vuelta con ese discurso y si lo ha hecho es porque quizá la población siente esa amenaza…

Sí, pero es que estamos en una situación de crisis económica, donde la izquierda clásica y la derecha clásica no fueron capaces de solucionar las dificultades económicas. Y relacionar al terrorismo con los migrantes es una manera de no tratar realmente los problemas.

¿Francia atraviesa su peor crisis en los últimos 30 años?

Los últimos cinco años han sido terribles porque el gobierno de François Hollande fue muy malo. No fue capaz de dirigir al país. La desigualdad es más fuerte que antes. Hay una crisis política e institucional. Hay crisis políticas a la derecha y a la izquierda. Los dos candidatos de la segunda vuelta vienen de fuera de los partidos.

¿Le Pen podría ser una versión francesa de Donald Trump o peor que eso?

Son muy diferentes. Lo que sí es un poco lo mismo es la gente que vota. Es el mismo tipo de fenómeno que tenemos en el Reino Unido con el Brexit. Los electores para esas causas son gente más del campo, poco educada, de clase popular y propensa a seguir descendiendo socialmente.

¿Le Pen es un riesgo para Francia?

No creo que ella sea elegida presidente. Pero después de la elección presidencial, tenemos elecciones legislativas y es donde creo que el Frente Nacional va a ser bastante fuerte.

¿Cómo leer los triunfos de las derechas radicales y el separatismo?

Es una crisis de los valores universales, crisis de la razón, de la capacidad de vivir de manera democrática, crisis muy profunda de la modernidad. Lo contrario del universalismo moderno.

Y es una crisis de las izquierdas también, ¿no?

Eso ha empezado con el declive del comunismo y el marxismo en los años sesenta. Y después de la caída del muro de Berlín, llegó la crisis de la segunda forma política de izquierda: la socialdemocracia. Entonces, las dos formas más importantes de izquierda hoy día no existen más. Lo que queda son dos cosas: de un lado, formas radicalizadas de la idea de izquierda, como el ex candidato Jean-Luc Melenchon en Francia, y una facción de la idea de izquierda a través del social liberalismo, que sería el caso del candidato Emmanuel Macron. No hay nuevas ideas fuertes ni de derecha ni de izquierda en el mundo. Hay autoritarismo y populismo.

¿En las próximas décadas seguiremos hablando de izquierdas y derechas?

Para el futuro habrá una reconstrucción de nuevas ideas de izquierda y de derecha. Estamos en un momento en que las concepciones clásicas no pueden funcionar más. Eso no significa que las ideas de izquierda y derecha desaparecerán. Debemos esperar nuevas fuerzas políticas.

Autoficha

“Soy director de Estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Francia) y presidente de la Fondation Maison des Sciences de l’homme. He escrito más de 30 libros traducidos al español, inglés, japonés, alemán, entre otros idiomas”.

“De los miles de jóvenes que se fueron de Francia a Iraq y Siria para unirse al Estado Islámico, hay más o menos un 20% de mujeres y ellas, en muchos casos, no tienen nada que ver con la migración, son de clases medias, de familias católicas…”.

“Estas jóvenes mujeres de 15, 16 y 17 años son llevadas por una dimensión romántica. Les interesan más los hombres que son capaces de dar su vida por sus ideas. Y muchos jóvenes descubren el islam al final del proceso de radicalización”.