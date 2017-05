Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El congresista Mauricio Mulder comenta sobre el desenlace del caso Chinchero, las interpelaciones a la vista y la situación del ex presidente Alejandro Toledo.

Ministros y congresistas oficialistas han criticado al contralor y a su informe sobre el aeropuerto de Chinchero. ¿Qué cree que pasó para que anulen el contrato y luego critiquen el informe por el que tomaron esa decisión? – Es una incoherencia total y, además, es la demostración de que el gobierno sí ha querido defender ese contrato a capa y espada, y que se han visto obligados a cancelarlo porque ya sabían el informe de la Contraloría. Creo que la respuesta política del gobierno de anular el contrato era suficiente, pero decidieron operar la renuncia de Martín Vizcarra.

¿No debió renunciar? – Yo creo que no.

Pero algunos congresistas opositores dijeron que, si no renunciaba, lo censuraban. – Bueno, eso iba a verse, pero al renunciar el gobierno, agravó la percepción del problema y demostró que, cuando cancelaron el contrato, lo hicieron a regañadientes, porque en el fondo seguían considerando que era válido. Es claro que estaban dispuestos a jugársela por entero, porque en el otro lado de la ventanilla estaban sus amigas.

Me dice que Vizcarra no debió renunciar, pero, desde el fujimorismo, piden su renuncia a la vicepresidencia. – Yo creo que el único que pidió eso fue Daniel Salaverry. A mí me parece una exageración. Al señor Vizcarra nadie le está imputando algo en lo personal; lo que se le imputa es en lo político, el haberse comprado el pleito en defender un contrato para mostrarse leal con PPK.

¿Es decir, cree que ha incurrido en errores políticos, pero no ve delito en su actuación? – Bueno, no podría poner las manos al fuego por él, porque, sin duda, al comprarse el pleito, ha traspasado algunos límites que no debió traspasar. Quien va a dilucidar esto es la Fiscalía.

Juan Sheput dijo que los fujimoristas “se están convirtiendo en una especie de monos con metralleta que disparan a ministros”. – Bueno, ellos también han tenido monos con metralleta que han estado disparando de la manera más soez. Me parece que no era oportuno esgrimir ese tipo de posiciones.

Se habla de una interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío. Incluso, el congresista Segundo Tapia propone interpelar a la ministra de Salud, Patricia García. ¿Esto se debe seguir entendiendo como un ejercicio democrático? – Lo de la ministra de Salud creo que no va a pasar. He escuchado a muchos parlamentarios fujimoristas decir que no lo consideran oportuno. Y en el caso de Basombrío, yo creo que sí es conveniente. Hay que discutir si realmente estamos ganando en la lucha contra la delincuencia. Si a eso le sumas que hay un director general de la Policía que fue edecán de Toledo y un ministro que fue viceministro de Toledo, pues a mí me sorprende cómo el toledismo sigue teniendo protagonismo en el gobierno. Además, tienen un ministerio completo, que es el Ministerio de la Mujer, con la señora Ana María Romero, que públicamente, en la comisión Lava Jato, reconoció que pidió y recibió plata de Odebrecht. Ese dinero fue para la ONG de Toledo, para que él se la tire. Pero, bueno, eso es anecdótico.

¿Se llegará a censurar al ministro Basombrío? – No, yo no creo que vaya a irse hasta la censura. Sabemos que es un ministerio extremadamente complicado y no estamos pidiendo resultados milagrosos. Él está haciendo esfuerzos, pero que venga y responda.

¿Quién queda peor con la libertad con la que se muestra Alejandro Toledo? – Los que peor quedan son los norteamericanos. Estados Unidos, últimamente, ha hecho esfuerzos para luchar contra la criminalidad transnacional. Su sistema bancario ha sido muy activo en abrir cuentas a personas sospechosas de cometer delitos, han presionado tremendamente a Suiza y después llegan a un acuerdo con Odebrecht para que le paguen una inmensa multa de US$2,800 millones a cambio de información. Ese mismo país deja pasear al señor Alejandro Toledo por todas partes a sabiendas de que hay una orden de captura internacional.

¿Cuál es su explicación? – No se olvide usted que en EE.UU. hay también una enorme criminalidad, grandes mafias, poderes ocultos…

¿Y qué con ello? – Que es muy posible que esté protegido por una de esas mafias el señor Toledo. Yo no veo otra explicación.

¿Confía en que los mandatos judiciales en Perú contra Toledo se harán efectivos? – El sistema judicial de los EE.UU. tiene muchos espacios para permitir que personas que cometen delitos puedan salir libres. Mira el caso de O.J. Simpson. Las evidencias de que había matado a la mujer y a otro ciudadano eran tan claras que lo que hicieron sus abogados fue decir que la Policía es racista y con ese discurso lo sacaron de la cárcel, aunque todo el mundo sabe que él es el asesino. Entonces, va a ser muy fácil para Toledo presentarse como un perseguido político y racial. Estoy convencido de que esa va a ser su última defensa.

Autoficha

“Soy congresista del Partido Aprista. No tengo ningún temor de las revelaciones de Odebrecht en junio. Alan García nos ha dicho de manera clara y directa que él no tiene nada que ver. No sabemos qué pueda haber pasado con un ministro, viceministro o ex funcionario”.

“Resulta bastante paradójico que se sepan cosas de Toledo, Humala y que de Alan García no se sepa nada o se mantenga en oculto. ¿Qué razón habría para que Odebrecht haya mencionado a estos dos ex presidentes y no a Alan García?”.

“Odebrecht ha señalado a Juan Manuel Santos en Colombia, al presidente de Panamá, a Hugo Chávez, a la presidenta de Argentina, pero a Alan García no. Lo que pasa es que no hay nada que decir. Esta elucubración de la ‘AG’ en su agenda se aclarará ahora en junio”.