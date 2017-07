Una polémica elección en el Partido Aprista enfrentó a sus congresistas. Mauricio Mulder defiende la legitimidad y validez de ese proceso.

Apelo a su corazón aprista. ¿Qué sintió cuando afuera de la Casa del Pueblo militantes gritaban “Mulder y Elías, la misma porquería”?

-(Risas) Lo que yo vi fue a dos o tres militantes del partido y a un grupo de personas que no conozco. Mira, para mí no tiene importancia. Lo que sí importa es que se hizo un congreso después de tantas postergaciones por parte de un Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que se quedó 7 años en vez de 4, y que hizo todas las reglas de juego. Ellos lo hicieron.

¿Quienes “ellos”?

-El CEN, donde estaban Jorge del Castillo y Omar Quesada. Si no hubo jóvenes fue porque los padrones del partido, que hicieron ellos, no los incorporaron en la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Lo que ha ocurrido es un pataleo.

Un pataleo en el cual los han acusado de compra de votos.

-Esa denuncia es para mostrar grandilocuencia. Primero dijeron que el congreso era un fraude y ahora dicen que se les pagó el hotel y el pasaje a los delegados. Eso generó tanta indignación de las bases que corrieron una moción para expulsar a los que hicieron ese insulto. Son personas humildes, por favor.

¿Y por eso les pagaron viáticos?

-No, son personas humildes pero que pueden venir en un bus, no es que no tengan un centavo.

¿No les pagaron ni el pasaje, ni el hotel, ni la comida…?

-En lo absoluto. La comida la da el partido cuando hay congresos. En todo caso, no vas a ir al JNE a decir “mire, aquí hay una acusación”, y al final, ¿qué prueba hay?

¿Es falso que le hayan pagado los viáticos o es que no existe prueba de ello?

-No, no. Si van a hacer la imputación de que han matado a alguien, yo digo: ¿dónde está el muerto? Las bases quisieron expulsarlos y nosotros les dijimos que no lo hagan. Ellos estaban perdiendo, se quedaron con 1/3 de los votos y se salieron.

¿Y justo allí es que votaron por el secretario general?

-No, ellos salieron cuando se decidió cambiar la elección del domingo para el sábado.

Que es una de las irregularidades que menciona Jorge del Castillo.

-Esa no es una irregularidad. Los delegados dijeron que a medio día del domingo tenían que regresar a su provincia.

¿Los delegados que iban a hacer ganar a Elías Rodríguez?

-Si los delegados estaban comprados, ¿cómo es que se iban a ir a medio día del domingo? Se hubieran quedado hasta el martes porque tú les sigues pagando.

¿Cree que la actitud de Del Castillo, Luciana León, etcétera, es infraterna?

-Más que infraterna es infantil.

¿Daña la imagen del partido?

-Claro.

¿Y merecen una sanción?

-Muchas bases nos piden que sancionemos con expulsión. Mi opinión es todo lo contrario. Les estamos tendiendo la mano.

¿De qué manera? ¿Les darán cargos dirigenciales?

-¿Como que de qué manera? Con mi declaración, como presidente de la Comisión Política del Apra.

¿O sea, están siendo buenos con ellos?

-No es que queramos ser buenos. Lo que queremos es que el partido esté unido. Por eso estamos invitando a los compañeros de vieja data a que entiendan que esta es la casa de todos. Esta gestión incluirá a todos los apristas, incluso a aquellos que dijeron que yo era una porquería.

¿El grupo que protestó es el que no quería la renovación?

-Evidentemente. Jorge del Castillo tiene 17 años de secretario general. Lo natural en la política es que haya recambios.

¿Por qué elegir a Elías Rodríguez, que fue sancionado en el Congreso por plagio?

-A ver, ese tema tuvo su sanción. Él renunció a la Mesa Directiva y recibió una amonestación pública. Yo no puedo ponerme a encontrar una respuesta a lo que fue una elección de delegados, porque yo no voté.

¿Usted no estuvo detrás de esa elección?

-No, no. Yo no voté.

¿Tampoco Alan García?

-Tan no ha tenido que ver que cuando hubo este tema que supuestamente se le eligió como presidente, aunque no fue así, apresuró en decir que declinaba. Este congreso ha respaldado a Alan García pero no como presidente, sino como figura.

¿Elías Rodríguez no era el candidato de Alan García?

-No, Alan García no se ha metido para nada.

¿Cómo recuperar la unidad en la bancada?

-Dialogando. La bancada no está dividida. El Apra no es el Frente Amplio. Hay una discrepancia pero no hay fractura ni la habrá.

¿No serán el nuevo PPC?

-De ninguna manera. Jorge del Castillo ha sido secretario general, Luciana León es una joven promesa. Los epítetos que pudo ella lanzar no los escucho. Son cosas que pasan. A lo mejor hasta se la puede proponer para que integre la Comisión Política. Allí son nueve miembros y yo tendré que elegirlos. Sería estupendo que ella forme parte.

Autoficha

- “Soy congresista de la Célula Parlamentaria Aprista y ahora presidente de la Comisión Política del partido. El número de delegados a nivel nacional fue revisado electrónicamente. Eran 347, ingresaron a la sala todos pero votaron 303. Un pequeño grupo se retiró”.

- “Se eligió a Benigno Chirinos porque otro gran grupo de apristas delegados eran sindicalistas. La subsecretaria de política es Evelin Orcón, que tiene 31 años, 8 menos que Luciana León que dijo que ahí estaban las momias vivientes”.

- “No voy a buscar las razones por las cuales los delegados eligieron a Elías Rodríguez, lo que sí te puedo decir es que la base más fuerte del Apra es La Libertad, de donde es Elías. Él fue elegido el congresista más votado de esa región tres veces. Además, es una persona joven, tiene 42 años”.