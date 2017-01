Mauricio Mulder: “Alejandro Toledo tuvo una buena coartada para irse”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El congresista Mauricio Mulder, miembro de la comisión Lava Jato del Parlamento, analiza las últimas revelaciones de este gran caso de corrupción en el que se ven envueltos hasta ex presidentes de la República.

El Ministerio Público (MP) confirmó que la empresa Camargo Correa transfirió US$91 mil a una cuenta de Josef Maiman, que corresponderían a un pago de coimas durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Para usted, debe ordenársele prisión preventiva al ex presidente?

Primero, el MP tiene que iniciar la investigación y luego debe citar a Alejandro Toledo. Después de que comparezca, podrán determinar si corresponde la prisión preventiva. En el caso de Toledo, todo es bastante contundente, no hay argumentos que pueda rebatir y es evidente que, al irse del país justo cuando salió la noticia, da un mensaje equivocado.

¿No debió irse?

No, debió quedarse y decir que se somete a la investigación. Alan García, y lo digo de una vez porque seguro me lo vas a preguntar, ha emitido un comunicado diciendo que está en España pero que no hay manera que se quede allá. Apenas se le cite, va a venir. Ese es un compromiso.

El abogado de Toledo dice que viajó a EE.UU. porque trabaja allá, cosa que es cierta. No hay olor a fuga, ¿o sí?

Bueno, en todo caso, es una buena coartada, porque justo en este momento él se va. En política no hay esas coincidencias.

¿Demuestra temor al viajar?

Yo creo que sí, porque en su caso es donde más se ha avanzado en la investigación brasileña.

¿El comunicado de Alan García, en el que dice que vendrá al Perú cuando se le requiera, es suficiente para confiar en que colaborará con las investigaciones?

Sí, es suficiente. Además, contra Alan García no hay ningún indicio ni una fuente que lo sindique como partícipe de algún acto de corrupción. En el caso de Ollanta Humala, una fuente de Folha de Sao Paulo ha confirmado el informe de la Policía Federal brasileña y se ha establecido lo que se había encontrado en el celular de Marcelo Odebrecht, que era 3 millones (de dólares) y habría sido una entrega directa.

Odebrecht pagó sobornos en el Perú también durante el periodo gubernamental de Alan García. ¿Cómo es que no se dieron cuenta?

Bueno, de lo que sé de la investigación de la comisión Pari, lo único que ha aparecido en nuestro gobierno es este tema de Castillo de Arena en el que se menciona a dos ex ministros, que son (Hernán) Garrido Lecca y (Juan) Sarmiento, pero no se les menciona como si hubiesen recibido coimas. Esto es en relación a Camargo Correa, y entiendo que esta empresa recién va a empezar a manifestarse en Brasil. Esperemos entonces.

Usted fue foco de atención hace unos días por decir que metería las manos al fuego por Alan García.

(Risas). Mira, yo pongo las manos al fuego salvo que haya una evidencia contraria, obviamente. Yo lo que le digo es que sí he sido testigo, las pocas veces que he podido interactuar con Alan García y con los ministros, de que él era bastante enfático con el tema (de corrupción). Él decía: “La cruz que he tenido que cargar durante el primer gobierno por el relajo que se produjo de distintas personas, no estoy dispuesto a volverla a cargar, así que yo no quiero nada de estos temas”. Y él se lo decía a los brasileños cuando ellos venían a hablar con él.

Aun así lo hicieron y nadie se dio cuenta…

Es que poderoso caballero es don dinero y al final ellos terminan abriendo muchas puertas así. Mira, el señor (Gustavo) Villegas, secretario general de Proinversión, en la última sesión reservada que hemos tenido (de Lava Jato), nos ha relatado que a Proinversión le sorprendió cómo los brasileños coordinaban entre sí, a tal punto que se presentaban para cualquier obra varias empresas brasileñas y las menores se retiraban para dejar sola a Odebrecht. Es decir, simulaban una competencia.

¿En qué periodo dijo Villegas que se dio esta práctica?

Él hizo este comentario cuando se estaba viendo el tema de la Línea 2 del tren y el Gasoducto.

El domingo un medio brasileño reveló que Odebrecht entregó millones a Nadine Heredia para usarlos en las campañas presidenciales de Humala. ¿Cuán grave es?

Si fuese una noticia aislada, quizá habría dudas, pero hay un contexto: las anotaciones en la agenda, el viaje de Heredia a Brasil, la vinculación política de Lula da Silva con el Partido Nacionalista, el señor Graziano da Silva protege a la señora Heredia con la FAO. Entonces, es evidente que ahí hay un matrimonio sólido.

¿El primer citado a la comisión Lava Jato sería Toledo?

No se acordó nada todavía. Yo creo que primero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a investigar. Vamos a tener que tomar algunos casos, desarrollarlos a detalle y después citar a los funcionarios en orden jerárquico. Al último los ex presidentes.

Y la comisión tiene mandato para investigar 120 días.

Sí, pero ya hemos llegado a la conclusión de que esto, mínimo, demorará un año. Los ex presidentes deberían ir a la comisión a fines de 2017. Ese es mi criterio personal.

Autoficha

“Soy abogado y periodista. Hice estudios en Antropología y Relaciones Internacionales. Fui congresista del 2001 al 2006 y secretario general del Apra hasta el 2010. Fui reelegido el 2006, el 2011 y el 2016. Soy, además, miembro de la Comisión Política del Partido Aprista”.

“Yo siempre he sido claro en decir que esta investigación no tiene fecha de inicio ni tiene solamente ámbito nacional, ni está circunscrita únicamente a una empresa. Es una investigación abierta. Si hay que retroceder en el tiempo, habrá que hacerlo”.

“Las que están pasando piola son las empresas peruanas que eran socias de las brasileñas. El gerente general de Graña y Montero, que es la más notoria, dijo que no sabe nada. Eso es inverosímil. Qué raro sería que solo una empresa en un consorcio sea quien paga la coima”.