Martín Vizcarra: "Unos 500 puentes han sido afectados" [VIDEOS]

Lluvias, emergencias y damnificados son los problemas inmediatos que afronta el gobierno. Perú21 dialogó con el titular de Transportes, Martín Vizcarra, quien evalúa el impacto de los daños y las acciones que emprenderá el Ejecutivo para afrontar el problema.

Estas lluvias en el norte han sido una pesadilla que no esperaban, ¿verdad?

Es algo que no estaba advertido por los entes científicos. Ha sido para todos los ciudadanos y para el gobierno un fenómeno sorpresa, pero tenemos que afrontarlo y lo estamos haciendo los ministros, las autoridades y con la solidaridad de los peruanos por atender a los hermanos que han sido afectados.

Se observan tres fases: emergencia, rehabilitación y reconstrucción. ¿En qué fase están?

Lo primero que estamos haciendo es evaluar los daños en el sector Transportes. Más o menos, vemos que hay aproximadamente alrededor de 6,000 km de carreteras que han sido afectadas. Eso representa el 4% o 5% de la red vial nacional de 150 mil km que tenemos.

¿Se calcula cuánto costará esto para su sector?

Lo tenemos, pero todavía lo estamos trabajando al interior. Tenemos que trabajar en alrededor de 500 puentes que han sido afectados. Estimamos que debemos reconstruir alrededor de 200 puentes nuevos y unos 300 puentes que tienen que ser reforzados.

¿En cuánto tiempo se estima que todo eso debe quedar reconstruido?

Nosotros creemos que todo eso debe quedar listo en un periodo aproximado de tres a cuatro años. Lo que hay que dejar bien claro es que atender esta demanda no significa dejar de trabajar nuestro plan de gobierno, además de nuestros listados de proyectos que tenemos.

¿Ha reflexionado, señor ministro, con todo esto que está pasando? ¿Haría una autocrítica? ¿Esto se pudo evitar?

Lo que está claro es que nuestro país no tiene una política de prevención, y no estamos hablando del anterior gobierno. Estamos hablando de décadas y una vez más demuestra que lo que no gastas en prevención lo vas a gastar en reconstrucción, pero multiplicado por diez.

¿El gobierno está elaborando algún modelo sobre cómo se harán las licitaciones de las futuras reconstrucciones?

Precisamente, tras el Consejo de Ministros, el primer ministro está elaborando una propuesta para discutirla más adelante, será la próxima semana. Allí el gobierno va a anunciar cómo va a encarar la reconstrucción.

¿Qué les diría a los pobladores de Piura, Lambayeque, que están a la intemperie, durmiendo en sus techos?

Que, como gobierno, estamos comprometidos con su atención y que vamos a hacer todo el esfuerzo para recuperar las condiciones previas a este evento, y no solamente eso, sino que vamos a trabajar la ejecución de proyectos que eviten que en un futuro pasemos por la misma situación.

En el centro, ¿qué se hará con la Carretera Central?

Estamos iniciando el estudio de una vía alterna a la Carretera Central que no tenga la vulnerabilidad de esta vía. La Carretera Central corre al lado del río y es muy vulnerable, tenemos que buscar un punto más alto para hacer una vía más segura. Mi compromiso es comenzar a hacer los estudios para, el próximo año, comenzar la construcción. Ese proyecto es de mucha inversión y quizá se tenga que hacer en dos periodos de gobierno, pero tenemos que dar una solución definitiva al problema.

Hay diez mil familias que deben ser reubicadas en Piura. ¿Esto significa que de todas maneras se construirán ciudades lejos de las riberas de los ríos?

Se tiene que hacer ciudades que no estén asentadas en terreno de alta vulnerabilidad, en las cuencas de las quebradas secas que en algún momento serán afectadas por las lluvias, como lo estamos viendo ahora…

¿Hay plata para financiar la reconstrucción?

Primero que nada, tenemos que ver cuánto cuesta la reconstrucción, tenemos que hacer un balance, un diagnóstico y en función de eso evaluar. Eso es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Transportes…

¿No cree que, en esta circunstancia, el dinero destinado a obras como la refinería de Talara o los Juegos Panamericanos debería ser reorientado hacia la reconstrucción?

Es que hay algunos compromisos que ya han sido asumidos por el gobierno y que tienen su fuente de financiamiento que no debería estar mezclado. Pero sí deberíamos tener claridad de cuánto va a costar la reconstrucción a través del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas y tener propuestas para afrontarla. Por el momento no está en agenda tocar esos proyectos.

El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, decía que ojalá que el presidente Kuczynski esté en la capacidad de atender la emergencia y los Juegos Panamericanos. ¿Cree que podrá?

No solamente el presidente de la República está en capacidad, sino que el gobierno está en condiciones de poder enfrentar, primero, la emergencia y luego la reconstrucción, pero ya no pensando en una reconstrucción con parches, sino una de largo plazo, que es como debe hacerse en el país.

Autoficha

“Nací en Lima. Mi padre fue alcalde de Moquegua y miembro de la Asamblea Constituyente de 1978. Soy ingeniero. Fui gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Actualmente soy vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones”.

“No creo en un zar de la reconstrucción, eso no ha funcionado en el pasado. Tiene que haber una organización que planifique, pero no decir que la reconstrucción va a depender de una persona. Eso de ninguna manera se justifica”.

“Como dijo la propia presidenta del Congreso, la interpelación se cayó. De los 130 congresistas del Pleno, solo asistió uno, pero nosotros siempre estaremos dispuestos a dar la información que se requiera de este proyecto (aeropuerto de Chinchero) o de cualquier otro”.