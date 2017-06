Marisa Glave: "Creo que la izquierda tiene larga vida”

Los líos en el Frente Amplio (FA) continúan. Marisa Glave invoca al diálogo porque cree que es la única fórmula para apaciguar las aguas entre los bloques Tierra y Libertad (TyL) y Nuevo Perú.

Marco Arana dijo que usted está apañando conductas desleales. – Yo no quiero una discrepancia pública mayor con el señor Arana. Lo único que hice es plantear que cualquier diferencia en la bancada se resuelva democráticamente, y eso supone partir por reconocer la ley. Si él (Arana) cree que hay algún tipo de acción que debe ser sancionada, necesita mayoría.

Pero Arana dice que la decisión de expulsar a Richard Arce fue tomada en mayoría. – No. Esa decisión no ha sido tomada por mayoría y tampoco la de la inscripción de un nuevo reglamento en la bancada.

¿Arce sigue perteneciendo a la bancada? – Sí, y estamos invocando al señor Arana y a los señores de TyL al diálogo.

¿Ya no harán ninguna exhortación a la presidencia del Congreso para que interceda? – La exhortación que hicimos ya quedó clara. Lo que nos han contestado en la Junta de Portavoces es que ninguna decisión sin mayoría de miembros de la bancada es válida.

¿Y cuál es la solución? Nuevo Perú dice una cosa y TyL, otra. – Señor, más allá de quién dice o no dice, ¿la mitad de 20 más uno, cuánto es?

Once.

Ya, entonces no me haga la misma pregunta, 10 congresistas, de 20, no estamos de acuerdo con ambas decisiones y, por tanto, no hay la mitad más uno, eso es simple. Matemáticas simples.

Pero ellos dicen que dos congresistas tenían licencia. – La norma del Congreso no habla de hábiles o de quórum; habla de los miembros. Hay gente también que decía que la tierra era plana, resulta que era redonda. Solo estamos pidiendo un espacio de diálogo.

¿Y se van a reunir con TyL? – Tenemos toda la voluntad. Yo he llamado al señor Arana y la última vez que estuve con él le dije que, por favor, me conteste la llamada. Lo volveré a intentar el lunes (hoy).

¿No le contesta el teléfono? – No he podido hablar con él, no creo que sea voluntario.

¿También hubiera marcado en abstención en la Comisión de Ética, como Arce, cuando se iba a investigar por apología del terrorismo a Arana?

No, yo hubiera votado en contra. Pero no para evitar que me acusen de desleal sino porque es lo que yo hubiera hecho. No aplica sancionar por un voto, eso es inconstitucional.

¿Evalúa renunciar a la bancada? – Mire, señor, yo no voy a hacer nada que no sea dialogado con los congresistas de Nuevo Perú. Lo que he dicho es que no aceptaremos la imposición de decisiones que no respetan el Reglamento del Parlamento. Eso no ha ocurrido, por lo que no tengo que imaginarme nada más allá que buscar una solución dialogada. ¿Podríamos pasar a otro tema?

Todavía quería preguntarle sobre el Frente Amplio. ¿Cómo va la investigación a Humberto Morales? – Me parece que aplica exactamente lo mismo que en el caso del congresista Arce. Por más que haya tenido una actitud infraterna conmigo, yo no estoy de acuerdo en que, con base en un reglamento que es ilegal, se le abra proceso a nadie.

¿Y en Ética? – Señor, yo no lo he denunciado ante Ética y no lo haré porque no me parece que sea la manera de resolver los problemas políticos en el país.

¿Han definido cómo se repartirán el dinero del financiamiento público? – La inscripción electoral la tiene TyL. Tendría que preguntarles a ellos si tienen voluntad de hacer alguna discusión al respecto. Nosotros no lo hemos solicitado.

¿Y no lo solicitarán? – A nosotros no nos interesa el dinero, señor. Nos interesa la responsabilidad con nuestros electores y con el país.

El FA postuló para ser gobierno, ¿qué hubiera pasado si lo lograba, en vista de que ahora tiene fuertes problemas? – Son más fuertes porque ustedes hacen más caja de resonancia sobre ellos. Patricia Donayre dijo que ni siquiera tenía copia del reglamento de Fuerza Popular; la bancada de Peruanos por el Kambio ha expulsado a dos personas. Estos conflictos existen.

¿Se arrepiente de haber postulado junto con Arana? – Yo formé parte de un proceso de renovación de la política con Verónika Mendoza y otros compañeros, entre ellos el señor Arana, y fui elegida en una de las primeras elecciones ciudadanas de candidatos. Agradezco a quienes me eligieron y no me arrepiento de estar allí levantando la voz, denunciando la injusticia y la corrupción.

¿El FA tiene larga vida? – Creo que la izquierda tiene larga vida, y estamos invocando a los señores de Tierra y Libertad a que reconozcan que hay distintos bloques dentro de esta organización.

Autoficha

Soy bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la PUCP . Estudié una maestría en Gestión de Políticas Públicas. Fui regidora de Lima de 2007 a 2013, cuando fui revocada. En las elecciones generales de 2016 fui elegida congresista de Lima por el Frente Amplio”.

“Tenemos que avanzar en esto (la formación del movimiento Nuevo Perú) que significa la posibilidad de que una organización política tenga vida oficial e institucional en el país. Es posible y vamos a seguir en ese camino”.