Marilú Martens: "Sí hay infiltraciones del Movadef en huelgas"

Al culminar el primer año de gestión de este gobierno, la ministra de Educación, Marilú Martens, hace un balance de su labor en el sector en medio de huelgas de docentes que la cuestionan en 13 regiones.

El presidente Kuczynski dijo que, detrás de la huelga en Cusco, existe una motivación política más que pedagógica. ¿Piensa lo mismo?

Definitivamente hay un pedido de los maestros para mejorar las condiciones de la carrera magisterial. Eso es válido y estamos trabajando en eso. Pero también, como dijo el presidente, hay intereses políticos.

¿Quién cree que la origina?

Tenemos sindicatos-partidos que no tienen reconocimiento en las regiones. Quieren que se les atienda un pliego nacional. Hay sindicatos, como el Conare, con los cuales no podemos conversar porque sí hay infiltraciones del Movadef.

Y los reclamos van porque quieren que se suba el sueldo a S/4,050.

Los docentes siempre piden más y nosotros quisiéramos atenderlos, pero hay que ser responsables. Les hemos demostrado técnicamente lo que implicaría subir a S/4,050 el sueldo. Hoy, la planilla de los profesores tiene un valor de alrededor de S/7 mil millones. Imagínese lo que sería multiplicar eso. No podríamos atenderlos como país.

Cuando le piden subir el sueldo a esa cifra, ¿cuál es el fundamento que esgrimen?

Solo lo piden. Malinforman a nuestros profesores porque ellos, inclusive, creen que siguen ganando solo S/1,200.

Allí hay un error de comunicación del gobierno.

Hacemos una autocrítica. Estamos trabajando en eso. Estamos enviando equipos para hablar directamente con los profesores.

¿Aparte del sueldo, han atendido los otros reclamos?

Estamos avanzando en la carrera pública magisterial, por ejemplo, en la ampliación de plazas, en el incremento de sueldos que habrá el próximo año.

¿Y sobre la evaluación de desempeño?

Esa es una preocupación de nuestros maestros de educación inicial. Nos hemos comprometido a recalendarizar esta evaluación para tener talleres previos de información. Esta evaluación será en el aula, no hay ninguna prueba de conocimiento. Ningún docente será despedido. Los que no alcancen las competencias deseadas pasan a un programa de capacitación.

¿Cuándo empezarán las sanciones a maestros que no acudan a enseñar?

Hoy (ayer) lo anunció Cusco. ¿Pero puedo contarle un poco más acerca de los logros?

Claro…

Porque, aunque vivimos momentos difíciles de huelgas, tenemos varios logros. En el marco del fenómeno de El Niño, creamos escuelas Al Cole Contigo para que los 2 millones de niños damnificados pudieran restablecer el servicio escolar el 17 de setiembre. Ese es un gran logro.

¿En educación inicial?

Este año logramos la conversión de 929 Pronoei en instituciones de educación inicial. Esto implica infraestructura, docentes, material y equipamiento para atender a los niños de 3 a 5 años.

¿Y en educación superior?

Este año hemos transferido a las universidades públicas S/300 millones, S/8 millones son para promover la investigación y hay un bono para el docente investigador. En la búsqueda de la educación superior tecnológica, hemos firmado convenios con dos regiones para crear los institutos de excelencia. La meta es un instituto de excelencia por región.

Volviendo a las huelgas, entiendo que estas también se dan en Lambayeque, Puno…

Tenemos 13 regiones en huelga.

Incluso en Puno quemaron un muñeco alusivo a usted.

(Risas). Seguro. Me están paseando en ataúd, pero mejor no me cuente. Tenemos 13 regiones en huelga de las cuales cinco están críticas: Puno, Madre de Dios, Cusco, Moquegua y Apurímac.

¿Las sanciones se aplicarán en las 13 regiones?

Eso corresponde a las regiones. No puedes pagarle a alguien que no presta el servicio. Hemos notificado a la Contraloría para que vele para que este servicio esencial se cumpla. Sabemos que hoy (ayer) ya está enviando equipos a cuatro regiones.

¿Con las sanciones se moderarán las protestas?

Si los profesores no dan el servicio, primero no se les paga y luego se les despide, porque esto es considerado abandono de cargo y constituye una grave falta sancionada con cese temporal de hasta un año. Cuando esto procede, el gobierno regional puede contratar otros profesores.

Están bajo amenaza.

No es amenaza; es consecuencia.

En julio publicamos la encuesta de Datum y usted es la ministra con mayor desaprobación. ¿Le preocupa eso?

Pusieron solo los datos de los que no me querían, pero no de los que sí me quieren. Es verdad que hay personas que no están de acuerdo con mi gestión, pero también hay un sector muy grande que me apoya.

Usted misma dice que hay 13 regiones en huelga.

Pero yo no creo que sea contra mi persona ni contra mi gestión, sino por la remuneración.

Autoficha:

“Soy educadora de profesión y ministra de Educación desde diciembre de 2016. Este año, más de 220 mil profesores se inscribieron en la evaluación de la carrera magisterial y es un logro. Es importante, porque el profesor ya acepta una carrera meritocrática”.

“Como país, tenemos una política de educación intercultural bilingüe con un plan de implementación. Tenemos material educativo en 23 lenguas originarias. Este año hemos transferido el 70% de lo destinado a las regiones para instituciones rurales”.